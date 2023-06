Massa, hace seis años: “No me veo en una lista con La Cámpora”

escuchar

Después de muchas idas y vueltas, Sergio Massa fue elegido para encabezar la fórmula presidencial de Unión por la Patria. La designación generó sorpresa entre propios y ajenos y en las redes sociales no tardaron en sacar a relucir el archivo de un pasado no tan lejano del ministro de Economía, cuando hace algunos años estaba parado en la vereda opuesta de la dirigencia kirchnerista. “No me veo en una lista con la Cámpora”, dijo hace seis años.

En la previa a las elecciones legislativas de 2017, en instancias de definiciones rumbo a las primarias previstas para agosto de ese año, el ahora titular del palacio de Hacienda rechazaba cualquier tipo de acercamiento con al kirchnerismo. En aquel entonces, era precandidato a senador por la provincia de Buenos Aires por el frente 1País, la coalición que integró junto con Margarita Stolbizer y Victoria Donda.

“No me veo en una lista con la Cámpora, después te mezclás y a lo mejor terminás en tu lista con gente que usa la interna para protegerse de la justicia buscando fueros”, había dicho en una entrevista a Telenueve ante la consulta sobre su insistencia en participar de los comicios por fuera del peronismo.

Fuertemente enfrentado en aquel momento con la expresidenta y en medio de las causas judiciales que la tenían como protagonista, Massa aclaró que no tenía ninguna intención de “ser la recicladora de fueros de los que se escapan de la justicia”.

“No creo que los votantes nuestros vayan a votar a las PASO del kirchnerismo, es gente que le quiere poner un límite al Gobierno pero no quieren que usen la elección para protegerse con fueros”, insistió.

Luego de seis años, tras su regreso a las filas del espacio referenciado en al exmandataria aunque con marcadas diferencias con el ala dura del kirchnerismo, el funcionario resultó elegido para pelear por la sucesión de Alberto Fernández, con el aval de Fernández de Kirchner.

LA NACION