La polémica por el pedido de un sector del kirchnerismo para otorgar una "valoración positiva" a la violencia guerrillera de los 70 tendrá un episodio más en la campaña electoral. El presidente Mauricio Macri homenajeará a oficiales y conscriptos asesinados por montoneros en un levantamiento que tuvo lugar en Formosa en 1975.

El Presidente encabezará un homenaje el viernes próximo en el que se conmemorará a los caídos en el nuevo aniversario del copamiento del Regimiento de Infantería Monte 29. Será al mediodía en el Regimiento de Patricios, en Palermo. El acto será una respuesta directa a los dichos del intelectual kirchnerista Horacio González, que la semana pasada generó revuelo al afirmar que se debía reescribir la historia con el objetivo de reivindicar el accionar de la guerrilla.

"Hay que reescribir la historia argentina, pero no en esa especie de neoliberalismo inspirado en las academias norteamericanas de los estudios culturales, donde hay una multiplicidad graciosa y finita, sino que tiene que ser una historia dura y dramática, que incorpore una valoración, te diría, positiva de la guerrilla de los años 70 y que escape un poco de los estudios sociales que hoy la ven como una elección desviada, peligrosa e inaceptable. (...) Al mismo tiempo tiene que ser una historia comprometida con la creación de un sujeto social nuevo en la Argentina, de carácter productivo y popular", afirmó el exdirector de la Biblioteca Nacional y referente del grupo de intelectuales Carta Abierta en una entrevista a la Agencia Paco Urondo.

El Gobierno, referentes intelectuales y hasta el presidente de la Corte Suprema de Justicia, Carlos Rosenkrantz, rechazaron la iniciativa de González, que no provocó la reacción del Frente de Todos, que lleva a Alberto Fernández como candidato presidencial.

Macri no viajará a Formosa, sino que homenajeará a los 12 caídos (entre oficiales, suboficiales y conscriptos) en territorio afín. Estará acompañado por el secretario de Derechos Humanos, Claudio Avruj, por el jefe del Estado Mayor del Ejército, Claudio Pasqualini, y por Jovina Luna, hermana del conscripto Hermindo Luna e impulsora de una investigación penal por el cobro indebido de indemnizaciones millonarias a militantes de Montoneros que asesinaron a su hermano.

"Los derechos humanos son para todos. No es propiedad de un gobierno y no es propiedad de una ideología. Este ataque de la guerrilla a un regimiento en Formosa, en pleno gobierno constitucional, fue una afrenta a la democracia. No puede quedar en el olvido", dijo Avruj a LA NACION.

El homenaje a los caídos que tuvo lugar el año pasado, en Formosa

No es la primera vez que el Gobierno rinde homenaje a los caídos por un ataque guerrillero. En el aniversario del año pasado, Avruj viajó a la provincia norteña junto con Pasqualini. Fue la primera vez que el Estado participa del homenaje desde el regreso de la democracia. Durante el gobierno anterior se ordenó suspender las conmemoraciones.

Esta vez, en plena campaña electoral, el Presidente buscará capitalizar la polémica y enviar un mensaje contundente de rechazo a los sectores del kirchnerismo que buscan reinterpretar la historia.

El revuelo por los dichos de González fue tal que se coló incluso en un homenaje al expresidente Raúl Alfonsín en el que participó Rosenkrantz. En su intervención, el magistrado lamentó la reivindicación de la violencia guerrillera mientras destacaba la voluntad de Alfonsín de incorporar a los jóvenes a la política desde el lugar de la civilidad tras los años de más crispación.

Qué pasó en 1975

El 5 de octubre de 1975, durante el gobierno constitucional de Isabel Martínez de Perón, Montoneros llevó adelante la "Operación Primicia", un ataque contra el Regimiento de Infantería Monte 29 de Formosa, que provocó 12 militares muertos, un policía y nueve miembros de la organización guerrillera.

Para cumplir con su objetivo, los guerrilleros secuestraron un avión comercial de Aerolíneas Argentinas que estaba destinado a Corrientes y que desviaron a Formosa.

Según los registros históricos, en la tarde de ese día unos 30 guerrilleros armados entraron en el regimiento en camionetas. Minutos después comenzó el enfrentamiento.

A 44 años, las consecuencias de ese ataque todavía tiene procesos abiertos en la Justicia. Jovina Luna, la hermana de Hermindo, logró recién este año que los tribunales avanzaran en la investigación de su denuncia penal por el presunto pago de indemnizaciones millonarias a Montoneros luego de su ataque a un gobierno constitucional.

Según Luna, familiares de al menos nueve guerrilleros cobraron unos $60,3 millones. Poco más de un millón de dólares al cambio de hoy. Los indemnizados, además, figuran reconocidos por el Estado en el Parque de la Memoria, donde se conmemora a las víctimas de la dictadura militar.

La denuncia, que recayó en el juzgado federal de Daniel Rafecas, apunta al uso fraudulento de la ley de reparación 24.411, que contempla el pago de indemnizaciones por desaparición forzada o fallecimiento provocados por el terrorismo de Estado, al igual que a los exiliados y a herederos de las víctimas. La norma no alcanza a quienes perpetraron ataques contra un gobierno constitucional como el que gobernaba ese domingo de 1975.