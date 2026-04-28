En un clima de frialdad, Milei y Macri volvieron a compartir un ámbito político luego de seis meses, pero no se saludaron

En un clima de frialdad entre ambos, Javier Milei y Mauricio Macri volvieron a compartir esta noche un ámbito político común después de casi seis meses de la última vez que se encontraron y de los chispazos que saltaron entre el Gobierno y Pro. Ocurrió en la cena anual de la Fundación Libertad, en la que el jefe de Estado dio un discurso de tono económico en el que advirtió que no se apartará “un ápice de la ortodoxia”.

Sin embargo, según pudo constatar LA NACION, Milei se fue inmediatamente después de terminar el discurso, por detrás del escenario, por lo cual no hubo saludo con Macri, que también dejó el complejo Parque Norte a los pocos minutos.

En un ambiente que no despertó entusiasmo, Milei inició su intervención pasadas las 21.40 y Macri ya se había bajado del escenario, que compartió con Álvaro Vargas Llosa. En la cena hubo más de mil invitados. Entre ellos se pudo ver a buena parte del Gabinete nacional, representantes de La Libertad Avanza y de Pro, y empresarios.

Mientras hablaba Milei, Macri estuvo sentado junto a Fernando de Andreis, diputado y mano derecha del presidente de Pro; y a Cristian Ritondo, jefe de bloque del partido amarillo en la Cámara baja. Junto al exmandatario también se ubicaba Álvaro Vargas Llosa, con quien antes Macri había compartido el escenario. El jefe de Pro se cambió de mesa y prefirió seguir el discurso de Milei desde más lejos.

En el plano discursivo, Milei cargó contra el kirchnerismo -en especial contra “el soviético que gobierna la provincia de Buenos Aires”, en referencia a Axel Kicillof- y Macri celebró que “el populismo se está agotando en la Argentina”. Fuera del discurso económico, el Presidente repudió el “nuevo intento de asesinato” a Donald Trump en Estados Unidos.

Adorni y Karina Milei escucharon el discurso del presidente Javier Milei desde una mesa cercana al escenario

El ministro coordinador, Manuel Adorni, ingresó justo antes del discurso de Milei, por un costado del salón, y se sentó junto a Karina Milei. Poco después, en medio del discurso, el president Milei hizo un nuevo guiño a Adorni. Fue cuando para hablar de un dato de mayo, dijo: “Antes de que ganara las elecciones Manuel”, en referencia al triunfo de LLA en la ciudad de Buenos Aires.

“El número es horrible, pero no nos vamos a apartar un ápice de la ortodoxia”, advirtió Milei sobre el índice de inflación, que tiene una curva ascendente en los últimos meses. “Lo peor ya pasó a pesar del ataque violento de la política contra el programa económico, al que no se lo pudieron llevar puesto”, enfatizó el Presidente. Y cargó contra “los que se dejan psicopatear por los kukas”. Incluyó a “periodistas ensobrados” y a medios que “parecen más zurdos que Página 12″.

La recepción

Después de una recepción que se extendió por casi dos horas, los invitados subieron al primer piso del complejo de Parque Norte. Allí, bajo un estricto control de seguridad que incluyó detectores de armas y revisar las carteras en el caso de las mujeres, pasaron al salón principal.

Allí fue que entró directamente Macri y se dirigió a una de las primeras de las cien mesas del salón. La apertura estuvo a cargo de Gerardo Bongiovanni, que al nombrar a Milei y a Macri cosechó aplausos. El titular de la Fundación Libertad saludó también a la jefa del bloque de senadores de LLA, Patricia Bullrich.

Bongiovanni, Patricia Bullrich y su marido Guillermo Yanco Fundación Libertad

Mientras Bongiovanni anunciaba que subirían al escenario Macri y Álvaro Vargas Llosa, por el pasillo central del salón entraba Luis “Toto” Caputo, el último de los ministros en llegar. Y el único que se acercó al escenario para saludar a Milei cuando ingresó.

Casi inmediatamente llegó un mensaje grabado de la dirigente venezolana María Corina Machado, que le mandó saludos a Macri y Bullrich, a quienes definió como “aliados” y “amigos” de Venezuela.

Entre los asistentes estuvieron el ministro de Salud, Mario Lugones; el de Justicia, Juan Bautista Mahiques; de Interior, Diego Santilli; de Seguridad, Alejandra Monteoliva; de Defensa, Carlos Presti; y de Desregulación, Federico Sturzenegger.

También fueron de la partida el jefe de la bancada de Pro en Diputados, Cristian Ritondo; y los senadores libertarios Bartolomé Abdala, Nadia Márquez y Agustín Monteverde. Además de la diputada mileísta Juliana Santillán. En los salones de Parque Norte también se los vio al exjefe de Gabinete Guillermo Francos y al exministro de Interior Lisandro Catalán.

Guillermo Francos con Bongiovanni Fundación Libertad

Por el Gobierno también estuvieron el secretario de Asuntos Estratégicos, Ignacio Devitt, mano derecha de Manuel Adorni; y los subprocuradores del Tesoro Santiago Castro Videla e Ignacio Stampolija; además del titular de YPF, Horacio Marín. El embajador de Israel, Eyal Sela, y los exministro Germán Garavano y Hernán Lacunza caminaron por los salones del evento.

Antecedentes

La última vez que Milei y Macri se vieron fue en el ocaso de octubre último, en la residencia de Olivos, durante una cena. Allí se enteró del cambio en la Jefatura de Gabinete, con la salida de Guillermo Francos y la designación de Manuel Adorni como su reemplazo, algo que el exmandatario criticaría horas después.

“A esta decisión a mi juicio desacertada, se suma la falta de resolución de las conocidas disputas internas del gobierno, claves en la hoja de ruta del futuro”, subrayó Macri en un duro mensaje que difundió horas después de conocida la designación.

El expresidente Mauricio Macri en Fundación Libertad

En su comunicado, el líder de Pro lamentó el resultado de la conversación con Milei. “La idea era pensar la mejor manera de reforzar los equipos y prepararse para esta segunda etapa, pero no logramos ponernos de acuerdo”, puntualizó. El tuit no cayó bien en Casa Rosada, donde el afecto y confianza de los Milei en Adorni es total.

Desde entonces, la relación entre los hasta entonces aliados, que incluso habían ido juntos en las elecciones nacionales de medio término que se habían celebrado cinco días antes, se enfrió y tensó. No volvieron a verse.

La cita de esta noche tuvo lugar poco después de que el expresidente volviera a mostrarse activo políticamente y anunciara que Pro presentará un candidato propio en las próximas elecciones nacionales.

Durante una cumbre partidaria en Parque Norte, el expresidente respaldó el rumbo adoptado por el gobierno de Milei, descartó una oposición frontal y planteó que Pro será “el próximo paso” para consolidar y volver sostenibles los cambios impulsados por los libertarios. Aun así, advirtió que no hará silencio y que marcará diferencias cuando lo considere necesarios.

Alvaro Vargas Llosa junto al presidente de la Fundación Libertad, Gerardo Bongiovanni Fundación Libertad

A la par de eso, Macri puso en marcha lo que en Pro llaman “el próximo paso tour”, que consiste en una serie de recorridas por el interior para reposicionar al partido de cara a la próximas elecciones.

En las últimas semanas visitó Chaco y Corrientes, donde se reunió con los gobernadores Leandro Zdero y Juan Pablo Valdés, respectivamente, además de otros referentes provinciales. De esas actividades participan Ezequiel Sabor −secretario de Gobierno y Vínculo Ciudadano porteño− y Ezequiel Jarvis −vicepresidente del Ceamse−, que ofician como armadores territoriales, junto con Fernando de Andreis.

A comienzos de este mes, Macri también se reunió con el empresario Paolo Rocca, a quien le transmitió su preocupación por la situación económica y política actual, y le planteó la necesidad de sostener una opción electoral “racional” de la que Pro forme parte en las próximas elecciones nacionales. El planteo se dio durante una cena, a principios de abril, en la casa del CEO del Grupo Techint, a quien esta noche Milei volvió a calificar como “Don Chatarrín”.