Martín Tetaz y Julio Piumato discutieron por la reforma laboral y Diego Sehinkman intervino para separarlos

Durante un acalorado debate televisivo, el exdiputado nacional Martín Tetaz y el Secretario de Derechos Humanos de la CGT, Julio Piumato, se trenzaron en una álgida discusión sobre la reforma laboral que propone el Gobierno, que requirió la mediación del periodista Diego Sehinkman. El sindicalista le achacó al legislador que la propuesta del oficialismo pretende “quitarle derechos” a los trabajadores y el economista retrucó: "Vos te querés quedar con la plata del trabajador“.

El intenso debate se dio el lunes por la noche en el programa Una vuelta más de la señal TN, cuando se discutía la necesidad de establecer o no trabajos esenciales. Entre los invitados estaban Laura Rodríguez Machado, diputada nacional de LLA; el exministro de Trabajo Jorge Triaca; y el propio Tetaz, quienes coincidían en la importancia de, por ejemplo, la esencialidad educativa.

Del otro lado, ideológicamente, estaba Piumato, quien aseguró que de esa forma los trabajadores estarían perdiendo derechos.

En ese momento, Tetaz le recriminó: “No pudiste nombrar ni un solo derecho que se quita”. Sin hacer caso a la expresión del exdiputado radical, Piumato consideró: “Es una gran transferencia de ingresos”. “Sí, a los bolsillos de los trabadores”, retrucó el también economista.

Tras ello, Tetaz trajo a colación la llamada “cuota solidaria”, la contribución que hace el empleado que no está afiliado al sindicato por la actividad gremial y que, a último momento, el Gobierno excluyó del proyecto de ley. “Con la ley iba al bolsillo del trabajador, no al sindicato”, expresó el exlegislador nacional. “Al trabajador hay que darle un salario digno”, rezongó Piumato y agregó: “Vos evidentemente sos autoritario porque no te importa violar la Constitución”.

“Parte del salario se lo están llevando ustedes”, cuestionó Tetaz y siguió: “¿Dónde dice en la Constitución que el sindicalista es el dueño del esfuerzo del trabajador?“. ”Lo quieren hacer esclavo", consideró el sindicalista. “Si le van a dar libertad y le van a aumentar el salario, sacándole la plata al sindicato y dándosela al trabajador. ¿Quién se lleva la contribución? Si se la descuentan al sindicato", explicó Tetaz.

Cabe señalar que la “cuota solidaria” se pacta a través del convenio colectivo, con el acuerdo entre las cámaras empresarias y el sindicato principal de la actividad, y la homologación de la Secretaría de Trabajo. El cuestionamiento que pesa sobre el mismo es que su recaudación es compulsiva y no hace falta que se preste conformidad. Sucede sobre todo en el sector estatal, en todos sus ámbitos: nacional, provincial y municipal, pero también en el privado.

Sin embargo, la confrontación no quedó ahí. Y en cambio, escaló. “Vos querés esclavitud en la Argentina. Querés cárcel. No te importa la Constitución. Sos esclavista… tenés derechos para muy pocos”, lanzó Piumato contra Tetaz, que no se contuvo: “Vos te querés quedar con la plata del trabajador. El articulo 14 bis dice que el salario es del trabajador. No se lo choreen (...) No seas irrespetuoso. No te voy a permitir una falta de respeto”.

Fue en ese momento que el conductor del programa, que se prestaba a continuar la entrevista con Triaca, se puso de pie y se acercó hasta ambos, que estaban sentados cara a cara, para mediar en la discusión. Primero lo intentó cordialmente y solicitó que ambos cesen con sus embates. No obstante, debió mandar a un corte comercial para terminar de controlar la situación.

“Les voy a poner una reja”, comentó en primera instancia el periodista, recurriendo al buen humor, y les recriminó que la situación había dejado de ser graciosa. Insistió en que se detengan: “Basta Martín. Basta Julio”, repitió Sehinkman varias veces hasta que mandó a la pausa: “Tengo un dardo tranquilizante, van a ver el resultado después de la tanda”.