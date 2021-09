Martín Tetaz se desligó de Mauricio Macri: “No es el jefe de mi espacio, es el jefe del Pro y está discutido”

El economista Martín Tetaz, segundo en la lista a diputados porteños que lidera María Eugenia Vidal, puso en duda el liderazgo de Mauricio Macri en Juntos por el Cambio y se desligó del expresidente. Esto se dio, mediante un vivo de Twitter, en el que conversó con más de 3000 jóvenes libertarios, con quienes también dialogó sobre propiedad privada, impuestos, la reforma monetaria y el rol de la primera minoría del Congreso. Allí, Tetaz destacó que su principal propuesta apunta a bajar el gasto público mediante una premisa: “Sacarle la máquina de hacer billetes al Presidente e independizar al Banco Central”. Al respecto, lanzó: “El Banco Central lo maneja por teléfono Alberto Fernández”.

De todos modos, al debatir sobre este punto, el candidato de Juntos por el Cambio también fue crítico de la gestión que se hizo bajo el mandato de Mauricio Macri: “El Banco Central no fue nunca independiente. Macri puso tres presidentes y emitió 750 mil millones de pesos”. Ante ese comentario, uno de los jóvenes presentes retrucó: “El jefe de tu espacio utilizó el Banco Central para ajustar al pueblo, ¿eso decís?”. Tetaz contestó que se trata de “un dato de la realidad” y rápidamente aclaró: “No es el jefe de mi espacio. Yo soy radical, esa es otra confusión”. Entonces, el joven apuntó que Macri es el jefe del frente electoral, pero Tetaz también cuestionó eso: “No es el jefe del frente electoral, tampoco. Es el jefe del Pro y está discutido”.

Ayer a la noche conversamos con mas de 3000 jóvenes libertarios sobre propiedad privada, impuestos, reforma monetaria, rol de la primera minoría del Congreso y el liderazgo de Macri en JxC

Les dejo el audio acá para que escuchen el debate y mis posicioneshttps://t.co/QdlXIy0BLC — Martin Tetaz (@martintetaz) September 28, 2021

Otro de los jóvenes, que se definió como parte del Pro, se sumó a este debate y cruzó duramente al economista por sus dichos: “Dijiste que Macri no es el líder, pero Macri le ganó a ustedes en 2015, con lo cual el liderazgo lo revalidamos en las urnas. Si quieren el liderazgo de Juntos por el Cambio, preséntense en elecciones, hagan una interna y les ganamos, así como Diego Santilli le ganó a Facundo Manes”. Además, lo chicaneó diciendo: “Le tuvieron que pedir, por favor, a Mauricio Macri que vuelva de Europa, de la Fifa, porque no les daban ni pelota”.

Tetaz negó que sea cierto que le hayan pedido que vuelva, y aclaró: “En ese primer ciclo, efectivamente, el líder natural del espacio, y además presidente, era Macri. No hay ninguna duda de eso, pero ese ciclo se terminó en 2019 y después se abrió otro ciclo. Hay una disputa de poder adentro del Pro, pero sería un irrespetuoso si me metiera en esa interna. Yo no voy a opinar de cómo zanjan las internas políticas porque yo soy de otro de los partidos de la coalición, que es la Unión Cívica Radical”. Y añadió: “Yo no respondo ni a [Horacio Rodríguez] Larreta, ni a Macri ni a Patricia [Bullrich]. Con los tres tengo la mejor relación y construyo con los tres, pero ninguno es mi jefe”.

De todos modos, si bien celebró compartir lista con Vidal, contó que él “lamenta profundamente” que Patricia Bullrich no hubiera participado de la interna en estas elecciones legislativas, y dijo: “Cada vez que dice algo, pienso exactamente lo mismo”. Sumado a esto, Tetaz contó que la lista de la que forma parte surgió de un acuerdo político entre diversos espacios que forman la coalición para que Tetaz y Vidal no compitan, como iban a hacer inicialmente, y dijo que su rol en Juntos por el Cambio es “influir en la agenda de temas de la coalición” y “convencer más” a otros políticos sobre cuestiones vinculadas a la economía: “una parte que le faltaba al espacio”.

En otro tramo del encuentro, y consultado sobre si se define o no como liberal, respondió: “Soy liberal si yo no quiero que el Estado se meta en mi casa o en mi billetera, ni que me diga lo que tengo que hacer. Yo quiero un Estado que marque la cancha, y que ponga las reglas y al referí. Punto. Si eso es ser liberal, soy liberal”. Tras aclarar eso, dijo que se considera un “liberal de izquierda”, y argumentó: “Creo que tiene que haber igualdad de oportunidades y creo que el Estado tiene mucho para hacer en términos educativos”.

En relación a este debate, Tetaz apuntó que “el peronismo hizo un desastre porque, al construir un partido que tiene izquierda y derecha, confundió toda la opinión pública”. Así, sostuvo que “en el mundo el partido liberal es el opuesto al conservador”, vinculó más a “la derecha” con este último y a “la izquierda” con el primero, aunque disparó: “Para lo que es la izquierda del mundo, no la izquierda infradotada de acá”.