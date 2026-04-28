Mauricio Macri: “El populismo se está agotando en la Argentina”

El expresidente Mauricio Macri participó de la cena de la Fundación Libertad, en la previa del discurso de Javier Milei. Entrevistado por Álvaro Vargas Llosa, el exmandatario sostuvo que se están poniendo en práctica las ideas “de la libertad” en la Argentina y se refirió a la situación en Venezuela tras la captura de Nicolás Maduro.

Macri hizo referencia a las palabras de apertura que dio Gerardo Bongiovanni -presidente de la Fundación- sobre el rumbo que está tomando el país. Más tarde, escuchó un mensaje grabado por la dirigente venezolana María Corina Machado, ganadora del Premio Nobel de la Paz.

El expresidente Mauricio Macri en Fundación Libertad

Respecto al mensaje de Corina Machado, el titular de Pro la calificó como un ejemplo de una dirigente sin ego. “Es un gran ejemplo para muchos de los dirigentes que hoy están acá”, indicó. Y anheló que la destitución de Nicolás Maduro sea el “punto de partida y no el de llegada”.

“Corina tuvo todo un Gobierno persiguiéndola, batallando como una gladiadora y de golpe ver este movimiento de los venezolanos, es muy positivo”, agregó Macri. Según el expresidente, “los venezolanos dijeron: ‘al menos salimos del punto del no retorno y tenemos esperanza’”.

En palabras de Macri, el de Machado “es un liderazgo firme pero sereno. Y eso lo demostró yendo a la Casa Blanca para agradecerle a Donald Trump, pese a que este parece no haberla elegido a ella para esta transición que se vive en Venezuela”. “Venezuela merece restablecer la democracia plena”, remarcó el expresidente.

María Corina Machado, ganadora del premio Nobel de la Paz Getty images - Europa Press

En otro tramo de la disertación, Vargas Llosa le preguntó a Macri: “¿La derecha está de moda en la región?“. “Soy más optimista”, respondió el expresidente, y argumentó: “El populismo se está agotando. Tal vez se inventó en la Argentina y lo exportamos exitosamente al mundo. Se está agotando acá y en la región. Hay muchísima más gente que entiende la importancia de la meritocracia, del libre emprender, cosas que antes estaban tapadas”.

Desde el prisma de Macri, “hay oportunidades en la medida que generemos confianza: ya se acabó ese discurso tramposo de que el Estado te resuelve todo”.

“Estas ideas que hoy imperan en la Argentina conducen a la felicidad”, subrayó Macri. Al hacer referencia al futuro inmediato, el exmandatario expuso: “Soy optimista en un mundo incierto y con todo lo que está pasando en el Golfo. Somos una región llamada a aprovechar estas oportunidades. La confianza se genera a través de la perseverancia con leyes inteligentes y modernas". “Además, hoy tenemos seguridad jurídica, infraestructura y no tantas regulaciones”, resaltó.

Milei y Macri en un mismo ámbito político

Este lunes, Milei y Macri estuvieron presentes en la cena anual de la Fundación Liberta, lo que significó que volvieran a compartir un mismo ámbito político después de casi seis meses de la última vez que se encontraron y del fuego cruzado que saltó entre el Gobierno y el Pro.

Si bien Milei dio el discurso principal y de cierre del evento, Macri lo precedió junto con Vargas Llosa, en un evento que se realizó en los salones del complejo Parque Norte, ante más de 1000 invitados. Entre los asistentes estuvo buena parte del Gabinete nacional, así como representantes de La Libertad Avanza y de Pro.

Discurso de Javier Milei en la Cena Fundación Libertad Adorni y Karina Milei

Durante su discurso, el Presidente arremetió contra la oposición kirchnerista con dardos teledirigidos hacia el gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, a quien calificó como “el soviético que gobierna la Provincia.

Cabe señalar que el jefe de Gabinete, Manuel Adorni, ingresó justo antes del discurso de Milei, por un costado del salón, y se sentó junto a Karina Milei, la secretaria de la presidencia. Poco después, en medio del discurso, el presidente Milei hizo un nuevo guiño a Adorni. Fue cuando para hablar de un dato de mayo, dijo: “Antes de que ganara las elecciones Manuel”, en referencia al triunfo de LLA en la ciudad de Buenos Aires.