Mauricio Macri revivió una anécdota sobre la victoria de Néstor Kirchner en 2003 y contó cuál fue uno de sus mayores arrepentimientos: “No existiría el kirchnerismo”

Luego del acto del 1 de agosto, donde se realizó el relanzamiento de Propuesta Republicana (Pro) de cara a las elecciones legislativas de 2025, el presidente del partido, Mauricio Macri, amplió sus declaraciones. Además de revelar conversaciones que mantuvo con Javier Milei y manifestar su postura a favor de las sociedades anónimas deportivas, esta vez el exmandatario revivió una anécdota que contó en su libro Primer Tiempo y expresó cuál fue uno de los mayores arrepentimientos de su carrera política.

“Cuando entré a la Ciudad ya se perfilaba mi candidatura a la presidencia. Un minuto antes de perder la elección con [Aníbal] Ibarra, Eduardo Duhalde me llamó porque se le habían caído [Carlos] Reutemann, Felipe Solá y [José Manuel] De la Sota, y me invitó a Olivos. Fui con Ramón Puerta, un amigo que después fue gobernador de Misiones y embajador en Madrid en nuestro gobierno, y ahí me mostraron cómo estaban las encuestas. Decían que yo empataba en primera vuelta con Menem y que después él perdía porque tenía resto en contra para la segunda vuelta”, señaló Macri en Neura y contó el pedido que le hizo el entonces titular del Ejecutivo: “Vos sos presidente”.

Luego, continuó: “Me ofreció ser candidato y, como dije que no, el que siguió fue Néstor Kirchner. Mirá la historia cómo es, es increíble”. Luego, el exgobernador de Santa Cruz ganó las elecciones y asumió como presidente el 27 de abril de 2003.

En cuanto a los motivos por los cuales no aceptó la propuesta, Macri aseguró que consideraba que no era el momento: “Yo le dije que no porque sentí esta cosa mía de que hay que ir de menor a mayor, entonces creía que primero tenía que tener mi experiencia en la ciudad de Buenos Aires y entender cómo era la política”.

Ahora, más de 20 años después de su posible candidatura a la presidencia, el empresario confesó que se arrepiente de haberse negado. “Hace unos meses le pregunté a Horacio [Rodríguez Larreta], que fue parte de las decisiones en ese momento, y me dijo que hicimos como el culo porque el país que heredó Néstor Kirchner tenía un gasto público del 24% por sobre el PBI”, afirmó y sostuvo que fue una oportunidad desperdiciada.

“Si yo hubiese dicho que sí, hoy no existiría el kirchnerismo. Cuando me tocó agarrar, las cosas ya habían cambiado. El gasto público se había ido al 44% del PBI, entonces tuvimos que empezar con este lío del ajuste y los piqueteros. Era todo otro mundo. Supuestamente estaba en mi mejor versión por los ochos años en la Ciudad, pero agarré un país que estaba muy golpeado, mientras el otro andaba solo”, concluyó.

El recuerdo de Macri sobre su secuestro

El expresidente contó que recurre al psicoanálisis desde 1991, año en que fue secuestrado frente a su casa y estuvo encerrado durante 14 días. “Siempre con el mismo analista. Ninguna de mis exmujeres lo quieren, pero es el mismo. Yo sí lo quiero”, bromeó.

Respecto a aquel episodio, Macri manifestó que lo considera una etapa cerrada en cuanto a lo traumático: “Siento que ya lo superé, pero me costó mucho. Para mí fueron 14 años. Encadenado al piso, en una caja de madera de 2x2, con agujeros en el techo para bajar la comida o mandar mensajes a mi papá, que negociaba con ellos. La verdad que fue espantoso”.

Por su parte, confesó un trauma que lo acompañó durante mucho tiempo: “El momento en el que me volvía al agujero era cuando alguien me sorprendía de atrás. Ellos me sorprendieron entrando a mi casa, me empezaron a pegar, me subieron a un auto, me desnudaron y me metieron adentro de un ataúd. Cerraron la tapa y me llevaron al lugar ese, que estaba en Beiró. Durante muchos años, si alguien me asustaba, yo volvía a ese lugar. Después se me fue. Por suerte es cuestión de tiempo”.

Por último, reveló que tras lo sucedido no quise volver a tocar el tema. “Nunca quise saber nada de ellos. Decidí no engancharme. Toda mi vida traté de hacer eso. La energía hay que ponerla en hacer cosas nuevas”, contó.

