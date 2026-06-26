Mauricio Macri lamentó que el caso Adorni impida comentar “los avances que el país tuvo”

MAR DEL PLATA.- Entre cumbias, cuartetos y reggaetón para la previa y cada cambio de oradores, con el rock de AC/DC como cortina para la figura esperada, el expresidente Mauricio Macri reunió de cara al mar de Playa Grande a las principales figuras del PRO y desde aquí ratificó que su partido “no destruye la confianza que necesita el cambio” y comprometió que votarán por la interpelación de Manuel Adorni en ambas cámaras legislativas.

“El cambio no está garantizado: el populismo vuelve, te destruye y te lleva diez pasos para atrás”, dijo para insistir en que “la confianza es el valor central que necesitamos”. Y en cuanto al caso Adorni, lamentó que el ruido que genera “no permite que comentemos los avances que el país tuvo con un ordenamiento que traiga progreso con confianza e inversión”.

Mauricio Macri en el acto del PRO en Mar del Plata

Su presentación fue frente a más de 400 dirigentes, funcionarios y algunos grupos de militantes que lo acompañaron en esta nueva escala de “El próximo paso”, título que acompaña su vuelta a la primera escena política y lo perfila como un potencial aspirante a buscar el año próximo el regreso a la Casa Rosada.

“Vamos a seguir desde el PRO con algo inédito que es apoyar a la Argentina para fortalecer el cambio”, remarcó para diferenciar a Adorni del gobierno. Y con fuerza de slogan de campaña les recordó a los asistentes: “No somos un paso atrás sino el próximo paso”.

Macri reconoció que esta semana ha tenido turbulencias en sus filas por el desempeño en el Congreso y lo que consideró un ardid del kirchnerismo para incomodar al PRO frente al caso que desde hace meses complica al Gobierno nacional con aires de supuesta corrupción.

“En un tuit dije que no estaba de acuerdo con Adorni (para la jefatura de Gabinete) no porque sea vidente, sino porque gente para cargo de semejante responsabilidad debe llegar por antecedentes y no por lealtad ciega”, recordó de aquella expresión que hizo en redes sociales luego de una reunión con el presidente Javier Milei, oportunidad en que le anticipó quién iba a ser el sucesor de Guillermo Francos. “Que sea el mejor para el cargo y para el cambio, y no sucedía con Adorni”, insistió.

Ayer fui invitado a comer por el presidente Milei en Olivos, en agradecimiento por el apoyo que le di en la semana más difícil de su gobierno antes de las elecciones. En el encuentro hablamos sobre los temas pendientes. La idea era pensar la mejor manera de reforzar los equipos y… — Mauricio Macri (@mauriciomacri) November 1, 2025

La actividad realizada en el primer piso del complejo Normandina fue breve, con catering de recepción, mucha música antes, durante y después, pero también con un clima de euforia muy moderado. Hubo aplausos. Escasearon las ovaciones de otros tiempos.

En las primeras filas estuvieron los diputados nacionales Cristian Ritondo y Fernando De Andreis, el senador bonaerense y anfitrión Guillermo Montenegro, la exgobernadora María Eugenia Vidal y la exvicepresidenta Gabriela Michetti, entre otras figuras entre las que se contaban legisladores y algunos intendentes.

Macri buscó encolumnar a la tropa detrás de los ideales que consideran un símbolo y el norte del PRO: habló por sobre todo de confianza, orden y gestión. “Donde el PRO gobierna la gente vive mejor”, puntualizó para rescatar conceptos que ya habían vertido minutos antes los intendentes de General Pueyrredon, Pinamar y Vicente López, Agustín Neme, Juan Ibarguren y Soledad Martínez.

Mauricio Macri en Mar del Plata Mauro V. Rizzi

El esperado discurso de Macri fue casi un chasquido de dedos. Breve pero suficiente como para martillar sobre puntos clave hacia el objetivo que se persigue, que es reconstruir el espacio y afrontar lo que viene con la mayor solidez.

En ese sentido, reconoció a sectores de la juventud que también acompañaron. “Lindo que se renueve con la pendejada, con Vidal a la cabeza”, bromeó y la comparó con Antonia, su hija, por sus posteos en redes sociales.

Machacó el expresidente en la necesidad de “generar confianza y que el progreso sea compartido”. “En estos últimos meses fue todo lo contrario”, destacó para insistir con el caso de Adorni y el impacto negativo que está teniendo en la sociedad, con efecto directo sobre el Gobierno nacional y su administración.

Y les advirtió que estos pasos en falso, del gobierno y también del propio PRO con las desavenencias de esta semana, entre ellas la renuncia al partido de Esteban Bullrich, favorecen a la oposición más firme que tiene el cambio que mociona e impulsa. “El kirchnerismo no tiene autoridad moral para hablar de estas cosas, es de caraduras”, remarcó y por eso pidió unidad y trabajo para que “nunca más el populismo nos dé un espejismo como hizo durante décadas”.

De Andreis y Ritondo, en ese orden, fueron parte del panel previo al cierre de Macri y ambos, como legisladores nacionales, refirieron a lo ocurrido esta semana en el Congreso, con votaciones e intentos por la interpelación de Adorni que enturbiaron la posición que intentaba plasmar el PRO.

“Somos una fuerza política de valor existencial porque somos los que le ponemos freno al kirchnerismo, traemos equilibrio y somos los que garantizamos que el populismo no vuelva nunca más”, remarcó el exfuncionario de Macri y frente a la situación del jefe de Gabinete dejó las cosas en claro: “Hay que pedir la interpelación hasta que Adorni se vaya del cargo”.

El exministro de Seguridad bonaerense fue hacia los valores conceptuales del PRO. Dijo: “Entre la conveniencia y la convicción, vamos por la convicción, aunque a veces te lleve a perder, pero hacemos lo correcto”. En tal sentido, valoró que “nunca hubo un expresidente que dé herramientas del cambio a otro Presidente como hizo Macri”.

“Sin el PRO no hay cambio posible en Argentina”, dijo Ritondo y también aclaró ue ese cambio debe ser “en serio”. “No se puede gobernar la Argentina si no se gobierna la provincia de Buenos Aires”, dijo sobre el territorio que hoy comanda Axel Kicillof. En su actual gestión lo calificó como “desastroso”.