En medio del debate por la ley ómnibus, que dejó excluida para las sesiones ordinarias entre otros temas la reforma electoral, el ministro del Interior, Guillermo Francos, insistió con que se debe ir hacia una modificación de la representación, sobre todo parlamentaria. El lunes por la tarde el funcionario que articula con las provincias cuestionó el número de diputados y senadores, ya que alegó que es “demasiada cantidad” para un país que tiene estos niveles de pobreza. En el primer semestre de 2023, el indicador marcó 40,1%.

Por otra parte, el funcionario elogió al presidente Javier Milei, dijo que es un foco de atención para los ojos del mundo y hasta lo comparó con el magnate estadounidense Elon Musk, el dueño de SpaceX que tiene sintonía ideológica con el libertario local.

Siempre bajo la postura de que el Estado debe reducirse, Francos ahondó sobre la cuestión electoral. “No lo podemos hacer solos, pero si hubiera acuerdo político un paso importante sería una reorganización institucional de la Argentina. No tiene sentido que tengamos la cantidad de representantes que hay en todos lados: en el Congreso, en las legislaturas provinciales, en los concejos deliberantes . Eso genera burocracia, contratos políticos; después se lo cargamos a la gente”, consideró en Neura Media el ministro más político del Gabinete, justo después de haberse reunido con gobernadores y legisladores en el CFI.

Convencido de que “absolutamente” se debería tener un Congreso menos numeroso, marcó: “Hasta sería más fácil. Habría que ver la forma. No somos un país para tener esta cantidad de... Por la situación que tenemos como país, la situación de pobreza, estar sosteniendo un sistema institucional tan costoso. Tenemos que hacer esfuerzos por reducirlo. Yo creo que tenemos que reducir el costo y el peso del Estado”.

Sin embargo aclaró que este tipo de reformas no se pueden imponer “a las piñas”, sino que se deben dar a través del “diálogo y el convencimiento”, aunque señaló que también es importante el sustento que tenga la Casa Rosada en el electorado. “El Gobierno tiene poder político para plantear cambios y después tendrá el poder de los votos; si la gente te apoya, tenés mecanismos de consulta popular”, indicó.

En el proyecto inicial de la ley ómnibus la gestión libertaria había contemplado cambiar algunos aspectos del sistema electoral, como que se vote por circunscripción y se eliminen las PASO. No obstante no logró los acuerdos necesarios para que un tema que genera tantas rispideces se toque en extraordinarias y pospuso el debate para más adelante.

Convencido del rumbo que tomó la administración de Milei, Francos se mostró seguro también de que después de “dos o tres meses complicados” la economía va a mejorar y la gente verá una caída de la inflación. “Yo estoy seguro de que si seguimos en este camino, en la elección intermedia vamos a obtener muchísimo poder parlamentario, vamos a ganar muchos diputados y vamos a poder gobernar mucho más fácil”, marcó, esperanzado de cómo el gobierno mileísta podría aumentar su injerencia los segundos dos años, con un período “más complejo” en los primeros dos por la necesidad de acordar con otros bloques.

Facultades delegadas y paquete fiscal

Con un debate por la ley ómnibus que se extendió más de lo que en La Libertad Avanza (LLA) pretendían, pero que tendrá su llegada al recinto este miércoles, el ministro -pieza clave de las negociaciones- aventuró que ya están los acuerdos para que el proyecto camine, logre aprobación y pase al Senado.

Aclaró, en tanto, que de ninguna forma el Ejecutivo va a utilizar las facultades delegadas para hacer “una trapisonda con el tema fiscal” e incluso dijo que esa fue una de las cuestiones que aclaró a gobernadores y diputados. “Les dije: ‘Muchachos, quédense tranquilos, respetamos los temas que acordamos, no vamos a utilizar ninguna facultad ni cubierta ni encubierta para hacer reformas fiscales que afecten a las provincias porque no tenemos esa facultad en la Constitución, los temas tributarios son del Congreso’”.

Incluso, minimizó lo que podría pasar si la Casa Rosada no consigue que las facultades delegadas al Presidente se extiendan por dos años. “Nos quieren dar un año, no hay problema. Vamos a hacer las reformas en un año, la Argentina se reforma en un año”, sentenció.

TV Pública

Por otra parte, ahondó en la cuestión de las empresas a privatizar previstas en el proyecto y se refirió a los medios públicos, que si todo avanza quedarán sujetos a ser vendidos a manos privadas. “A veces vos querés privatizar, pero tenés dificultad par hacerlo”, indicó.

Entonces, puso como ejemplo el caso de que a la TV Pública no quisieran llegar inversores. “Por ahí en algún momento tenés que decir: ‘Esto no es privatizable, es un costo para el Estado’. Ojo que la comunicación está cambiando. ¿Tiene sentido tener ese enorme edificio que tiene hoy la TV Pública para comunicar lo que comunica y tener los oyentes que tiene? Ninguno capaz. Ninguno. Por qué no agarrás a cuatro o cinco de esos que tengan que comunicar noticias… No hace falta eso, porque eso lo comunicás vos [por los medios privados]. Lo que hace el Gobierno lo comunicás vos, no hace falta tener una vía de comunicación para la comunicación del Estado, además se ha usado mal”, consideró y agregó: “¿Para qué se ha venido usando la TV Pública, por ejemplo? ¿Para qué se gasta lo que se gasta en la TV Pública? Para hacer programas de comunicación oficial y de campaña del Gobierno; no tiene sentido”.

Milei y Elon Musk

En el último tramo de la entrevista, Francos puntualizó en la injerencia mundial que tiene Milei y destacó su paso por la Cumbre de Davos, ya que dijo que fue a representar a la parte del mundo que cree que el Estado es opresor del desarrollo y de que se necesita mayor actividad privada.

“Hoy vos tenés que ver lo que dice un tipo como Elon Musk, te podrá gustar o no, pero es un tipo disruptivo, que quiere cambiar el mundo . Milei es nuestro Elon Musk. Es un tipo que quiere cambiar la Argentina, ha generado una atracción”, consideró el ministro, que indicó: “Kristalina [Georgieva] y la señora que maneja el tema de la Argentina en el Fondo Monetario Internacional (FMI) [por Gita Gopinath] se querían sacar selfies con Milei, ellas querían tener su selfie con Milei”.

