Matías Kulfas ironizó sobre los dichos de Cristina Kirchner por su libro y dijo que hace un año no hablan: “No sé si lo leyó o si le acercaron un resumen”

En medio de una interna oficialista que lo tiene como uno de los principales apuntados por el kirchnerismo, el ministro de Desarrollo Productivo, Matías Kulfas, volvió hoy a referirse sobre los dichos de la vicepresidenta Cristina Kirchner en Chaco. Allí, la antes mandataria dijo que el funcionario respaldado por el presidente Alberto Fernández había escrito un libro “contra” su gestión -por Los tres kirchnerismos- y apuntó al equipo económico ya que, según indicó, nunca pasó en la Argentina que los trabajadores formales “no lleguen a fin de mes”.

Esta mañana, Kulfas ironizó sobre si la vicepresidenta leyó su libro o si “le acercaron un resumen”. Dijo también que hace un año no habla con ella y defendió tanto su gestión como la del ministro de Economía, Martín Guzmán, al destacar que el nivel salarial actual es incluso mayor al de una parte de las administraciones kirchneristas.

“No sé si realmente lo leyó o si le acercaron algún resumen o algunos párrafos sacados de contexto, toda la gente que leyó el libro me ha dicho que les pareció muy interesante”, deslizó Kulfas, que incluso se rio con ganas cuando en Radio 10 lo consultaron si podría haber sido el secretario general de La Cámpora, Andrés Larroque, quien le pasó esa síntesis a la vicepresidenta, ya que el también ministro bonaerense fue el más ferviente de sus detractores en estos últimos meses.

“No es que estuvieran de acuerdo con todo, pero me decían que es una buena herramienta para el debate, es lo que Cristina proponía en su discurso”, siguió Kulfas después de que la exmandataria contara cómo se enteró que él asumiría frente a Desarrollo Productivo. “En noviembre de 2019 yo ya sabía quién iba a ser el ministro. Había escrito un libro contra nosotros. Imaginate, mirá si voy a andar enojándome por tal o cual cosa. Había escrito un libro contra nosotros, pero bueno, el Presidente confiaba en él. Vaya”, recordó en Resistencia Cristina Kirchner.

Guzmán Kulfas y Cafiero, tres funcionarios de confianza de Alberto Fernández Ignacio Sánchez

Después de asumir que preferiría que la discusión dentro del Frente de Todos no se diera de manera pública, Kulfas habló sobre los niveles salariales cuestionados por la vicepresidenta. “Dicen: ‘Mirá los salarios, son bajísimos’. Tienen un nivel que son los de comienzos de 2011, no son los salarios del 2002, ni del 2003. A Néstor Kirchner, a Cristina, les llevó un montón de tiempo encontrar incluso los salarios que hay hoy”, sostuvo, e insistió con que es necesario “tiempo”.

De esta manera, el ministro de Desarrollo Productivo actuó en línea con Guzmán, quien se atrevió a decir esta semana que en la segunda administración de Cristina Kirchner hubo “problemas de consistencia macroeconómica”.

“Cuando me dicen que la reactivación no le llega a la gente les digo: ‘Mirá, preguntale a la persona que estaba sin laburo, a esos 60.000 que hoy tienen empleo en blanco, preguntale a esa persona si no está mejor, si no le llego la reactivación. Preguntale a la gente que está con un plan social que está trabajando. Se está creando empleo en blanco desde hace varios meses, no se veía desde 2011. ¿Es suficiente? No, falta tiempo y profundizar este camino”, insistió Kulfas.

Sintonía con Guzmán

Con Guzmán se mostró en sintonía en varios tramos de la entrevista. En primer término, cuando respaldó la segmentación tarifaria que pretende hacer el ministro de Economía y que es resistido por La Cámpora.

“Lo digo como peronista: tener un esquema donde se subsidia a los ricos me genera mucha irritación”, aseveró el funcionario, que se mostró a favor de que 10% de los usuarios paguen la tarifa completa. “El esquema de subsidios beneficia a un montón de gente que no lo necesita, no lo pide y no lo valora, gente de altos recursos que no tiene por qué tener subsidiada la luz, el gas y otros servicios”, acotó el ministro de Desarrollo Productivo.

También lo respaldó a Guzmán por el apoyo que recibió de parte de la Unión Industrial Argentina (UIA), después de que el presidente de la entidad, Daniel Funes de Rioja, tildara como “consistente” su plan frente a Economía. “No me sorprende”, sostuvo Kulfas. “Si me dicen: ‘Dialogan mucho con la industria’. ¿Con quién querés que dialogue para generar riqueza y empleo?”, respondió a sus detractores.

Entonces, también dejó en claro el aval que ambos tienen de parte de Fernández. “El Presidente está convencido de este rumbo y piensa que somos las personas que tenemos que seguir al frente de la gestión económica”, aseveró, para sentar postura frente a la terminal kirchnerista, que clama desde hace meses para que a los dos los aparten de sus puestos.