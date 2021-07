Martín Tetaz sobre el uso recreativo de las drogas: “El consumo de sustancias no tiene que estar penalizado”

Como precandidato a diputado a nacional de Juntos por el Cambio (JxC) en la Ciudad -donde secundará en la lista a la exgobernadora María Eugenia Vidal-, el economista Martín Tetaz opinó que “lo peor que le pasa a la sociedad” ocurre cuando “el Estado se corre” y, en ese sentido, pidió por la despenalización del uso recreativo de los estupefacientes.

“En todos los lugares que el Estado prohíbe, se termina ausentando muchas de las veces. Esto va también para el consumo de sustancias de relativo bajo riesgo. Esto de la marihuana, penalizando a los consumidores como si fueran narcotraficantes, y al mismo tiempo hay del otro lado cigarrillos que te matan de cáncer de pulmón, o bebidas alcohólicas que generan accidentes tremendos. No me gusta”, sostuvo el candidato opositor, en diálogo con Radio Futuröck.

Consultado sobre si creía que el consumo de marihuana debería despenalizarse, el economista no dudó. “Sí, por su puesto”, respondió. E, incluso, agregó: “A mí me parece que el consumo de sustancias no tiene que estar penalizado, que es un error conceptual fenomenal”.

Al respecto, Tetaz dijo que prefiere un Estado que esté “cuidándonos, casado con la realidad, y no divorciado”, porque entendió que, en este último caso, “el legislador está en una realidad platónica que no existe”.

Trabajo infantil

En ese sentido, y luego de la polémica que se generó en redes sociales con una expresión suya vertida en La Mesa de Mirtha Legrand, por la que fue acusado de promover el trabajo infantil, Tetaz sostuvo que le hicieron “un recorte” con mala intención.

ESCÁNDALO

Candidato de #Cambiemos en CABA propone "reconstruir la producción y la inclusión social" con EXPLOTACIÓN INFANTIL

Estas declaraciones, además de representar fielmente a su espacio son lo suficientemente graves para q no pasen desapercibidas e intervenga la justicia



RT pic.twitter.com/74TG73X7qk — El Profe Eduardo (@ProfeEduardoOk) July 18, 2021

Sobre su postura al respecto, explicó: “Yo contaba lo que pasaba en muchos sectores vulnerables, porque el narcotráfico penetra y le ofrece a un pibe de 14, 15 o 16 años un dinero para trabajar. Antes, capaz ese pibe era aprendiz en un taller”.

Entonces, dijo: “Podría ser una discusión válida en la Argentina, es cultural. Hay sociedades donde está bien visto el trabajo infantil, culturas en las cuales no. En la nuestra no está bien visto, no voy a entrar en ese debate, no lo quiero cambiar. Lo habitual, en la sociedad donde yo me crie, es que un pibe empiece de aprendiz en un taller. Y, ahora, ese pibe tiene opciones más tentadoras de un lado que quiero combatir, que es un lado que no me gusta”.

El economista aclaró que desea que todos los jóvenes estén en la escuela, pero reparó: “En la realidad, es masivo, todos hicimos algún laburo a los 14, 15 o 16. A veces por extrema necesidad: una de las causas importantes de abandono escolar tiene que ver con la necesidad de sumar un ingreso al hogar. Otras veces por razones de independencia: en una edad en la cual empezás a tomar decisiones, te querés separar, o parecer distinto de tus viejos en las decisiones que tomás. Y en tu casa te dicen ‘si tenés un gusto, pagatelo vos’. Y uno trabaja una temporada en la Costa, o hace distintas cosas. El Estado tiene que estar ahí”.

LA NACION