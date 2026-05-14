El insólito viaje del Tesla del diputado: llegó de Miami en barco, visitó el Congreso sin patente y va camino a Jujuy en grúa

El Telsa Cybertruck nuevo del diputado nacional libertario Manuel Quintar cerró su paso fugaz por la ciudad de Buenos Aires de un modo poco glamoroso: salió remolcado por un auto grúa que lo acarreará hasta Jujuy, la provincia del legislador.

El Tesla, que en el mercado local se vende a un precio aproximado de entre 200.000 y 300.000 dólares, estuvo estacionado ayer en una cochera del subsuelo de la Cámara de Diputados, sin patente. La oposición lo detectó y en el propio bloque libertario le dijeron a Quintar que se lo llevara de allí. “No hubo ningún reto, lo saqué del estacionamiento oficial porque no podía ocupar dos lugares”, dijo el legislador a LA NACION. En el lugar reservado para él estaba su Mercedes Benz ML 320 CDI 4MATIC de 2009.

El legislador lo mudó entonces a un estacionamiento cercano, sobre la Avenida Callao, y desde ahí, esta mañana, lo subieron a un auto grúa que va camino a Jujuy.

El Tesla del diputado Manuel Quintar es acarreado por una grúa

La explicación fue que debieron acarrearlo porque tiene una autonomía de 500 kilómetros y no hay cargadores para autos eléctricos a lo largo del camino. Pero además, seguir circulando con ese auto sin patente a la vista implicaba para el diputado un riesgo grande: la ley considera que conducir un vehículo sin placa identificatoria es una infracción grave que justifica el secuestro del auto y el retiro del registro de su conductor.

Según allegados a Quintar, el Tesla le costó a él 126.000 dólares y el traslado en barco desde los Estados Unidos, otros 5000. El vehículo llegó el viernes desde Miami y, de acuerdo con el diputado, la compra había sido realizada a comienzos de año.

“Es un cartel móvil”, explicó Quintar sobre su nueva adquisición, que -según dijo- utilizará para hacer campaña en Jujuy, donde proyecta competir por la gobernación. “Los chicos se vuelven locos”, aseguró sobre el impacto que genera el vehículo. Y lo enmarcó en “la onda verde” y “la innovación de las energías renovables”.

Lo retiró el martes del puerto de Buenos Aires y si bien todavía no tiene patente, el diputado cumplió con cierto papeleo, que deberá completarse porque el vehículo requiere, por ejemplo, una revisión técnica a pesar de ser nuevo, informaron las fuentes a LA NACION.

El diputado libertario Manuel Quintar Instagram

En los Estados Unidos se puede comprar una Cybertruck como la de Quintar por US$69.990, mientras que las opciones más avanzadas, como la Cyberbeast, el modelo más caro de la pick up, se acerca a US$100 mil.

En la Argentina no es posible adquirir un Tesla en una concesionaria porque la firma no tiene una representación oficial. Por eso, Quintar debió pagar más para importarlo. En la Argentina, los vehículos Tesla son muy pocos, se registran menos de una decena.

El diputado jujeño llegó al Congreso en diciembre de 2023, después de que el presidente Javier Milei ganó las elecciones presidenciales. Opositor a la gestión de Carlos Sadir, aspira a pelear por la gobernación en 2027.

Es abogado y empresario de la salud en Jujuy, donde administra clínicas y obras sociales privadas. Desde principios de los noventa participa de un negocio familiar: el manejo del sanatorio Los Lapachos.

En la interna libertaria, responde al sector que comanda Karina Milei. En el mundillo de LLA suelen ubicarlo como un adversario interno del senador Ezequiel Atauche, ligado a Santiago Caputo.