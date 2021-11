Martín Tetaz: “No les alcanzó toda la ‘platita’ que pusieron en la provincia”

En el búnker de Juntos por el Cambio porteño de Costa Salguero se vivió un clima triunfalista con la victoria de la lista de María Eugenia Vidal, que cosechó más del 47% de los votos en la ciudad de Buenos Aires. Con la ovación de la militancia, desfilaron los candidatos y los principales referentes de la coalición.

Horacio Rodríguez Larreta: “Gracias a los que nos apoyaron en todo el país”

En medio de la euforia, el jefe de Gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta, agradeció a su equipo y, en especial, a María Eugenia Vidal, al expresidente Mauricio Macri, y a Diego Santilli. “Un gracias enorme, de corazón, a Mauricio”, dijo el mandatario de la Ciudad, y la militancia empezó a corear el nombre del expresidente entre aplausos y gritos.

“Seguimos trabajando, siempre primero en la educación. El Gobierno nacional nos quiso cerrar las escuelas en la ciudad. Peleamos por la presencialidad y les ganamos. Seguimos construyendo escuelas, capacitando docentes, evaluando para mejorar. La ciudad es un ejemplo de que la educación es prioridad. Así debiera ser en todo el país, sobre todo con estos niveles de pobreza es la única herramienta para la igualdad”, planteó Rodríguez Larreta.

Además, se refirió al asesinato del kiosquero Roberto Sabo en Ramos Mejía y sostuvo: “También la prioridad de la seguridad, que es un tema tan sensible para muchos argentinos hoy. En la ciudad demostramos que puede ser prioridad y tenemos resultamos. Tenemos los delitos más bajos en los últimos 30 años, somos la segunda capital más segura de toda Latinoamérica. Se puede, tenemos que dar un mensaje de esperanza. Lo hicimos en la ciudad, se puede en todo el país”.

“Yo quiero felicitar a mi amigo, compañero de hace muchos años, Diego Santilli, que con todo el equipo de la provincia hicimos una elección histórica, les volvimos a ganar. Gracias a los bonaerenses, sabemos que la están pasando mal con la inseguridad y sin laburo”, señaló, sobre el candidato de la provincia que obtuvo casi el 40% de los votos.

“Gracias a los que nos apoyaron en todo el país, en todas las provincias, sosteniendo los cinco senadores que necesitábamos para sacarle el poder absoluto a Cristina Kirchner. Esto no da una enorme responsabilidad que es defender la unidad de Juntos por el Cambio”, indicó.

También le dedicó unas palabras a la cabeza de lista porteña: “Gracias, María Eugenia. Sabés que te quiero mucho hace muchos años. La respeto mucho, una luchadora como pocas en este país. Realmente un ejemplo, un orgullo, trabajar con ella tanto tiempo”.

María Eugenia Vidal: “Millones de argentinos dijeron basta en todo el país”

La exgobernadora bonaerense María Eugenia Vidal les agradeció a sus votantes y expresó: “Millones de argentinos dijeron basta en todo el país. Y no solo dijeron basta, dijeron basta y derrotaron la tristeza la frustración, el enojo. Hoy ganaste vos, que pasaste un año encerrado, que tuviste a tus hijos un año sin ir a la escuela, que perdiste tu laburo o tuviste que cerrar el comercio”.

Y continuó: “Nos diste un mensaje muy importante: que el poder es tuyo, que los argentinos no tienen dueño y no se venden. Nosotros no somos tus jefes, somos tus empleados. No se compran y esta noche la provincia de Buenos Aires lo va a demostrar”.

“Los votos no se compran”, cantaba la militancia, al tiempo que Vidal sostuvo: “Venimos de tiempos de mucho dolor. Esta noche, hay argentinos que están sufriendo, que la están pasando mal. Por eso tengo claro que esta no es una noche de festejo, pero sí es una noche de esperanza, de un comienzo nuevo. El 12 de septiembre nos sentimos aliviados y mañana nos vamos a dar cuenta de que somos parte de algo más grande”.

En referencia a la gestión de Alberto Fernández, Vidal dijo: “Hay un mensaje claro para el Gobierno y ojalá que esta noche escuchen de verdad porque hay millones de argentinos que la están pasando mal y necesitan que este gobierno escuche y que defina un rumbo. Los argentinos esta noche les dijeron, mayoritariamente, así no. Cambien, basta, ojalá escuchen y estén a la altura de lo que la sociedad les dijo esta noche. Pero nosotros sí vamos a estar acá estos dos años escuchándolos”.

Martín Tetaz: “No les alcanzó toda la ‘platita’ que pusieron en la provincia”

Algo disfónico y con referencias a su fonoaudióloga, el diputado electo Martín Tetaz habló de la unidad de Juntos por el Cambio y señaló: “Ganamos a lo largo y a lo ancho de todo el país. Ganamos los cinco senadores que fuimos a buscar. Ganamos por más de 20 puntos al segundo y por más de 30 al tercero en la ciudad de Buenos Aires”.

En referencia al “plan platita” del candidato bonaerense Daniel Gollan, Tetaz lanzó: “No les alcanzó toda la ‘platita’ que pusieron en la provincia de Buenos Aires. Sacamos la misma cantidad de votos que habíamos sacado en las PASO y ganamos también la provincia. Y en algunas provincias del norte como Tucumán se pegaron un susto que todavía están contando porque quedamos solo dos puntos abajos. Más de 10 puntos de diferencia en todo el país”.

Ricardo López Murphy: “Este es el punto de partida para poner fin al desquicio y al derrumbe de nuestra patria”

El republicano Ricardo López Murphy fue uno de los primeros en hablar y se mostró “conmovido y emocionado” por la victoria de Juntos por el Cambio. “Merece un reconocimiento a todos los que hoy a lo largo y a lo ancho de la patria se levantaron muy temprano para fiscalizar y asegurar la limpieza de los comicios. Este es el punto de partida para poner fin al desquicio y al derrumbe de nuestra patria”.

Además, precisó: “Los republicanos vinimos a esta enorme coalición con una finalidad muy clara: engrandecerla, matizarla y asegurar una defensa enfáticamente de la libertad. Es la libertad el valor crucial, nuestro horizonte y nuestro principio”.

Y continuó: “Vinimos a asegurar los derechos que impone nuestra Constitución. Quiero ser preciso sobre uno: el derecho de la propiedad y la iniciativa privada. No vamos a permitir su violación, en toda la patria y menos donde está siendo más amenazada por acciones colectivistas degradantes y actitudes de guerrilla en nuestra Patagonia”.

“Les digo a todos mis amigos políticos: no es el tiempo de disputar candidaturas. Las candidaturas, 2023; ahora, a consolidar la coalición y la alternativa de gobierno”, agregó López Murphy.