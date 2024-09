Martín Tetaz aseguró que el Ejecutivo les ordenó a los diputados libertarios no firmar el proyecto que limita el poder de los sindicatos

Escuchar

El diputado de la Unión Cívica Radical (UCR) Martín Tetaz aseguró este miércoles que los diputados de La Libertad Avanza (LLA) tuvieron la orden del Ejecutivo para no firmar el dictamen del proyecto que limita el poder de los sindicatos. Mientras que los libertarios insistieron en que “no es el momento” para aprobar la ley de Democracia Sindical, el legislador radical sostuvo que la decisión de no acompañar la iniciativa va “en contra de su agenda”.

“Teníamos un acuerdo con todos los bloques para dictaminar sobre la democracia sindical, eran 28 proyectos distintos que giran en torno a cuatro ejes: limitar las reelecciones indefinidas de los gremialistas, aumentar el control de los presupuestos de los sindicatos y de las financias de los sindicalistas con declaraciones juradas obligatorias y limitar los descuentos en los recibos de sueldo las cuotas obligatorias”, enumeró Tetaz en diálogo con Futurock. “Era una serie de puntos para mejorar el funcionamiento de los sindicatos que la Argentina se debe hace 40 años”, sumó el diputado.

Fue el martes que el Gobierno comunicó que no acompañaría el dictamen para reformar la ley de Asociaciones Sindicales que buscaba limitar el poder de los gremios. Por eso, dos horas antes de su convocatoria, se postergó una semana la reunión de la Comisión de Legislación del Trabajo, donde se esperaba avanzar con un proyecto común entre la UCR, Pro y la Coalición Cívica (CC) que buscaba modificar el modelo sindical, sobre todo en lo relativo a la recaudación y a la democracia interna de las organizaciones.

En ese marco, contó la trascienda de -según su versión- la negativa de los libertarios para firmar el dictamen. “Cuando empecé a hacer el punteo, los diputados de La Libertad Avanza me dijeron que tenían la orden de no firmar el dictamen de comisión. Me dijeron que tenían orden del Ejecutivo de no firmar la ley de Democracia Sindical”, dijo.

En tanto, Tetaz indicó que la versión que dejan trascender los oficialistas es que “no era el momento”. Ante esto, el radical consideró: “¿Cuándo es el momento? ¿Para qué ganaste si no das las discusiones? Quisieron también dejar pegado a Pro, pero sacaron un comunicado con que ellos estaban para firmar el dictamen”.

Y agregó: “LLA tomó una decisión en contra de su agenda, del pensamiento de sus votantes y de lo que dijeron durante la campaña, así que le vamos a dar la oportunidad de reflexionar hasta la semana que viene. Vamos a construir el principio de revelación, para ver de qué lado están”.

Tal como publicó LA NACION, tras la reunió de ayer el oficialismo justificó su decisión con el argumento de estar disconformes con la conducción de Tetaz, quien hace más de dos meses está al frente de la puesta en común de un texto que aglutine a los 26 proyectos en discusión. “Nunca nos llamó”, bramó un referente del bloque libertario sobre el legislador radical, quien subrayó el vaivén de vínculo de la UCR con el Gobierno.

En otro tramo de la entrevista de este miércoles, Tetaz deslizó la posibilidad de un “acuerdo” entre la administración libertaria y el sindicalismo. “Después la discusión de la Ley Bases se fueron cortando los artículos de los sindicatos. Uno puede creer que el Gobierno acordó algo sobre la paz social con la Confederación General del Trabajo (CGT), con el control de la calle, con la participación en algún paro, pero no puedo decirte”, se limitó a decir.

