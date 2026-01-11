Mauricio Macri y Juliana Awada se separaron tras más de 15 años de relación

El expresidente Mauricio Macri, de 66 años, y la empresaria Juliana Awada, de 51 años, se separaron tras más de 15 años de relación. La decisión, según pudo saber LA NACION, fue de común acuerdo y se tomó antes de las fiestas de fin de año, celebraciones que pasaron juntos en familia pese a decidir poner fin al vínculo.

Macri y Awada se conocieron cuando él era jefe de Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. En septiembre de 2009, la dupla se conoció en el Ocampo Wellness Club de Barrio Parque, un selecto gimnasio. La empresaria entonces tenía 35 años y el dirigente político 50. Luego tuvieron una primera salida a cenar y un fin de semana en Tandil que consolidó la relación entre ambos. Después de unos meses de noviazgo, decidieron convivir y formalizar la pareja.

En 2021, durante una entrevista con Juana Viale en el programa La Noche de Mirtha, Macri habló del importante rol que cumplió Awada durante sus años de gestión y reveló el apodo que utilizaba para referirse a ella: la hechicera.

“A las siete u ocho de la noche, cuando entraba a [la Quinta de] Olivos, yo me olvidaba [del trabajo]. Fue gracias a la hechicera. Juliana fue increíble”, afirmó Macri entonces. Luego, continuó: “En ese momento cerraba todo, no prendía la televisión y ponía Netflix. Hasta las siete de la mañana del día siguiente. Trataba de terminar el día y reconstituirme desde el afecto, el amor, la familia y los amigos”.

15 años de casados

El casamiento de Macri y Awada, en 2010

Macri y Awada se casaron por civil el 16 de noviembre de 2010, acompañados por familiares y unos 400 invitados, entre ellos figuras del espectáculo, el periodismo y el deporte. Iván Achaval, Nicolás Caputo y Arturo Grimaldi fueron los testigos de Macri, mientras que Zoraida Awada, Pamela Marcuzzi y Marina Laurence (ausente por viaje) fueron las de Awada.

Cuatro días más tarde, el festejo continuó con una celebración en la estancia La Carlota en Tandil, propiedad de un familiar de Macri. Allí compartieron un almuerzo y una fiesta que se extendió hasta la madrugada.

Mauricio Macri, Juliana Awada y Antonia, la hija que comparten, años atrás

Al año siguiente del matrimonio, el 10 de octubre de 2011 nació Antonia, la única hija que tienen en común. Macri ya era padre de tres hijos fruto de su primer matrimonio con Yvonne Bordeu —Agustina, Francisco y Gimena—, y Juliana tenía una hija de una relación anterior con el millonario belga Bruno Babier, Valentina.

La exprimera dama es activa usuaria en las redes sociales. Con una impronta descontracturada, Awada difundió múltiples cariñosos mensajes dedicados a Mauricio Macri en los últimos años, sobre todo en fechas especiales como cumpleaños y aniversarios. “Juntos siempre”, escribió en su cuenta de Instagram cuando mostró el backstage de la presentación del libro Para qué del expresidente.

La última foto formal que Juliana Awada compartió en Instagram antes de que Macri cumpliera con su presidencia se remonta al 10 de diciembre de 2019, el día del traspaso del mando a Alberto Fernández. En ese posteo, escribió un sentido texto de admiración hacía el expresidente.

“Siento una profunda admiración por vos. Esa es la palabra que mejor resume estos 4 años. Desde lo personal, por lo que crecí a tu lado, por lo que aprendí y viví. Como argentina porque sé de tu entrega, tu compromiso, tu vocación y dedicación”, dice el posteo de 2019.

La foto que subió Juliana Awada

El día antes de confirmarse su separación, Awada difundió imágenes con su hija Antonia y amigos en la Patagonia.