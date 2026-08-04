Más fondos para Frigerio: el gobernador de Entre Ríos firmó con Nación un acuerdo por $120.000 millones

CÓRDOBA.- Aliado electoral de La Libertad Avanza (LLA), el gobernador de Entre Ríos, Rogelio Frigerio, es uno de los que más avances en materia financiera logra con la Casa Rosada. Este martes firmó un nuevo convenio por el que la Anses le transferirá 120.000 millones de pesos en concepto de anticipo correspondiente al ejercicio 2026.

Los fondos serán girados en 12 cuotas mensuales, iguales y consecutivas de $10.000 millones, entre noviembre próximo y octubre de 2027, para cubrir la compensación que le corresponde al Gobierno Nacional por el déficit previsional de Entre Ríos.

La administración provincial ya tiene un convenio en marcha, por lo que hasta octubre inclusive recibirá $6.000 millones mensuales, para saltar después a los $10.000 millones que se extenderán casi hasta el final del mandato de Frigerio. Según los números oficiales, Entre Ríos junto a otras provincias con acuerdos con Anses no recibieron los pagos correspondientes a junio y julio.

Frigerio firmó el entendimiento con el director ejecutivo de la Anses, Guillermo Héctor Arancibia. Fue calificado por la provincia como un “avance histórico” en un reclamo que Entre Ríos sostiene desde hace dos años y medio y constituye “un paso clave para dotar de mayor previsibilidad y sostenibilidad al sistema previsional provincial”.

“Este acuerdo marca un antes y un después para Entre Ríos. Durante años la provincia reclamó estos recursos sin resultados. Nosotros decidimos poner orden, reconstruir la información, defender los intereses de los entrerrianos y llevar el reclamo hasta las últimas consecuencias. Hoy ese trabajo empieza a dar frutos”, dijo el Gobernador.

Rogelio Frigerio en una de sus visitas a la Casa Rosada Rodrigo Néspolo

Frigerio estuvo entre los primeros gobernadores en recibir un anticipo financiero. A finales de 2025, Nación le otorgó un adelanto de hasta 220.000 millones de pesos para “cubrir compromisos urgentes y pago de aguinaldos”. En junio recibió una “ampliación” de “hasta la suma” de 400.000 millones de pesos.

Entre enero y julio, además, recibió un total de $15.000 millones en concepto de Aportes del Tesoro Nacional (ATN). Con este monto, se ubicó en el segundo puesto del ranking detrás de Misiones.

Por la Caja de Jubilaciones no transferida, Frigerio llevó el reclamo a la Corte Suprema de Justicia de la Nación para exigir el cumplimiento de las obligaciones nacionales. Según el comunicado provincial, la firma del convenio “constituye un avance concreto de ese proceso y representa el primer resultado de una política de defensa activa de los recursos de los entrerrianos”.

El mandatario aclaró que los recursos “no resuelven por sí solos el déficit previsional, pero representan un paso histórico porque comienzan a reconocer una obligación que la Nación tenía con Entre Ríos”.

Las partes acordaron avanzar en la determinación del resultado definitivo del sistema previsional entrerriano para los ejercicios 2020 a 2026, mediante las auditorías previstas por la normativa vigente. Esos montos podrán incorporarse al Régimen de Extinción de Obligaciones Recíprocas.

La Legislatura entrerriana aprobó hace poco una reforma previsional lo que, junto al acuerdo, “garantizan mayor previsibilidad financiera”. Frigerio agradeció el trabajo de los ministros Sandra Pettovello, Luis Caputo y Diego Santilli además de los funcionarios de Anses.