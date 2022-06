Mauricio Macri: “Hoy tenemos un desgobierno, no hay rumbo ni plan”

El expresidente Mauricio Macri volvió hoy a cuestionar con dureza a la administración del Frente de Todos, luego de que Alberto Fernández dijera que la gestión de Cambiemos estuvo plagada de “ladrones de guante blanco”.

“Hoy tenemos un desgobierno, no hay rumbo ni plan” , dijo Macri en diálogo con FM Rufino. El fundador de Pro viajó a Santa Fe para recorrer el distrito y visitar la exposición Agroactiva 2022, que se realiza en la ciudad de Armstrong. Allí, se encontrará con referentes locales de Pro y de Juntos por el Cambio.

Durante la entrevista radial, Macri dijo que el Gobierno de Fernández “no tiene nada” y que “es una sumatoria de improvisaciones”, al recordar las idas y vueltas en la Casa Rosada por las retenciones.

Además, Macri consideró que la Argentina “está aislada del mundo”. Y si bien hizo autocrítica sobre su gestión, reiteró que el país tenía “un rumbo” durante su mandato. “Este gobierno volvió a girar el barco. Asumo que, como capitán, me comí tormentas que no tenía que comerme, pero el barco iba en dirección correcta. Ahora hay más conflicto y estamos aislados del mundo”, señaló.

En ese sentido, insistió en que el acuerdo firmado por el Gobierno con el Fondo Monetario Internacional (FMI) por la deuda que contrajo su administración en 2018 por 44 mil millones de dólares “no resuelve ninguno de los problemas de la Argentina”. “Frente esta diáspora de ellos [por la fractura del oficialismo], nosotros acompañamos como oposición responsable en el Congreso”, recordó.

Macri participó el lunes de un almuerzo con los referentes de Pro para diseñar la estrategia en los debates parlamentarios Fernando Gens - télam

Macri arribó a Rufino, Santa Fe, donde recorre la ciudad junto al intendente local, Natalio Lattanzi, luego de protagonizar un fuerte cruce con Fernández, su sucesor en la Casa Rosada. En un acto en Cañuelas, el jefe del Estado dijo que el gobierno anterior estuvo integrado por “ladrones de guante blanco”, y unas horas después Macri afirmó que el mandatario está “desencajado” y “fuera de quicio”. El contrapunto tuvo lugar cuando el Frente de Todos busca unificar un discurso ante los cuestionamientos internos al Presidente.

El exmandatario y fundador de Pro dijo que hay “mucha bronca y frustración” en la sociedad. Por eso reiteró que Juntos por el Cambio, la principal fuerza opositora al kirchnerismo, debe definir el “para qué” pretende volver a gobernar, más que enfocarse en “pelear por apetencias personales”.

Respecto de la interna en Pro entre Horacio Rodríguez Larreta y Patricia Bullrich por la candidatura presidencial, Macri subrayó: “Tenemos varios dirigentes y es bueno que todos tengan proyectos y ambiciones de liderar”. Y agregó: “Yo no me he anotado. Me siento comprometido como siempre, porque amo este país. Hay que tener claridad en las ideas y en el ‘para que’”.

Para Macri, “es muy importante [saber] quién va a liderar, pero más aún” que todos los dirigentes con aspiraciones se mantengan unidos después de las PASO de 2023. Dijo que su gestión fue “el prólogo del cambio” y destacó las medidas de su gobierno para “modernizar el país, volver al mundo y derrotar el narcotráfico”. “A esto hay que agregar [en un nuevo gobierno] salir del proceso de inflación y darle estabilidad a los argentinos”, apuntó.

“Estamos con muchas ganas de jugar el segundo tiempo del cambio”, completó.

Por otra parte, Macri celebró que la Unión Cívica Radical (UCR) haya ratificado el viernes pasado su pertenencia a Juntos por el Cambio. Al reunir a su Convención Nacional, la cúpula del partido centenario anunció que trabajará “para tener un presidente radical” y pidió ampliar la coalición.

“La UCR tiene todo el derecho de plantear su visión y sus liderazgos. Lo importante es que después de las competencias internas, seamos todos del mismo equipo”, aseguró Macri.

Inquieto por las tensiones internas en JxC, el exmandatario pidió “competir con altura”. Respecto del perfil de un eventual nuevo presidente del espacio, Macri señaló: “Necesitamos alguien que sepa compartir el poder y conducir con generosidad”.

Y volvió a resaltar la necesidad de que el Pro mantenga su esencia, frente a la irrupción de Javier Milei, líder de La Libertad Avanza. “Tenemos que encontrar el lugar del cambio al cual pertenecemos. Son muchos años que llevamos batallando lo nuevo, pero somos el cambio”, indicó.

Asimismo, el expresidente llamó a “terminar con los privilegios” de la política y los “comportamientos mafiosos”. En ese tramo de la entrevista, apuntó contra el jefe de Camioneros, Hugo Moyano, por los “bloqueos”.