Mauricio Macri habló de privatizar Aerolíneas Argentinas y el presidente de la empresa lo cruzó

El titular de Aerolíneas Argentinas, Pablo Ceriani, cruzó este martes al expresidente Mauricio Macri luego de que este propusiera en LN+ privatizar la línea aérea de bandera. “No es una opción posible para nosotros”, aseguró en las redes sociales el funcionario, que además cuestionó una metáfora utilizada por el exmandatario para referirse a la industria aerocomercial.

“¿Qué es una avión comercial? Un taxi que vuela”, sostuvo Macri en el marco de una entrevista con los periodistas Jonatan Viale y Eduardo Feinmann, a lo que Ceriani respondió en Twitter: “Evidentemente está muy acostumbrado a manejarse en avión privado y piensa que de eso se trata la industria aerocomercial en nuestro país”. Y agregó: “Quizás algún gobernador de su espacio le pueda explicar lo que significa en términos económicos para sus provincias”.

Después, el titular de Aerolíneas hizo una seguidilla de publicaciones en las que aludió a la propuesta de Macri de privatizar la línea aérea de bandera si su funcionamiento no resulta “viable”. Al respecto, sostuvo: “Dejar librada la conectividad, tanto interna como internacional, a la ecuación económica privada implica un riesgo demasiado alto, cuyas consecuencias ya conocemos. La pandemia también nos dejó una enseñanza en ese sentido: la importancia estratégica de la aerolínea de bandera”.

Evidentemente @mauriciomacri está muy acostumbrado a manejarse en avión privado y piensa que de eso se trata la industria aerocomercial en nuestro país. Quizás algún gobernador de su espacio le pueda explicar lo que significa en términos económicos para sus provincias. 👇 pic.twitter.com/GXECrxHkfn — Pablo Ceriani (@ceriani_pablo) March 22, 2022

A continuación, Ceriani lanzó varios cuestionamientos contra el “modelo que propone Macri”. “Es tan inviable que ni siquiera logró que funcione para su aerolínea familiar. Avianca, luego de comprar la empresa de aviones del grupo Macri y recibir la autorización para operar 16 rutas, canceló sus operaciones en junio de 2019″, señaló para luego referirse a las pérdidas económicas de Latam, Andes y Norwegian durante el gobierno anterior.

Si bien calificó de “saludable” la discusión sobre el déficit de Aerolíneas, afirmó: “Achicarla, privatizarla, despreciarla no es una opción posible para nosotros. El desafío es continuar mejorando, ampliar la oferta, incrementar operaciones, aumentar ingresos a partir de nuevas oportunidades de negocios, ser el vehículo para el ingreso de divisas país”.

“Si no es viable, hay que privatizarla”

Ante la consulta anoche en LN+ sobre qué haría él con Aerolíneas Argentina, Macri contestó: “Nosotros desarrollamos las low cost justamente para mostrar que podía haber líneas aéreas que conecten el país, con un buen servicio, a tarifas más baratas y le costaban al argentino que no usa el avión $0. Entonces, Aerolíneas tiene que manejarse de la misma manera o no puede existir. Si, finalmente, ¿qué es un avión comercial? Un taxi que vuela. ¿Por qué los taxis que van por la calle no son propiedad del Estado?, ¿hasta cuándo nos van a vender esos avisos románticos de Aerolínaes que es argentina?”.

En ese momento, al expresidente le preguntaron si privatizaría la compañía, a lo que respondió: “Si no es viable, hay que privatizarla. No tengo dudas. No podemos seguir bancando US$700 millones por año. Es una locura. ¿Saben la cantidad de escuelas que son?, ¿de hospitales?, ¿de ruta?”.