Maximiliano Pullaro: “Estamos perdiendo empleo y recursos económicos; el modelo de Milei tiene que cambiar”

El gobernador de Santa Fe, Maximiliano Pullaro, mantiene un vínculo oscilante con Javier Milei. Suele chatear con el Presidente y ha respaldado las últimas reformas que impulsó la Casa Rosada, como la ley de modernización laboral. No obstante, preserva una mirada crítica sobre el proyecto libertario y se para en el campo de la oposición a Milei.

En una entrevista con LA NACION, Pullaro traza un diagnóstico sombrío sobre el futuro de la economía. Advierte sobre los efectos de la apertura comercial indiscriminada en el sector industrial y reclama un “shock productivo”, porque “la gente no tiene plata y ya no llega a fin de mes”. Son días en que el referente de la UCR lidia en Santa Fe, el tercer distrito más poblado del país, con la presión de docentes, médicos o policías en reclamo de mejoras salariales.

“Estamos perdiendo empleo y recursos económicos; el modelo de Milei tiene que cambiar”, alerta, desde una oficina de la Casa de Santa Fe, en pleno centro porteño.

En sintonía con el tándem cordobés de Martín Llaryora-Juan Schiaretti, sus principales socios en Provincias Unidas, apuesta a conformar un espacio con una visión republicana y productiva para competir contra Milei y el kirchnerismo en 2027. “Hay tiempo de construir una alternativa y eso puede incluir a Macri”, vaticina.

En materia de seguridad, Pullaro destaca los logros de su gestión en la lucha contra el crimen organizado, pero admite que la amenaza narco sigue latente. “Las organizaciones hoy siguen vivas. No hay ninguna batalla ganada”, señala.

-¿Cuál es su visión sobre la situación de la economía?

-La economía no está bien, la gente no llega a fin de mes. Valoramos que se hayan corregido las variables macroeconómicas o se haya estabilizado la inflación y que haya equilibrio fiscal. Pero hoy a la gente le cuesta muchísimo tener un peso en el bolsillo. El costo de vida ha aumentado. Un kilo de carne de asado vale entre 20 y 25 mil pesos. Indudablemente, hay que lograr un cambio en donde le puedan llegar los recursos a la gente.

La economía no está bien, la gente no llega a fin de mes”

-¿Por qué cree que la economía no arranca?

-Si no logramos generar empleo y crecimiento económico, es muy difícil que la economía pueda arrancar.

Lo que proponemos es liberar fundamentalmente el sistema productivo y liberar la fuerza del campo. Y para eso necesitamos bajar las retenciones. Si las redujéramos a la mitad, ingresarían 2. 500 millones de dólares al sector privado. Y eso es plata que queda en la economía.

“Estamos muy complicados y necesitamos un shock productivo; la gente no tiene plata”, dice Pullaro Camila Godoy

-Pero al sector agropecuario le fue muy bien con Milei, sobre todo, el año pasado. ¿O no?

-Bueno, debería haberle ido mucho mejor en función de los precios que tuvimos el último año. Y seguimos con altos niveles de retenciones. Si eso no se corrige rápidamente, es muy difícil que el campo pueda mantener la estabilidad económica.

-¿Le preocupa el impacto del modelo económico de Milei en el desempleo? Los sectores que más sufrieron fueron la construcción, el comercio y la industria.

-Creo en un modelo industrial. Y para eso la industria tiene que ser más eficiente.

Vi muchos ataques a la industria textil, que hoy tiene el 54% de costos impositivos. Entonces, tal vez el problema no solo está en la eficiencia, sino en el costo impositivo que tiene producir una prenda en el país.

Un modelo que no genera crecimiento económico o empleo está destinado a fracasar”

-¿Milei debería proteger a la industria?

-Hay que cuidar la industria, porque eso significa proteger el empleo. Por supuesto, hay que aportar mucho a la ciencia, a la tecnología y al desarrollo.

-¿El Presidente se equivoca al insultar a los empresarios y acusarlos de “delincuentes” o de que “cazaban en el zoológico”?

- Es una realidad que hay cosas que debemos corregir y que hubo empresas monopólicas que tuvieron un negocio prácticamente en sus manos durante mucho tiempo. Ahora, mirar a la industria desde ese lugar ese un error. Porque la industria es lo que genera empleo fundamentalmente en el interior.

Un modelo sin desarrollo productivo, sin crecimiento económico y sin generación de empleo está destinado a fracasar.

Pullaro, aliado de Llaryora y Schiaretti, no descarta incluir a Macri en el armado de una alternativa a Milei en 2027 Camila Godoy

-Sugirió que hubo empresas que se beneficiaron con el régimen económico del kirchnerismo. ¿Qué piensa de Paolo Rocca, uno de los apuntados por Milei?

-No hago nombres particulares. Lo que está mal hay que corregirlo, pero también hay que defender a la gente que ha invertido durante años y ha apostado al crecimiento del país. Si hay una industria monopólica, hay que lograr que ese producto pueda tener mayor competitividad, porque eso baja los costos.

Pero es un error atacar a los empresarios. Hay que apostar al crecimiento y al desarrollo de la industria a nivel nacional.

-Pero Milei defiende la apertura económica y dice que los industriales deben competir ahora.

-El problema es que no se niveló la cancha. Nosotros hoy estamos compitiendo con productos que vienen con subsidios de los estados…

-La amenaza de China.

-Competimos con productos que vienen con una diferente carga impositiva o costos laborales. Entonces, la competencia termina siendo desleal para los productos nacionales. Para hablar de competitividad hay que generar condiciones de equidad.

La respuesta a Caputo

-Luis Caputo lo chicaneó por la demora para ingresar los dólares del préstamo y dijo que “perdió US$120 mil millones en dos meses”. ¿Lo habían presionado?

-Nos lo habían pedido. Santa Fe no perdió un solo centavo porque mantiene la misma cantidad de dólares que tomó. No tomamos este préstamo para hacer un negocio financiero o timbear, sino para fortalecer nuestra política de desarrollo en infraestructura productiva. Son conceptos diferentes.

-Sugiere que a Caputo solo le importa la timba financiera. ¿Le falta una mirada integral de la economía?

-Lo que dice Caputo es si la provincia hubiese puesto la plata en el mundo financiero... Eso no lo vamos a hacer nunca por nuestra matriz productiva. Los recursos que tenemos lo ponemos en inversión para el desarrollo productivo. Mejoramos las rutas, los puertos, los aeropuertos, la energía, el gas y la electricidad. Y los seis gasoductos nuevos que estamos haciendo nos van a llevar energía más barata a alrededor de 400 o 500 industrias. Mi objetivo es producir más y generar empleo.

“Es un error atacar a los empresarios. Hay que apostar al crecimiento y al desarrollo de la industria”, advierte Pullaro Camila Godoy

-¿Siente que el Gobierno lo considera un enemigo del modelo de Milei? Por ejemplo, no lo invitaron a participar del viaje oficial a los Estados Unidos.

- Yo con el Presidente tengo buen diálogo; le escribo cuando amerita. Acompañamos muchas políticas públicas del gobierno nacional, como la búsqueda del equilibrio fiscal o la baja de la inflación. De hecho, Santa Fe logró ordenar el Estado. Pero tenemos una mirada productiva, no financiera, asociada al campo y a la industria.

Estamos muy complicados y necesitamos un shock productivo; la gente no tiene plata”

-¿Los gobernadores están asfixiados económicamente por la caída de la recaudación impositiva?

-En términos comparativos y reales, Santa Fe cuenta con un 13% menos de recursos de los que tuvo en el 2023. Es un impacto muy importante.

Hoy administrar implica ser eficiente, pero además no ser chorro. Cuando sos honesto, austero y eficiente, tenés una provincia equilibrada, en el peor momento de la economía de la Argentina.

-¿Este es el peor momento de la economía del país?

-Bueno, venimos con mucho tiempo de recesión. La gente no tiene plata, no llega a fin de mes. Estamos muy complicados e indudablemente necesitamos un shock productivo.

La crisis con la policía

-¿El conflicto salarial con la policía de Santa Fe está resuelto o puede resurgir?

-El conflicto se originó por el estrés que generó la carga de trabajo en el personal policial que estaba en calle, fundamentalmente en Rosario y en Santa Fe. Pasamos de tener 30 móviles operativos en 2023 y a 300 móviles operativos, meter 14.000 identificaciones de personas o de vehículos y pasar a cinco minutos cuando la incidencia es de alta prioridad. Para eso hubo una modificación de horarios de trabajo del personal policial y una suspensión de vacaciones, con lo cual se generó un estrés laboral.

-También hubo un reclamo salarial.

-No se reclamaban mejores móviles, chalecos, equipamiento, porque hubo una inversión muy grande en eso, sino que se pedía que revisáramos la forma de trabajo. Y lo hicimos. En el medio había una paritaria con todos los empleados públicos.

-¿Y cuánto gana hoy un policía en Santa Fe?

-Hoy un policía que trabaja en tareas operativas en Rosario gana más de 2 millones de pesos. Entonces, no era un reclamo en función del pago.

Maximiliano Pullaro pretende armar una alternativa a Milei y el kirchnerismo en 2027 Camila Godoy

-Ahora enfrenta una discusión salarial con los docentes. ¿A qué atribuye el brote de conflictos sectoriales?

-Hubo un paro, como ocurrió a nivel nacional. Y en Santa Fe el 98% de las escuelas estuvieron abiertas. Solamente se adhirió el 13% de los docentes de toda la provincia. ¿Quiere decir que están bien? No, no lo están. Cuando digo que la gente no llega fin de mes, también hablo de los docentes, los policías, los médicos o la administración central. Ahora, somos la provincia que paga los mejores salarios del país. ¿Tenemos que mejorar? Sí, cuando haya crecimiento económico. Pero también hay que invertir en la infraestructura productiva que genera empleo.

En 2027 no me van a encontrar cerca del kirchnerismo”

-Frente a la crisis, ¿los gobernadores se ven obligados a negociar con Milei, como se vio en el debate de la reforma laboral?

-Los reclamos que le hacemos al Gobierno están en la Corte Suprema. Pero no nos sentamos a negociar una ley u otra. Vamos a apoyar lo que le haga bien a Santa Fe, más allá de que al Presidente le falten votos. Y lo que no le venga bien a la provincia, no lo vamos a acompañar.

-En este escenario internacional tan complicado, ¿coincide con el alineamiento de Milei con Estados Unidos e Israel?

-En el orden militar estoy de acuerdo. Pero en el orden económico sería mucho más pragmático. Yo haría negocios con los que mejor le va a venir a la Argentina.

El traspié del centro, Macri y Kicillof

-¿Provincias Unidas fue un experimento fallido?

-Fue una experiencia que logró cumplir los objetivos. Pretendíamos tener un bloque de 20 diputados nacionales que nos permita mostrar un modelo republicano, democrático y productivo.

La Argentina no se puede debatir entre dos fuerzas: una que representa lo peor del pasado, el populismo y la corrupción y otra que solo mira lo financiero y la inversión de largo plazo en minería o energía.

-Lo sitúo en 2027. ¿Usted se imagina siendo parte de una construcción vinculada al oficialismo o a la oposición?

-Yo nunca voy a estar con el kirchnerismo, porque entiendo que es una ideología política que le hizo mucho daño a la Argentina. Además, es un modelo corrupto. Nunca nos van a encontrar cerca de ahí.

-¿Y seguirá vivo el kirchnerismo en 2027 o puede emerger una oposición racional?

-Tenemos que construir un modelo que defienda la industria, el campo y que genere empleo. Valoramos muchos cambios que hizo Milei, como el equilibrio fiscal, pero hay que superar eso porque la gente la pasa cada vez peor.

“En 2027 no me van a encontrar cerca del kirchnerismo”, afirma Pullaro Camila Godoy

-Entonces, su idea es formar parte una alternativa al kirchnerismo y a Milei en 2027.

-Desde luego que una alternativa al kirchnerismo.

-¿Y también a Milei? ¿O evalúa buscar una alianza con LLA?

-No. Es muy difícil eso, porque representamos a la industria, al campo, al federalismo y al interior. El gobierno nacional representa otras políticas.

El kirchnerismo no va a superar los 20 puntos y hay un espacio importante en el medio”

-¿Integraría un frente anti-Milei con sectores no kirchneristas? ¿Axel Kicillof y Sergio Massa también son un límite?

-Sí, todo lo que fue parte del modelo kirchnerista no tiene ningún punto de conexión con lo que pensamos y proyectamos a futuro. Ellos son parte del pasado. Es imposible pensar una alternativa con las personas que fueron ejes del pasado corrupto.

-¿Puede haber un acercamiento de Provincias Unidas a Mauricio Macri, titular de Pro?

-Por supuesto. Hay tiempo todavía de construir esa alternativa. El kirchnerismo no va a superar los 20 puntos y hay un espacio importante en el medio.

AFAgate, Andis y $LIBRA

-En estos meses vimos un conflicto entre Milei y la AFA de “Chiqui” Tapia: ¿cree que la designación de Juan Bautista Mahiques es una señal de que el Gobierno levanta el pie?

-Desconozco lo que puede pasar. Me preocupo un poquito porque estamos a la víspera del Mundial. Y cualquier conflicto institucional también hace crujir el ámbito deportivo. Y quiero que la Argentina salga campeón del mundo por cuarta vez.

-¿Cree que Milei debe dar explicaciones por las denuncias de corrupción en torno a la causa Andis o la promoción de la criptomoneda $LIBRA?

- Primero, creo en la honestidad del Presidente. Quiero dejar claro eso. Pero una persona que esté en un cargo público siempre tiene que explicar todo, para que la sociedad pueda comprender los actos de gobierno o las decisiones que uno toma en el ámbito personal o en el ámbito público. Eso fortalece a las instituciones democráticas y a nuestro sistema.

Pullaro, durante la entrevista con LA NACION Camila Godoy

-¿Y cree en la honestidad del entorno del Presidente?

-No los conozco. El Presidente es un tipo honesto.

-¿Karina Milei también es honesta?

-Bueno, lo que es…Si la cabeza es honesta, el círculo también. Pero a veces un gobierno es mucho más grande que el círculo de poder.

-¿La eventual reelección de Milei sería beneficiosa para las reformas y cambios que se están produciendo en la economía?

- Hay que trabajar mucho. Y tiene que haber una alternativa productiva. Estamos perdiendo empleo, calidad de vida y recursos económicos. Entonces, el modelo de Milei tiene que cambiar e ir hacia ese lugar. Ojalá el Presidente lo pueda corregir. Y si no, yo voy a pelear por una alternativa de esas características, que genere empleo y cuide los recursos e invierta para el desarrollo. Veremos quién va a hacer esa persona [el candidato a presidente del espacio], pero acá hay una idea.

-¿El aspirante a presidente podría ser un gobernador?

-Yo no [risas]. Estoy muy entusiasmado con el proceso que estamos viviendo en la provincia de Santa Fe.

-¿Descarta ser candidato a presidente en 2027?

-Yo estoy concentrado hoy en resolver los problemas que no están resueltos de la provincia de Santa Fe. Y son un montón.

-¿Buscaría a un outsider?

-Puede ser un gobernador, un dirigente de alguna institución, un empresario…Puede haber gente que crea en estas ideas.

“Valoramos muchos cambios que hizo Milei, pero hay que superar eso porque la gente la pasa cada vez peor”, señala Camila Godoy

Seguridad y la lucha contra el narco

-Las estadísticas en materia de lucha contra el narcotráfico son positivas, pero pareciera que el problema no está solucionado. ¿Le preocupa el rebrote de enfrentamientos entre grupos vinculados al narco, como los Monos o la Banda de los Menores?

-La política de seguridad en Santa Fe no es para cagones, sino para alguien que toma decisiones. Y las decisiones traen costos. Pero hubo que hacerlo para bajar los niveles de violencia. Hace tres años atrás teníamos 99 homicidios en la provincia de Santa Fe. Hoy tenemos 21. En la ciudad de Rosario teníamos 68 homicidios y hoy, 13.

-¿La amenaza sigue latente?

-No puedo hablar de un rebrote, porque los números son contundentes. Pero sí las organizaciones criminales están vivas y activas. Y si el Estado no las estaría golpeando todos los días, volveríamos a los mismos números que teníamos en el 2023. Esto no está terminado.

Hoy los jefes de las organizaciones criminales están casi todos detenidos, pero están activos. Y si nosotros le levantamos el pie, vuelve a suceder lo que sucedía hace tres años atrás.

Pullaro, durante la entrevista con LA NACION Camila Godoy

-Asesinaron al bebé Gian Mastrocola, aparecieron carteles con amenazas y encontraron un arsenal de armas enterradas. ¿Lo alarma o sorprende?

-Hasta ahora no hay indicios de que la muerte del bebé haya tenido que ver con una pelea de grupos, bandas o grupos narcocriminales. Es un hecho gravísimo y tremendo.

Las armas eran rusas y americanas, de guerra y de alto poder de fuego. Fueron descubiertas a través de trabajos de inteligencia de la policía de Santa Fe. Nos sorprendió que tuvieran esas armas.

-¿Teme un episodio similar al de los ataques sicarios contra el chofer de colectivos o el playero? Usted sufrió amenazas en ese momento.

- Trabajo para que eso no suceda todos los días de mi vida. Y le dedico el 40% del tiempo a la gestión pública de seguridad. Las organizaciones criminales hoy siguen vivas. No hay ninguna batalla ganada.

-En ese sentido, ¿percibe un cambio en el accionar del Gobierno a raíz de la salida de Bullrich y la llegada de Monteoliva?

-No. Excelente lo de Patricia Bullrich y lo de Alejandra Monteoliva. Hay una mesa de coordinación operativa de las fuerzas federales y provinciales que se reúnen semanalmente, que trabajan con mucha tecnicidad en seguridad pública y con estadística.

Acá hay que estudiar lo que sucede y los fenómenos criminales de manera sociológica. Yo vi mucho chanta hablar sobre de seguridad pública en la Argentina, sobrevolando los problemas de fondo, sin comprender qué motiva a una persona a cometer un delito extremo.

-El Gobierno logró aprobar la baja de edad de imputabilidad. ¿Ahora debe hacer una inversión en infraestructura?

-No, están las instituciones y la cárcel. Habrá que destinar un lugar específico. Para mí, la edad de imputabilidad debería haber sido más baja aún y tendría que haber sido por delito particular.

“El kirchnerismo no va a superar los 20 puntos en 2027 y hay un espacio importante en el medio”, pronostica Pullaro Camila Godoy

-¿A qué edad la hubiera bajado?

-El homicidio es algo moralmente reprimido y condenado por la sociedad desde que uno empieza a incorporar valores y criterios. A esas personas que cometen delitos de extrema violencia los tenés que aislar.

-¿Las estadísticas justifican esta reforma?

-Por supuesto, está justificado y ayuda a las políticas públicas de seguridad. Es una mentira lo que dicen que no va a bajar. Una persona de 14 años que va y mata sangre fría sabe muy bien lo que está haciendo. Y las organizaciones criminales buscaban a estos adolescentes para cometer delitos violentos porque sabían que eran inimputables.

-¿Usted se define como un dirigente de derecha o de izquierda? Es uno cuando habla de seguridad y otro cuando plantea su visión sobre la economía.

-Ni de derecha ni de izquierda. Hago lo que tengo que hacer para que en mi provincia la gente pueda vivir mejor.