En la previa del discurso de Javier Milei en la apertura de sesiones en el Congreso, en el que podría volver a apuntar contra los legisladores y gobernadores, el diputado de Hacemos Coalición Federal Nicolás Massot criticó al Presidente por sus repetidos agravios a distintos mandatarios y miembros de las Cámaras a través de las redes sociales. “Me gustaría verlo arremangarse. Estamos viendo al Presidente modo influencer” , afirmó.

En la salida de la reunión de la Comisión Bicameral que tratará el Decreto de Necesidad y Urgencia 70/2023, Massot le dijo a la prensa que “hay expectativa” por el discurso del Presidente. Sin embargo, advirtió: “Pero la lógica de ‘gané con el 56% y puedo hacer lo que quiera’ se tiene que terminar. Porque va a llegar un momento tarde o temprano donde a la gente no le va a alcanzar la explicación, esta especie de reality show permanente donde señalamos los males de la Argentina pero no resolvemos ninguno”.

Milei se expresó varias veces en redes sociales -y en entrevistas- contra los gobernadores y varios diputados que no votaron algunos artículos de la ley ómnibus, que luego fue devuelta a comisión. De hecho, el mandatario afirmó que el Congreso es un “nido de ratas” y la Oficina del Presidente difundió un comunicado con una lista de diputados “traidores”, entre los que se encontraba Massot.

Ante esto, el diputado dijo que el Presidente “está peleado con todo el mundo” y que está “modo influencer”. “Me gustaría verlo remangarse, recibiendo empresarios, sindicalistas y gobernadores, involucrado en sus problemas. Estamos viendo al presidente modo influencer. Tiene que cambiar la predisposición” , expresó el legislador nacional. Y agregó: “Las señales no parecen indicar que modifique su forma de ser, no parece una estrategia esto, parece un rasgo de la personalidad. Y eso es más preocupante y es más difícil de cambiar”.

Tras ello, insistió en que el Presidente debería dejar de señalar los problemas y pasar a la resolusión. “Los problemas no se crearon con Milei, lo que planteo es cómo se generan las soluciones. El Presidente tiene que salir de ese lugar de determinar responsabilidades y trabajar en las soluciones”, sostuvo.

Además, en referencia a los dichos de Milei sobre que no necesita al Congreso -en una entrevista para Financial Times- para llevar a cabo sus reformas, Massot reiteró sobre la importancia de las Cámaras. “Lamento que Milei y su equipo no estén entendiendo que la implementación es tan importante como los objetivos, hay que hacerlos a la realidad y ser extensos. El único ámbito que recoge eso y que puede establecer institucionalidad a largo plazo es el Congreso”, aseguró.

Luego, agregó: “La resolución de los problemas tienen que darse con los resortes institucionales para un largo plazo. Si Milei quiere generar inversiones y empleo, para todo necesita generar un sendero sustentable, para que se quede. Para eso necesita el Congreso. Si no, sustituye inflación con desempleo”.

Massot sugirió enviar al Congreso proyectos de ley

La reunión de senadores y diputados se prolongó por más de dos horas y media y estuvo marcada por fuertes cruces entre los legisladores del radicalismo, Pro, La Libertad Avanza y Hacemos Coalición Federal, y los de Unión por la Patria.

El kirchnerismo insistió en que los artículos 19 y 20 de la Ley que reglamenta los Decretos establecían que el documento ya debía ser llevado al recinto para su tratamiento.

Por su parte, Massot pronosticó que “este DNU se caerá, aparentemente, de manera inminente en el Senado” y aconsejó comenzar a tratar en la Cámara baja “leyes que vayan reemplazando los diferentes capítulos del DNU”.

La advertencia de Massot está vinculada con que el pasado lunes, un grupo de senadores de la oposición no kirchnerista también le reclamó a Villarruel la convocatoria a una sesión especial con el objetivo de rechazar el DNU en el recinto. No obstante, la Ley que regula la validez de los Decretos establece que deben ser las dos Cámaras del Congreso las que deben rechazar un DNU para que este cese en su alcance.

”Dado que los plazos están vencidos y el pleno no tendrá demasiadas excusas para no convocar cualquier pedido sesión especial, aprovechemos para poder sostener sesiones informativas respecto del DNU”, aclaró Massot.

