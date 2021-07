Matías Kulfas, sobre la prohibición de las salmoneras en Tierra del Fuego: “Es una decisión equivocada”

Luego de que la legislatura de Tierra del Fuego aprobara por unanimidad una ley que prohíbe la cría de salmones en el territorio provincial, el ministro de Desarrollo Productivo de la Nación, Matías Kulfas sostuvo: “Es una decisión equivocada”.

En diálogo con Radio con Vos, Kulfas analizó el presente de varias industrias a nivel nacional, e hizo hincapié en la legislación sancionada la última semana en Tierra del Fuego. “Estoy absolutamente de acuerdo con una producción que tenga un especial cuidado y resguardo ambiental”, dijo el ministro nacional, y añadió: “Creo que se acabó hace mucho la era de pensar sólo en producir y que el ambiente pague las consecuencias”.

No obstante, Kulfas destacó: “Entre ese vale todo y el prohibicionismo me parece que hay una amplia gama de opciones que tenemos que evaluar. No me parece bueno prohibir una actividad”.

Y continuó: “Sí creo hay que regularla, que hay que tener controles ambientales, que hay que zonificar y tener tecnologías”.

“Más que prohibir hay que controlar muy bien y ser cuidadosos”, enfatizó en diálogos radiales.

Según los impulsores de la decisión que resolvió la legislatura fueguina, la iniciativa resultó “histórica” porque “se trata del primer país del mundo en legislar contra esta actividad nociva para el medio ambiente”, indicaron los funcionarios que promovieron la norma, la última semana.

El proyecto presentado por el diputado provincial Pablo Villegas, del Movimiento Popular Fueguino, y apoyado por organizaciones ambientalistas locales y nacionales, es el corolario de un proceso iniciado en 2018, cuando se instaló con fuerza el posible establecimiento de salmoneras en el Beagle. La ley ubica a la Argentina entre los países pioneros en una decisión de gran impacto para el ambiente.

LA NACION