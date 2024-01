escuchar

Mientras el oficialismo intenta avanzar para aprobar esta semana el proyecto de la ley ómnibus, el diputado nacional por Buenos Aires del bloque Hacemos Coalición Federal, Nicolás Massot, se mostró inseguro de que pueda haber dictamen de mayoría este martes. “Lo veo lejano todavía”, dijo el legislador. “Lamentablemente, desde el jueves a la noche, que hubo un primer acercamiento y un compromiso de seguir trabajando viernes, sábado y domingo, hubo un silencio de radio y no recibimos ningún tipo de respuesta de ningún tipo”, agregó.

Massot prosiguió: “De manera que llegar a mañana a dictaminar parece demasiado apresurado. Acá va a haber una ley, si no es esta semana será la que viene, y respetará el espíritu de la ley que mandó el Gobierno”.

En diálogo con Futurock, el diputado, que integra la coalición junto a Miguel Pichetto, responsabilizó a la gestión de Javier Milei por las demoras en los tiempos y por “empañar” la negociación. Para el parlamentario, que está dispuesto a negociar para sacar la norma “Bases”, el Gobierno “entró con una ley inoportuna que mezcla prioridades con cosas secundarias que requieren un debate profundo y traban lo urgente”.

“Y ahora está como inflexible a la hora de repensar su estrategia y eso está demorando todo. El Gobierno tardó 25 días en mandar la ley. Hace 20 días la estamos tratando y ya prácticamente estamos hablando de una media sanción, pero tardó 18 días en acercarse a los bloques de la oposición con una postura constructiva. Ahora, desde hace tres días, no obtenemos una respuesta. El problema de los tiempos es del Gobierno ”, apuntó Massot.

El gobierno no propuso ningún cambio de fórmula. Propuso derogar la fórmula actual y pidió facultades para dar aumentos por decreto en contra de la jurisprudencia de la corte. De esa manera no solamente realizaba el ajuste de 1.2% del PIB sino que además hubiera ajustado aún más… https://t.co/AUeAmANhhB — Nicolás Massot (@Nicolas_Massot) January 21, 2024

Massot no duda, no obstante, que la gestión de Milei quiera aprobar la ley ómnibus. “Lo más relevante que tiene es el frente fiscal. Es lo más urgente que tienen todos los gobiernos, tanto el de Nación como el de cada una de las provincias”, afirmó el diputado, y enfatizó: “Si la Argentina no es capaz de demostrarle a su país, a su gente y a la economía mundial que somos capaces de cerrar el déficit fiscal, la inflación y la brecha cambiaria se van a agravar rápidamente. El Gobierno necesita la ley, si no la quisiera no estaría en sus cabales”.

El diputado de Hacemos Coalición Federal no desestimó que el bloque pueda hacer un dictamen aparte respecto de la ley ómnibus: “Es una opción, porque lo que no puede pasar es que no haya ley”. “Lo importante no es si se logra o no el equilibrio fiscal, sino cómo se logra, quién lo paga, y ahí tenemos dos observaciones”, explicó Massot de su postura.

Dijo que el Gobierno eligió “el camino fácil y decidió que el ajuste lo paguen los jubilados, los asalariados de la clase media y las economías regionales exportadoras”. “Claramente, tenemos que poner un freno porque nos parece que en este momento que tomemos ese camino es muy poco oportuno. Nuestra propuesta, que la venimos impulsando hace 20 días, es meterse con los regímenes especiales, con el gasto tributario”, se explayó el legislador. Para Massot, otro de los ítems que ellos cuestionan como bloque es que el ajuste del que habla Milei es un ajuste que “principalmente” pagan los gobernadores.

Continúan las negociaciones en Diputados

El oficialismo de la Cámara de Diputados buscará en las próximas horas avanzar en acuerdos con los bloques opositores dialoguistas sobre las reformas que se incorporarán al proyecto de ley “Bases”, para posibilitar así la firma del dictamen este martes y tratar de aprobar la iniciativa entre el jueves y el sábado, en el marco de una sesión maratónica que podría ser la más larga de la historia parlamentaria.

Las conversaciones son encabezadas por el presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem, de La Libertad Avanza (LLA). Tras la prórroga de las sesiones extraordinarias hasta el 15 de febrero, en estas horas se oficializará la convocatoria al plenario de este martes que tendrá que analizar los dictámenes de mayoría y de minoría, que luego se discutirán en el recinto en la extensa sesión que comenzará en la mañana del jueves y podría extenderse entre 48 y 72 horas.

Menem anticipó en las últimas horas que “todo indicaría” que mañana se firmará un dictamen de mayoría del proyecto de ley de “Bases y Principios para la Libertad de los Argentinos” impulsado por el Gobierno nacional, que incluye más de 600 artículos que promueven reformas económicas y políticas.

LA NACION