Mauricio Macri cuestionó a la jueza que suspendió la aplicación de la baja de edad de imputabilidad en la provincia de Buenos Aires

El expresidente Mauricio Macri cuestionó este miércoles en duros términos la decisión de la jueza bonaerense Marta Pascual, quien suspendió por 60 días la aplicación del nuevo régimen penal juvenil en la provincia de Buenos Aires.

A través de un mensaje publicado en la red social X, Macri sostuvo que es “inaceptable” que una ley nacional quede temporalmente sin efecto “en la jurisdicción más poblada y con mayores índices de violencia del país” por decisión de un juzgado provincial.

El posteo de Macri en X

“La magistrada reconoce que su decisión se basa únicamente en sus presunciones: ‘El Poder Judicial no puede esperar a que la violación de derechos se produzca para intervenir, cuando cuenta con elementos de juicio que hacen presumir razonablemente que ello sucederá’. Pero esos elementos que dice tener no fueron presentados”, afirmó el exmandatario.

Macri sostuvo que la medida representa una intromisión indebida del Poder Judicial sobre decisiones adoptadas por el Congreso y promulgadas por el Poder Ejecutivo nacional.

“Simplemente, no puede hacer eso. Los tribunales solo ejercen el control de constitucionalidad en el marco de causas”, expresó.

Y añadió: “Esta es la controvertida situación en que quedamos: una norma del Congreso de la Nación, promulgada por el Poder Ejecutivo Nacional y vigente en todo el territorio argentino, queda por ahora sin efecto, nada menos que en la jurisdicción más poblada y con mayores índices de violencia del país. Todo por la decisión de un juzgado provincial”, remarcó.

Opinó que la decisión de Pascal constituye una “alteración del equilibrio que debe existir entre los poderes del Estado”.

“La Argentina que soñamos solo se construye con jueces que respeten la Constitución”, concluyó.

El fallo de Pascual

La controversia se originó luego de que la jueza Pascual, titular del Juzgado de Responsabilidad Penal N° 2 de Lomas de Zamora, resolviera una acción de habeas corpus preventivo colectivo presentada el 31 de agosto por Gabriela Salicio, representante de una de las organizaciones que integran la Federación de Familia Grande Hogar de Cristo, entidad vinculada a la Iglesia Católica argentina.

El planteo fue realizado en favor de adolescentes privados de la libertad en territorio bonaerense y contó con la adhesión de 14 defensores departamentales de la provincia.

La jueza Pascual suspendió por 60 días la aplicación del nuevo Régimen Penal Juvenil y sostuvo que espera que en ese plazo se pueda avanzar para aplicar las alternativas que indica la norma

“Si no están los mecanismos para que se puedan dar todas estas medidas, esta ley no es más beneficiosa ni para la comunidad ni para los jóvenes”, justificó Pascual en diálogo con la radio Now 97.9 el lunes último.

Y amplió: “Un chico encerrado sin educación, sin oficio, sin terapia, llega a los 18 años y lo podemos mandar a una unidad carcelaria que funciona como una escuela de delito”.

La resolución de la jueza Pascual, aunque no se ocupa de la legalidad de la ley que constituyó el régimen penal juvenil vigente en todo el país, tendrá un efecto concreto en la provincia más poblada y, en consecuencia, la de mayor cantidad de delitos: si, por caso, un menor de 14 o 15 años asesinara a una persona, no podría ser encarcelado.

En otro tramo de la resolución, Pascual, exministra de Familia y Desarrollo Humano de la provincia de Buenos Aires durante la gobernación de Eduardo Duhalde y expresidenta del Consejo Provincial del Menor, planteó que la cuestión central consiste en determinar si el Estado puede ampliar la cantidad de adolescentes sometidos al régimen penal sin contar previamente con los recursos materiales, institucionales y profesionales requeridos para implementar esas modificaciones.

Marta Pascual, jueza penal juvenil de la provincia de Buenos Aires LinkedIn

La jueza consideró que la incorporación de jóvenes de 14 y 15 años, sumada a otros cambios introducidos por la ley, provocará un aumento de personas privadas de la libertad tanto por mayores ingresos al sistema como por una eventual extensión de los tiempos de permanencia.

“No cabe ninguna duda, y resulta de sentido común, que la aplicación inmediata de la ley (...) aumentará considerablemente la cantidad -por mayores ingresos y por mayor permanencia- de personas privadas de la libertad”, señaló la magistrada.

Por su parte, la representación bonaerense de La Libertad Avanza (LLA) anunció este martes que promoverá un pedido de juicio político contra Pascual, al considerar que e fallo “atenta contra una ley sancionada por el Congreso de la Nación y profundiza la situación de impunidad que padecen los bonaerenses”.

“Es una jueza del poder, de la política bonaerense, que piensa exclusivamente en los intereses de lo peor de la política. Está intentando frenar una ley votada democráticamente por el Congreso y que viene a resolver un problema que la sociedad viene reclamando”, afirmó Sebastián Pareja, presidente de LLA en la provincia de Buenos Aires.

La ley 27.801, aprobada por el Congreso el 28 de febrero pasado, entró en vigencia el sábado pasado. El lunes, el Gobierno reglamentó el nuevo Régimen Penal Juvenil, que rebaja la edad de punibilidad y establece nuevas penas para los menores de edad.