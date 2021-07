El economista Alfonso Prat Gay cruzó al Gobierno por las críticas al endeudamiento que tomó Mauricio Macri. “Le diría a Martín Guzmán que se fije que Cristina Kirchner nos dejó una deuda de 86 mil millones de dólares en dos años, un FMI [de Macri] por año”, analizó en diálogo con Comunidad de Negocios, por LN+.

Prat Gay se quejó de las “mentiras lisas y llanas” de la vicepresidenta y consideró que al Gobierno no le resultaría fácil desarmar el cepo. “A estas medidas sabés como entrás pero no sabés como salís”, dijo el economista, que fue en 2016 el encargado de salir de las restricciones cambiarias. “Para salir te tenés que asegurar que la gente no se va a ir al dólar masivamente”, afirmó.

“Si decidiera abrir el cepo sería desastroso, porque este Gobierno no es confiable. Pero no quiere decir esto que mantenerlo sea la solución, porque hemos visto los problemas para importar insumos, entre otras cosas”, afirmó Prat Gay, entrevistado por José del Río.

Alfonso Prat Gay: “Si el gobierno levantara el cepo sería desastroso”

Prat Gay agregó que los desequilibrios que generó el Frente de Todos no parecen tener un horizonte de resolución. “No tienen un programa, ellos mismos lo dicen”, precisó.

El economista analizó que mientras el kirchnerismo cuestiona al macrismo por la política económica, “aumentaron la pobreza en tres millones de personas, la inflación está arriba del 50 por ciento, y aumentaron la deuda más de 30 mil millones”.

“Están desesperados, por eso ponen estas restricciones y la contraparte de esto es que se les escurre la confianza; no hay credibilidad. Lo único que saben hacer es eso, poner torniquetes, pretendiendo tapar el sol con la mano”, dijo.

El economista afirmó que no cree que las restricciones se hayan tomado mientras se transmitía la copa para ocultar la información a la opinión pública. “Se trata de medidas muy técnicas que son más para los bancos y para los especialistas”, sostuvo.

Criticó, además, a Cristina Kirchner por lo dicho durante la audiencia del Memorándum por Irán. “Las cosas que dice esta señora no son ciertas, que las diga no las hace verdad y esto debe ser parte de la discusión hacia adelante. Debemos decirnos la verdad y desterrar para siempre la mentira. Da bronca ver que alguien dos veces presidente mienta tan descaradamente”, se quejó.

