Chocobar: “El corazón se me quiere salir, es muy injusto”

“El corazón se me quiere salir, porque es muy injusto [el veredicto]. Estoy tranquilo, la gente que me conoce y me quiere sabe quién soy. La policía de la provincia [de Buenos Aires] tiene unos huevos impresionantes”, sostuvo el policía Chocobar, emocionado, al retirarse de los tribunales de Comodoro Py después de conocer el fallo que lo condenó a dos años de prisión en suspenso por la muerte del delincuente Juan Pablo Kukoc.

Pocas horas antes de conocerse la sentencia del Tribunal Oral de Menores N° 2, Chocobar se puso de pie en la sala de audiencia y habló por última vez frente a los magistrados: “Gracias señores jueces por darme esta oportunidad. Quería decirles que yo cumplí con la ley. Cumplí con mi deber. Le pido a Dios que los ilumine para que tomen la mejor decisión”. Esperaba un fallo de absolución, tal como había pedido su defensa.

“No tengo dudas que se han equivocado y que fallaron en contra de las pruebas de la causa, pero bueno esta es mi interpretación”, comentó el abogado Fernando Soto, que representa a Chocobar y que adelantó que apelará la sentencia ante la Cámara de Casación Penal.

Chocobar recibió de inmediato el abrazo de la exministra de Seguridad Patricia Bullrich. La presidenta de Pro fue una defensora de la actuación del policía desde el mismo momento del hecho, esa mañana del 8 de diciembre de 2017 cuando el agente vio herido al norteamericano Frank Wolek y se lanzó tras sus atacantes. Persiguió y disparó varias veces. Uno de los ladrones murió por esos impactos.

Bullrich criticó con dureza el fallo: “Es una gran derrota de la justicia. No debería haber sido sancionado”, comentó Bullrich.

Y agregó: “Quedó claro que no fue un caso de gatillo fácil y claramente deberían haber decidido la absolución de Chocobar, porque el policía actuó en cumplimiento del deber. El mensaje no es bueno, porque la sociedad necesita tener quién la defienda, y luego de este fallo cuando un policía vea a alguien herido en el suelo, va a silbar bajito y mirar para otro lado”.

Chocobar no solo recibió el apoyo directo de Bullrich, sino también el reconocimiento de unas 50 personas que se ubicaron frente al edificio de los tribunales de Comodoro Py para dar una imagen de respaldo al policía ahora condenado.

“Chocobar es inocente”, fue la frase que se pudo observar en el cartel que la psicóloga Aura Marina Ríos Flores, una de las fundadoras del Equipo Republicano, sostuvo firme con las dos manos. En su barbijo tiene grabada una foto de ella junto al policía.

“Chocobar cumplió con su deber y respetó las normas, pero lamentablemente es víctima de este sistema que cree que se trató de un caso de gatillo fácil. Dicen si lo absuelven la policía va a estar libre de matar. Son pensamiento politizados. En cualquier país del mundo el hubiera ascendido tres categorías y seria un héroe nacional porque salvo la vida de un hombre al que dos delincuentes querían matar con mucha saña”, dijo Ríos Flores. Y explicó que estuvo frente a los tribunales en cada jornada de audiencia para para manifestar su apoyo a Chocobar.

Los manifestantes que respaldaron al policía cantaron el Himno en varias oportunidades, mientras elevaban las banderas argentinas. Al igual que en otras ocasiones en las que el agente bonaerense se presentó en una audiencia del debate, las personas que lo respaldaron allí portaron pancartas con frases de apoyo: “Libertad a Chocobar” y “Todos somos Chocobar” fueron algunas de las consignas más repetidas en los carteles.

“Yo espero que la Justicia actúe de acuerdo a la ley, que empiece a poner en orden a nuestra sociedad, porque los derechos de un ladrón no pueden estar por encima de la vida de una víctima. Si no hay orden no podemos trabajar y vivir en una nación. Chocobar actuó en forma impecable”, comentó Ximena Tesano Pintos poco antes de conocerse el veredicto.

El fallo del Tribunal Oral de Menores N° 2 no convenció, finalmente, a quienes apoyaron a Chocobar.

