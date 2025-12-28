Del Milei refundacional al Milei posibilista

Eran los días finales del 2024 y el presidente Javier Milei estaba sentado en su sofá preferido de la quinta de Olivos dispuesto a hacer un balance de su año inaugural. Estaba ancho; sabía que había tenido un arranque de gestión a pura adrenalina. Había bajado la inflación, había ejecutado el ajuste más brusco de la historia sin estallidos sociales, había terminado con los piquetes, había ordenado la macroeconomía. Le sobraba relato.

Pero lo más importante para él: entendía que había doblegado a la casta a puro desprecio, que había domesticado al sistema, no sólo político, sino también económico, a ese establishment rancio y prebendario que lo miraba con desconfianza. Le había enrostrado el mega DNU, la ley Bases y el pliego de Ariel Lijo. Era un Milei refundacional.

Milei firma el proyecto de ley ómnibus original, que después retiraría ante la falta de apoyo

Cuentan que en la intimidad de Olivos, el Presidente vivió los últimos días de este 2025 con una sensación similar. Que cerró el año con la satisfacción de la consolidación política tras el triunfo electoral y, especialmente, por la aprobación del presupuesto y la ley de inocencia fiscal en la noche del viernes, los primeros proyectos que puede sancionar en el Congreso desde el otoño. Logró el milagro de que los 72 senadores se sentaran a sesionar un 26 de diciembre, pese a los efectos residuales del festejo de Navidad.

Sin embargo, emerge una diferencia sustancial con el Milei de hace un año atrás: hay una dosis mucho mayor de pragmatismo, de aceptación de los límites a su poder, y una admisión de que hay ciertas lógicas que no podrá transformar como aspiraba. Es un Milei posibilista.

Sesión en la cámara de Senadores de la Nación por la aprobación del presupuesto 2026. Martín Menem , Patricia Bullrich y Diego Santilli X @diegosantilli

La aprobación del presupuesto en el Senado fue un ejemplo muy claro. Por consejo de la vieja guardia que hoy está en sus filas, como Patricia Bullrich y Diego Santilli, abandonó la idea de insistir con la derogación de las leyes de universidad y discapacidad. También dejó de hablar de vetos. Distribuyó ATN a los gobernadores aliados, avanzó con concesiones mineras y prometió avales para endeudamientos provinciales. En el día clave, fueron al Senado Santilli y los primos Menem, mientras Manuel Adorni desde la Casa Rosada concentraba la interlocución con el Presidente. En el recinto Bullrich y Ezequiel Atauche recorrieron las bancas durante toda la sesión. Hicieron lo que hace cualquier gobierno que quiere aprobar el presupuesto, y que además necesitaba enviar una señal contundente de gobernabilidad a los mercados, al FMI y a Donald Trump.

Sesión de presupuesto en el Senado, José Mayans Ricardo Pristupluk

Pero la sesión de anteayer trajo un dato adicional clave: por primera vez desde que llegó al poder, LLA logró reconstruir una mayoría en el Senado, el campo de las derrotas de todos los gobiernos no peronistas. Bullrich articuló un grupo de WhatsApp con 44 legisladores, es decir con todas las bancadas, con excepción del kirchnerismo, y a partir de entonces mejoró la interlocución con legisladores que durante el año votaron contra el Gobierno. Será una construcción ley por ley, pero hay un reagrupamiento diferente.

De ese universo, sólo la cordobesa Alejandra Vigo se abstuvo; el resto acompañó. Además, se sumaron tres del interbloque peronista: la jujeña Carolina Moisés, el catamarqueño Guillermo Andrada y la tucumana Sandra Mendoza (recuperada por el gobernador Osvaldo Jaldo del redil opositor de su rival Juan Manzur), lo cual representó la primera fisura en el espacio que conducía verticalmente Cristina Kirchner.

Sesión de presupuesto en el Senado Ricardo Pristupluk

Esta vez, a diferencia de lo que sucedió en Diputados hace una semana, las promesas y los acuerdos llegaron hasta el recinto. Tanto cambió el clima, que hasta Milei le envió un mensaje de felicitación a su bloque tras la votación. Los que parecían náufragos perdidos en el Senado hasta octubre, ahora pasaban a sentirse parte de una construcción más articulada.

Entre esos dos Milei, el de hace un año y el actual, medió un 2025 durísimo, que se inició con el polémico discurso de Davos el 23 de enero y culminó con la elección del 26 de octubre. Nueve meses de tensiones y sufrimientos, desde el caso $LIBRA al escándalo Andis; del tembladeral financiero al rescate de Scott Bessent; de la pérdida de alianzas a las derrotas legislativas. Nada más parecido a un parto. Pero que dio a luz a un Milei que luce más realista, a pesar de su inclinación por el discurso grandilocuente. Que pasó de la guerra contra el wokismo global a porotear fondos con los gobernadores.

Luis Caputo recibió a Scott Bessent MECON

Como señala con agudeza Pablo Gerchunoff: “Tengo mis dudas de si Milei va a cambiar la Argentina en su sentido más profundo, o si la Argentina lo va a cambiar a él. Tengo la impresión de que mantiene su esfuerzo por avanzar en una revolución económica, cuyo éxito está por verse, pero que lentamente está aceptando la Argentina que surgió en 1983, la de los consensos democráticos”. Aunque intente mantener su apariencia de outsider y siempre tenga a mano un recital en el Movistar Arena para arengar, en el fondo empieza a recortarse una figura más realista, que no resigna su vocación reformista, pero que entiende que jugar a ser distinto todo el tiempo puede ser contraproducente. Es el natural aprendizaje del ejercicio del poder.

Javier Milei y sus funcionarios, la noche de la derrota en la provincia de Buenos Aires Gustavo Garello - AP

Quienes están cerca del Presidente identifican la derrota en la elección bonaerense de septiembre como el punto de inflexión en su modo de interpretar su rol, especialmente a partir de entender que debía rediseñar su esquema político e involucrarse más personalmente. Reformateó su gabinete, entronizó a su hermana Karina en la cúspide de su equipo y avanzó en un diálogo con los gobernadores, no para hacer alianzas sólidas que nunca las haría, sino para entablar un juego de conveniencias mutuas. Nada revolucionario; rige el orden de lo posible. Para el 2026 la receta en el plano político más recomendable parecería ser la misma, si aspira a avanzar con “las reformas estructurales”. Como señala una figura clave del universo libertario, “la batalla cultural se da en lo que le llega a la gente, no en el discurso militante”.

Postales de Navidad

Regalo en la Justicia. Hubo sorpresa estos días en el Tribunal Superior de Justicia porteño cuando llegaron los regalos navideños. Uno de los obsequios se destacaba por su tamaño y presencia. Era una caja de madera que contenía cinco vinos de lujo. Le llegó una a cada integrante de esa corte con una tarjeta de salutación firmada por Jorge Macri y su esposa. Pero el dato en el que repararon los cinco jueces fue otro: la caja y los vinos decían “Familia Angelici”. Se trataba de una edición especial de Cupra, un tinto que el operador judicial cultiva en el Valle de Uco en homenaje a su padre. ¿Fue un mensaje de Macri al tribunal? ¿Una manera de subrayar quién maneja la justicia porteña? Algunos lo festejaron; otros lo interpretaron como un gesto digno de las películas de Francis Ford Coppola.

ECO - Daniel Angelici y los vinos CUPRA PATRICIO PIDAL/AFV

Pero quizás Jorge Macri se equivocó de arbolito, porque es probable que pronto deba atender más a otro tribunal. Nada menos que a la Corte Suprema. Ocurre que en los últimos días del año se reactivó el tratamiento de una causa que hace años le inició la Procelac por presunto lavado, a partir de la compra de un departamento en Miami a través de una sociedad algo turbia radicada en Panamá que, por capricho del destino, se llama “Cometas”. Esa causa fue desestimada en primera instancia por la jueza Sandra Arroyo Salgado, y después por la Cámara Federal de San Martín. Pero fue apelada y está ahora en la Corte.

Innaguracion del nuevo edificio del superior tribunal de justicia porteña. Con la presencia del alcalde de la ciudad de Buenos Aires Jorge Macri

Como no hubo acuerdo entre los tres integrantes, Horacio Rosatti, Carlos Rosencrantz y Ricardo Lorenzetti, en torno de si revisar o no el trámite previo, se sortearon conjueces y salieron elegidos Abel Sánchez Torres (Córdoba) y Pablo Candisano Mera (Bahía Blanca). Macri pareció tomarse en serio el tema porque mandó al sorteo como su abogado a Ignacio Irurzun, hermano del influyente juez. Según se comenta en los pasillos del máximo tribunal, es probable que a partir de esta definición, el tema cobre nueva dinámica después de varios años y se resuelva en los primeros meses de 2026. Es más, el panorama no luce alentador para el jefe de Gobierno, porque ya habría al menos dos jueces que estarían a favor de revertir los fallos anteriores y atender el lapidario dictamen del procurador Eduardo Casal en favor de avanzar con la investigación.

Regalo en el Congreso. Mientras en diciembre se instalaban los nuevos legisladores y el oficialismo pulía su estrategia parlamentaria, en el Senado se produjo un terremoto detrás de los cortinados, que sacudió a la estructura sindical del Congreso. Ocurre que quien era la mano derecha del titular de APL, el gremio de trabajadores legislativos, se vio envuelto en un confuso episodio por presuntas irregularidades, y terminó afuera del Palacio.

Fabián Zaccardi, según apareció en las redes que circularon por el Senado tras su salida

Se trata de Fabián Zaccardi, quien estaba destinado a suceder al actual líder, Norberto Di Próspero. Según relata una fuente al tanto del episodio, a Zaccardi le habrían detectado que manejaba centenares de contratos y tenía tres veces más de exceptuados de concurrir a trabajar al Senado que lo que tenía permitido. “Un administrador de ñoquis”, lo definieron. Algunos dicen que cuando convocaron a Di Próspero por el tema lo trató de defender, hasta que se dio cuenta de que las pruebas en su contra eran lapidarias. Pero en público el gremialista dice que Zaccardi se fue “por razones de salud” y que “no hubo nada irregular”. Extraña enfermedad, porque con él también dejo “la Casa” su esposa, Mariana Obon, y la jefa de personal de APL, que era la responsable de las liquidaciones.

Sesión en la cámara de Senadores de la Nación por la aprobación del presupuesto 2026. Victoria Villarruel Camila Godoy

Sin embargo, Zaccardi también tuvo su regalo navideño porque Victoria Villarruel resolvió no despedirlo ni denunciarlo, sino abrir un retiro voluntario para que se fuera en silencio, a pesar de que hace sólo tres meses se había terminado otro período para jubilaciones anticipadas. En el entorno de la vicepresidenta lo justifican al sostener que era un tema del manejo interno del sindicato y que contaba con protección gremial, aunque admiten los desmanejos.

Regalo en el Gobierno. La Navidad volvió a reflejar que la relación entre el Gobierno y la Iglesia católica está en su punto más bajo desde que Milei llegó al poder. Los obispos esta vez ni siquiera pidieron la audiencia tradicional para llevarle la salutación por el festejo navideño. El Presidente no los recibe desde marzo de 2024, cuando tuvieron la última reunión y monseñor Oscar Ojea todavía presidía la Conferencia Episcopal. No había razones para pensar que esta vez sería distinto. Enviaron su misiva formal y obtuvieron una respuesta de Milei en clave protocolar. “Entre los obispos se percibe que a él no le interesa el vínculo institucional, entonces no tiene sentido forzar las cosas”, describen en el entorno eclesiástico.

Milei en su última reunión con los obispos, en marzo del año pasado

Pero esa resignación en algunos obispos mutó en cierto fastidio cuando se enteraron de que este lunes Milei, acompañado por Karina, Adorni y Santilli, recibió en la Casa Rosada a un grupo de evangélicos, quienes cantaron y rezaron en su compañía. El encuentro no fue difundido por el Gobierno, pero sí por la Alianza Cristiana de Iglesias Evangélicas (Aciera). Muchos recordaron el famoso viaje de Milei al Chaco para participar de una celebración con el pastor Jorge Ledesma, el hombre que posee la capacidad no de convertir el vino en sangre divina, sino de transformar pesos en dólares a cotización oficial. Recibió el don de la convertibilidad.

Fieles evangélicos, en la celebración que hicieron en la Casa Rosada con la presencia de Milei

El único nexo de Milei con el catolicismo es a través de Santiago Olivera, el obispo castrense, un vínculo pero no derrama sobre el resto de la curia. El diálogo con la Secretaría de Culto que encabeza Nahuel Sotelo es sólo una formalidad. También se enfrió la relación personal y reservada que el Presidente mantuvo en algún momento con Jorge García Cuerva, mucho más después del último Tedeum que apuntó sobre la deuda social del modelo económico.

Quizás en este 2026 sea un tema que Milei deba atender porque no es improbable que sea el año de la visita del papa León XIV. El propio pontífice les dijo a los obispos que tiene la “firme intención” de viajar, y les remarcó que quisiera cumplir con los dos países de la región que Francisco no llegó a pisar: Uruguay y la Argentina.