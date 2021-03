Mauricio Macri contó que le dijo Juliana Awada sobre su blooper por zoom

Mauricio Macri realizó hoy un vivo desde su cuenta de Instagram para responder preguntas de sus seguidores y se refirió a la foto que se filtró el lunes donde se lo ve en un Zoom con colegas de Juntos por el Cambio, con cara de dormido y desde la habitación, donde por detrás se la veía a su esposa, Juliana Awada, sentada en la cama.

Zoom de Juntos por el Cambio Captura

“Juliana me dijo ´tené cuidado´”, dijo Macri con una sonrisa al ser consultado sobre qué le dijo su esposa ante lo que se consideró un “blooper” del ex presidente. Además explicó: “Siempre me levanto termprano, soy multitasking y venía de entrenar. Y como siempre hago varias cosas a la vez, me conecto con el teléfono”.

En ese momento del vivo estaba Awada a su lado y a raíz de otra pregunta deslizó que los dos se levantan siempre muy temprano. Esto se da cuando la imagen fue utilizada para que el oficialismo le propine varias chicanas a Macri, quien por estos días presenta su libro Primer tiempo y critica de manera sostenida al Gobierno. Por ejemplo, el jefe de Gabinete Santiago Cafiero entre ayer y hoy dijo que al político “no le gusta trabajar” y que “parece que se despertó de la siesta”.

LA NACION