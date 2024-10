“Fin”: publicó una foto sobre la cocción de la carne y se destapó una fuerte polémica

Escuchar

Una gran polémica se generó en redes sociales luego de que un usuario de X (exTwitter) mostrara una foto con el punto de cocción de un corte de carne vacuna. “Este es el punto de la carne. Fin”, sentenció, al mejor estilo del vocero presidencial Manuel Adorni.

Enseguida se generó una catarata de reacciones con seguidores que salieron al cruce para debatir sobre el tema que desde siempre tiene diferencias entre los comensales en un asado de domingo. El primero que le contestó fue el diputado Martín Tetaz, que fue tajante: “Se te pasó amigo… durmieron”, porque al parecer el legislador nacional prefiere el punto de la carne más jugoso. A lo que le contestó: “Hace rato venís durmiendo en el Congreso vos, rey”.

En detalle, existen varios puntos de cocción de la carne vacuna. El más jugoso es el llamado “a la inglesa, sellado o bleu (azul, en francés)”, donde está el nivel más bajo de cocción y el punto en el que el corte de carne está más cruda y su color es bien colorado. Luego está el punto medio rojo o saignant (sangrante, en francés), que generalmente lo piden los amantes de una carne más jugosa, porque por dentro se conservan todos los jugos.

Este es el punto de la carne. Fin. pic.twitter.com/tsSRHN2VLy — Gabriel (@gabriel__hache) October 20, 2024

El tercer punto es el medio o “en su punto”; es el que más adeptos tiene en las parrillas, porque es un equilibrio entre un corte de carne cocido y jugoso. Después está el llamado punto “tres cuartos”, con una cocción más larga pero que queda menos jugosa.

El último es el denominado “bien cocido” o conocido en la jerga gastronómica como “suela”, cuando los jugos de la carne desaparecieron por una cocción más larga, que conlleva a que esté más dura y más difícil de masticar. Este último fue el punto que mostró el usuario como justo.

En la discusión también se metió el empresario de la carne, Alberto Samid, quien con un rotundo “no” le señaló que ese punto no era el correcto. A lo que el usuario ironizó: “Si el Rey de la carne me lo dice, desde ahora la cocino menos”.

Otros seguidores también quisieron mostrar en fotos y memes sus preferencias sobre el punto de la carne que eran de su agrado.

Entre los comentarios detractores de ese punto elegido, diferentes seguidores le respondieron: “Ocho litros de vino para bajar eso”; “Es para hacer vitel toné”; “Se ve firme la madera”; “Para que la carne realmente esté en su punto, debe quedar fresca y jugosa”; “Los porteños comen la carne sellada porque nunca aprendieron a hacer un asado, asan con briqueta”; “No, se pasó 15 minutos”, “Nooo, te tienen que sacar la ciudadanía”.

"Para que la carne realmente esté en su punto, debe quedar fresca, jugosa", le respondió un usuario

Otros más contemplativos con el posteo, señalaron que ese no era más que un punto y que había otros: “Ese es un punto de la carne, no el único. Es el que me gusta pero sobre gustos no hay nada escrito. Bueno, está escrito esto que estamos escribiendo así que si hay cosas escritas sobre gustos y me perdí”. “Cada uno lo que quiera, pero el mío es el mejor”, le respondió.

Otros usuarios se sumaron luego a la discusión: “Cocinado y jugoso, el que dice lo contrario que no prenda el fuego”; “La chancla de mi mamá está menos dura”; Es el punto en el que ya no sabe a carne y tiene textura de suela de zapato”; “Es un delito no excarcelable eso”; “Eso es incomible, suela de zapato”.

"Este es el punto de la carne aunque sean distintos cortes", le dijo un seguidor

“¿Llamaste a los bomberos?”; “Después se procede a cortarlo finamente y se usa como envoltorio para proteger la mudanza”; “Nada más falta el mosquito en ámbar para que parezca una piedra fosilizada, no me quemés”; “¿Chamuscado?”, satirizaron otros.

Solo unos pocos defensores sostuvieron ese punto de cocción: “Exactamente, al fin uno que entiende”; “¡Al fin alguien que la cocina como se debe! ¡Qué pinta tiene!”; “Esto es un poema para el paladar”; “A nosotros nos gusta cocida, bien”; “Absolutamente sí”.

LA NACION