Javier Milei evalúa darles un aumento de sueldo a sus ministros a partir de enero

En el gobierno de Javier Milei toma fuerza por estas horas la idea de arrancar 2026 con un aumento de sueldos para el Gabinete, mientras desde antes de las elecciones se acumulan quejas en las distintas carteras por el congelamiento -que se extiende desde el inicio de la gestión libertaria- y el desfase entre los funcionarios de alto rango con las líneas más bajas.

Al contrario que en otros momentos de esta administración, cuando el tema era tabú, en estos días entre Navidad y Año Nuevo una altísima fuente del Gobierno asumió a LA NACION que “probablemente” el 1 de enero se concrete el incremento.

Sin embargo, resta la confirmación, que está en manos del Presidente; su hermana, la secretaria general, Karina Milei; y el jefe de Gabinete, Manuel Adorni.

Asimismo, por los pasillos de la Casa Rosada también coinciden en que Milei está más plausible a conceder las subas para su staff.

Esta postura era impensable antes del 26 de octubre. Este medio ya relató que, por ese entonces, el ministro de Desregulación, Federico Sturzenegger, fue a decirle al Presidente que se le complicaba contratar gente idónea o sostenerla en su cartera, ya que por el bajo nivel de sueldos nadie quería trabajar para la Casa Rosada y se iban al privado. Milei no se hizo eco y descartó de plano subir los salarios durante esa charla.

Sturzenegger fue uno de los funcionarios que fue a reclamar a Milei por el desfasaje en los sueldos Rodrigo Néspolo

Ahora, en el núcleo más próximo de funcionarios al Presidente consideran “insostenible” mantener las remuneraciones como están, sin moverse desde 2023.

A la vez, en los ministerios se quejan pero evitan aventurar si el 1 de enero finalmente llegará el anuncio que esperan. “¡Ojalá!“, rezaba un secretario. Resta conocerse también si el incremento incluirá el sueldo del Presidente o no.

Esta cuestión es sensible para el Gobierno, sobre todo complicada para comunicarla, debido a que esta administración hizo gala del recorte de las remuneraciones. Antes de ser Presidente, Milei incluso transformó en un hecho político el sorteo de su dieta como diputado nacional, para marcar un contraste con la vida lujosa de algunos políticos opositores de larga trayectoria.

Asimismo, en estos más de dos años hubo quejas feroces de parte del mandatario y sus ministros para los constantes aumentos en el Congreso, sobre todo de parte de los senadores. En marzo de 2024, Milei debió anular una suba salarial que se había otorgado para él y sus ministros, después de que recibiera críticas desde todos los sectores de la oposición. El Presidente atribuyó el aumento a la aplicación automática de un decreto firmado en 2010 por Cristina Kirchner y dijo que desconocía la medida para aplacar el revuelo político.

El Presidente, Karina Milei y Adorni tomarán la decisión sobre el aumento de sueldos

“Nadie aguanta”

Más allá de eso, en el último mes los reclamos comenzaron a apilarse en las distintas carteras de la administración nacional, hasta de parte de los funcionarios más mileístas de todos.

“Más retrasás el anuncio, peor es. Se te van todos. Te quedan los que tienen amor a la Patria o que se pueden sostener de otra manera. Nadie aguanta”, resumían en noviembre desde un importante ministerio sobre el estado de situación.

En tanto, en otro despacho de la administración nacional rezongaban: “Pagamos el ajuste dos años, desde 2023. Estuvimos al frente del ajuste y predicamos con el ejemplo. No pasó ni con senadores, ni con diputados, ni con el Poder Judicial. Los sueldos nos quedaron muy atrasados″.

Dentro de la Casa Rosada, Sturzenegger fue uno de los que más bregó para que finalmente se efectivice la suba. Dicen que Patricia Bullrich, ahora senadora pero antes ministra de Seguridad, también planteó reparos sobre el nivel salarial para los integrantes de su cartera.

En público, quien se quejó por la cuestión fue la vicepresidenta Victoria Villarruel. “En breve me pagan dos chirolas y soy vice”, arremetió, a principios de 2025, en un comentario en su cuenta de Instagram.

La vicepresidenta Victoria Villarruel también reclamó por los bajos sueldos Prensa Senado

En las declaraciones juradas de los funcionarios ante la Oficina Anticorrupción (OA) queda claro que buena parte de ellos no viven de sus sueldos.

Sin embargo, aseguran que el retraso genera también desequilibrios dentro de las áreas porque -por ejemplo- a veces un subsecretario gana menos que sus empleados.

Cuánto ganan los funcionarios

Frizados desde el ascenso de Milei a mandatario, los sueldos en bruto de los funcionarios, con información de la página oficial del Gobierno, son los siguientes:

El Presidente cobra $4.066.018

cobra La vicepresidenta cobra $3.764.820

cobra Un ministro cobra $3.584.006

cobra Un secretario cobra $3.282.709

cobra Un subsecretario cobra $2.981.513

En este momento, un diputado nacional percibe alrededor de $7.000.000 y un senador, $9,5 millones. En tanto, el informe de la escala salarial vigente a partir de noviembre de 2025 de la Corte Suprema de Justicia de la Nación detalla que un juez de la Corte percibe un básico de $9.095.772.

Más allá del desnivel con respecto a los otros poderes del Estado, los sueldos del Ejecutivo siguen por encima de un salario promedio en la Argentina que, según los datos del índice Interbanking, para octubre de 2025 fue de $1.483.740.

En tanto, en diciembre el salario mínimo fue solamente de $334.800 y en enero subirá a $341.000, según lo publicado en el Boletín Oficial.