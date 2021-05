Mauricio Macri, sobre Chocobar: “Es un día triste para la Justicia”

Tras darse a conocer hoy la sentencia al policía Luis Chocobar, quien fue condenado a la pena de dos años de prisión en suspenso, el expresidente Mauricio Macri apuntó desde su cuenta de Twitter contra la decisión de la Justicia.

“Día triste para la Justicia argentina, que hoy condenó al policía Luis Chocobar por cumplir con su tarea de proteger a los ciudadanos de los delicuentes”, manifestó el exmandatario desde su red social.

El expresidente se sumó así a las declaraciones de Patricia Bullrich, una de las más firmes defensoras de Chocobar desde el momento del hecho. La exministra de Seguridad estuvo entonces frente a los tribunales de Comodoro Py en señal de apoyo a Chocobar. Y fue contundente su rechazo a la decisión de los magistrados.

“Es una gran derrota de la justicia. No debería haber sido sancionado”, comentó Bullrich. Y en ese sentido agregó: “Quedó claro que no fue un caso de gatillo fácil y claramente deberían haber decidido la absolución de Chocobar, porque el policía actuó en cumplimiento del deber. El mensaje no es bueno, porque la sociedad necesita tener quién la defienda, y luego de este fallo cuando un policía vea a alguien herido en el suelo, va a silbar bajito y mirar para otro lado”.

Por su parte, el policía Chocobar se mostró hoy visiblemente emocionado, mientras se retiraba de los tribunales de Comodoro Py después de haberse dado a conocer el fallo que lo condenó a dos años de prisión en suspenso por la muerte del delincuente Juan Pablo Kukoc. “El corazón se me quiere salir, porque es muy injusto [el veredicto]. Estoy tranquilo, la gente que me conoce y me quiere sabe quién soy. La policía de la provincia [de Buenos Aires] tiene unos huevos impresionantes”, expresó.

