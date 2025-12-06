Martín Menem: “Ya empezamos a trabajar por la reelección de Javier Milei en 2027; hay que consolidar el rumbo”

Todo triunfo electoral fortalece a los oficialismos, pero también conlleva una mayor responsabilidad. Martín Menem, reelegido presidente de la Cámara de Diputados, así lo entiende: con una bancada libertaria más robustecida tras el recambio legislativo, sabe que el Gobierno ya no se podrá escudar, como antes, en su debilidad parlamentaria para cumplir con las expectativas que le demandan las urnas.

La hoja de ruta inmediata se anticipa exigente. La ley de presupuesto para 2026, un nuevo régimen de preservación de glaciares, la modernización laboral, el proyecto de inocencia fiscal y la reforma del Código Penal serán los temas prioritarios en estas sesiones extraordinarias. El riojano, quien se dice un optimista nato, espera que antes de finalizado el verano sean aprobadas.

“Hoy la responsabilidad es mucho más alta. Antes teníamos que ver cómo salíamos a la cancha. Ahora estamos en la cancha, estamos más fuertes, tenemos que hacer goles”, asevera el riojano en diálogo con LA NACION.

-¿Después de dos años en los que se prorrogó el presupuesto, este año habrá ley?

-Vamos a hacer todo lo posible para que haya ley de presupuesto. Después de dos años de gestión hay algo que no vamos a poner en riesgo bajo ningún punto de vista: el equilibrio fiscal. Con o sin presupuesto, eso no lo vamos a negociar.

-¿No teme que, en las negociaciones con los gobernadores, el Gobierno esté obligado a hacer concesiones en términos fiscales?

-Hay una pauta que ha impuesto el Poder Ejecutivo y es todo dentro del equilibrio. Lo que se saque de un lado lo van a tener que poner del otro, dentro del equilibrio. El margen de maniobra en el presupuesto no es el 100% de los recursos, es una pequeña parte porque la mayoría de las partidas están asignadas. No es muy amplio, pero hay buena predisposición.

Optimista por naturaleza, Martín Menem confía en que habrá consensos para aprobar la ley de presupuesto Hernan Zenteno - La Nacion

-¿Cuál es su olfato, usted que dialoga con la oposición y los gobernadores? ¿Cree que la ley saldrá con lo justo o con amplia mayoría?

-Mi olfato está viciado de nulidad porque soy optimista por naturaleza. No puedo hablar de votos o de números, pero sí tengo buenas expectativas. Se trabaja mucho construyendo consensos, tenemos claro qué es lo que podemos poner sobre la mesa y qué no; es una conducta que venimos llevando hace dos años. Ahora se ha naturalizado la necesidad de mantener el equilibrio fiscal; entiendo que tanto el presupuesto como todo lo que gire en torno a lo económico debería funcionar. Tengo buena sensación.

-Una de las prioridades del Gobierno es la modernización laboral. Hay dudas en el empresariado y en los sindicatos de que esta ley ayude a crear empleo formal. Les preocupa la caída en la industria y otras actividades, lo que está provocando despidos y suspensiones. ¿Para qué va a servir, en definitiva, esta modernización laboral?

-Las actuales leyes laborales han permitido que más del 40% de las personas que trabajan en la Argentina lo hagan sin ningún tipo de protección, sin ningún tipo de derechos. Hoy padecemos una informalidad altísima. Eso es producto de leyes antiguas, de manejos judiciales que ponen en jaque a empresas por juicios laborales. Eso le hace muy mal al mercado de trabajo. El Estado seguramente va a poner su parte, bajando un poco las cargas. Los empresarios seguramente tendrán que poner su parte, al igual que los sindicatos, para lograr que sea más beneficioso contratar que dejar de contratar. Entonces, esta modernización laboral va a impactar directamente en el mercado laboral y el objetivo es la creación de empleo formal. Para eso lo hacemos.

-¿Está tomada la decisión de eliminar los aportes sindicales obligatorios?

-Vamos a trabajar para obtener la mejor norma laboral posible. Hay varios puntos que van a ser seguramente motivo de discusión. El texto definitivo todavía no lo mandó el Poder Ejecutivo, pero seguramente va a ser una reforma laboral importante, contundente. Después veremos hasta dónde nos podemos poner de acuerdo.

-El bloque libertario tiene 95 miembros; les falta 34 para alcanzar el quorum. ¿Qué sectores ve como aliados si se considera que Pro y la UCR, que antes oficiaban de rueda de auxilio, ahora conformaron un interbloque aparte?

-Tenemos una identidad ideológica que compartimos con Pro y con algunos bloques chiquitos que en la mayoría de los temas nos han acompañado. Además, están el radicalismo y los bloques provinciales que también apoyaron al Gobierno en los asuntos económicos. Si trabajamos bien y seguimos en esta senda de buscar las coincidencias, vamos a conseguir los votos.

-Da la impresión de que Pro, que durante los dos primeros años fue un aliado incondicional, seguirá como aliado, pero no incondicional. Mauricio Macri exhibió cierta distancia del Gobierno en el último tiempo. ¿Qué piensa?

-Creo que el expresidente ha tenido idas y vueltas en algunas expresiones, pero con Pro somos ideológicamente afines y estamos muy identificados en términos económicos. De cada diez puntos coincidimos en nueve. Son nuestros aliados naturales.

El presidente de la Cámara de Diputados ya trabaja para la reelección de Milei Hernan Zenteno - La Nacion

-El expresidente dijo que Pro presentará en 2027 candidato presidencial propio. ¿Estuvo fuera de lugar a su juicio?

-Yo no diría fuera de lugar, sí diría que ha tenido algunas expresiones en algunos momentos puntuales que no han coincidido con cómo veníamos trabajando. Pero la política es esto, es poder expresarse. Algún disenso tenemos, pero nosotros estamos muy agradecidos con Pro. Yo personalmente lo estoy. En los hechos, Pro ha colaborado de manera notable: Cristian Ritondo, Diego Santilli, Silvana Giudici y varios diputados con los cuales he podido entablar vínculos. Mi reconocimiento hacia Silvia Lospennato, con quien si bien nos hemos enfrentado en las elecciones legislativas porteñas, ha sido un pilar fundamental en la Cámara de Diputados. Yo me siento muy respaldado.

-El Presidente dice que ya cumplió con las reformas de primera generación, ¿qué otras reformas, más allá de las que se discutirán en sesiones extraordinarias, presentará el Gobierno a lo largo del año?

-En ellas están trabajando los ministros [de Capital Humano] Sandra Pettovello y [de Desregulación] Federico Sturzenegger. Va a haber una agenda muy importante de reformas tendientes a seguir desregulando el Estado, quitándole obstáculos al sector privado, incentivando la actividad económica para que el sector privado crezca y el Estado se vaya retirando de lugares que nunca debió haber ocupado.

-Entre tantas reformas estructurales que el Gobierno pretende llevar adelante, ¿se piensa también en una reforma de la Constitución nacional? Hoy el oficialismo no tiene los votos en el Congreso para llevarla adelante, ¿pero si los tuviera, ¿usted la impulsaría?

-Qué pregunta [risas]. No es el momento. Primero tenemos que enfocarnos en consolidar lo que estamos llevando adelante. Igual, creo que hay cosas en la Constitución que habría que modificar, pero no es el tiempo político. Todavía.

-¿En un eventual segundo mandato, tal vez?

-Eso no lo voy a decir yo, ni lo voy a impulsar, simplemente voy a acompañar las decisiones que se tomen en el seno del Gobierno.

-Está claro que La Libertad Avanza está fortalecida después de su triunfo electoral y logró robustecerse en ambas cámaras. ¿El objetivo ahora es la reelección de Javier Milei en 2027?

-Es lo único que no está en discusión desde el día uno. O sea, ya estamos trabajando para la reelección del presidente en 2027 porque hay que consolidar el rumbo. Y Javier ha demostrado, con su liderazgo interno y ante la ciudadanía, que es la única persona que está preparada para sostener esta gran transformación y este escenario de reformas estructurales. Es un hecho que vamos a trabajar por la reelección de Javier.

-En su discurso del miércoles pasado usted fue muy elogioso con Karina Milei. Ella es la armadora política de La Libertad Avanza en todo el país. ¿Cree que debería tener una función distinta si Milei resulta reelecto? ¿Candidata a vicepresidenta, tal vez?

-Es una decisión personal. Yo creo que el lugar que ocupa no solo es trascendental para el Gobierno, sino trascendental y de suma importancia para la Argentina. La Libertad Avanza es un partido que apenas tiene dos años; el primer distrito que tuvo su sello fue La Rioja y después constituimos La Libertad Avanza en cada uno de las 24 provincias. Fue una tarea artesanal. Al principio éramos cinco o seis personas, nos miraban con escepticismo. Eso lo construyó Karina: ella tiene una gran virtud, y es que elige bien. Es la persona que mejor ha tomado decisiones a la hora de definir el camino que debíamos transitar.

-Un camino que, está claro, La Libertad Avanza decidió transitar sola, sin alianzas ni coaliciones, salvo en unas pocas provincias donde compitieron electoralmente con Pro o la UCR. ¿Es el mismo camino que piensan llevar adelante rumbo a 2027?

-La Libertad Avanza solo hizo acuerdos en tres provincias. Pero no fueron solo acuerdos electorales, fueron acuerdos más bien ideológicos. Ese es el perfil que queremos llevar. Nosotros queremos que las provincias bajen impuestos, que desregulen, que le abran más sus puertas al sector privado, que corran el Estado, que haya más capitalismo. Eso es lo que buscamos para la Argentina. Todos los que quieran sumarse a ese rumbo, La Libertad Avanza los abraza. Nosotros no vamos a hacer un acuerdo con una provincia por el solo hecho de ganar una elección. La base de todos los acuerdos debe fundarse en lo ideológico; si solo es electoral el problema es que pueden surgir desacuerdos entre los socios y verse afectada la gobernabilidad.

-La diputada Lorena Villaverde renunció a ocupar su banca en el Senado porque no tenía la certeza de que su título fuera aceptado. El kirchnerismo la impugna por sus presuntos vínculos con el narcotráfico. ¿No es un flanco débil para el oficialismo sostenerla en la Cámara de Diputados?

-El kirchnerismo va a utilizar cualquier motivo para rasparnos. Ha sido un fracaso en términos de gobierno. Como todas las ideas que impulsaron en los últimos veinte años fracasaron y no tiene nada para mostrar, lo único que le queda es tirar piedras. Es posible que eso suceda, pero Lorena Villaverde tiene nuestro respaldo y la vamos a defender con uñas y dientes. La gente de su provincia la votó y la eligió senadora; si renunció a su banca en el Senado lo hizo para cuidar al partido. Un noble gesto de la diputada Villaverde.

-Sabemos que usted es fanático del fútbol. Patricia Bullrich opinó que debería investigarse a la AFA y a su presidente, Chiqui Tapia, a partir de todos los negocios un tanto turbios que comenzaron a revelarse. ¿Usted qué piensa? Le pregunto porque la empresa de suplementos que usted creó, Gentech, es uno de los patrocinadores del club Barracas Central, vinculada a Tapia.

-Todas las instituciones de la Argentina, incluido el fútbol, tienen que funcionar de la manera más transparente posible, siempre. Yo estoy vinculado al mundo del deporte, no solo con la selección argentina de fútbol, sino con todos los clubes, porque fabrico suplementos deportivos que utilizan todos los deportistas, incluidas las disciplinas olímpicas. Es un mercado muy amplio. Yo vengo del mundo del deporte, pero una cosa no quita la otra: hay que trabajar por la mayor transparencia.

Frente a las denuncias contra el presidente de la AFA, Menem reclama mayor transparencia en el fútbol Hernan Zenteno - La Nacion

-Hay cierto revuelo en la Cámara por su decisión de reasignar los despachos de los diputados que terminaron sus mandatos e instalar cerraduras electrónicas digitales. ¿Cómo se van a administrar? Hay quienes temen que la privacidad de sus oficinas pueda verse vulnerada.

-Lo único que se pretende al implementar las cerraduras electrónicas es evitar que los diputados no se pasen los despachos. No hay voluntad de molestar a nadie, ni de meterse en el despacho de nadie. Los despachos no son de los diputados, son de los contribuyentes, y hay que organizarlos y distribuirlos de manera lógica. Y eso es lo único que hemos tratado, dentro de lo que se puede políticamente, tratando de acordar con los distintos bloques y los 257 diputados. Acá no van a ocurrir conflictos como en el Senado.

-¿La empresa que provee el servicio tiene algún vínculo con alguna firma de su familia?

-De ninguna manera. Yo no influyo en nada ni voy a influir en nada. Esta es la gestión que más plata ha ahorrado en la historia de la Cámara de Diputados: empezamos con 5600 agentes en 2023 y hoy hay 3962. Hemos bajado los gastos en todos los sectores y contamos con un fondo de reserva sólido. Todo lo que hace esta administración de la Cámara de Diputados es cuidar sus recursos.