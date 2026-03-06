Discutió en una barbería, volvió y mató a un bebé de un año y medio en un ataque a tiros: hay cuatro detenidos

ROSARIO.– Un bebé de un año y tres meses fue asesinado este jueves a la tarde en esta ciudad, en un ataque a balazos que ocurrió en una barbería de la zona sur de la ciudad. Luego del crimen, que provocó fuerte conmoción, la policía realizó varios operativos, secuestró un Chevrolet Corsa que habrían usado los atacantes y detuvo a tres hombres y una mujer, quienes tendrían, según sospecha la policía, vinculación con el homicidio.

Las circunstancias en las que fue asesinado Gian Mastrocola aún no están del todo claras. Según testimonios de los familiares, el crimen ocurrió después de que un joven, que habría estado acompañado por otras personas, discutió con los propietarios de la barbería, se retiró, luego regresó y disparó contra el negocio, situado en Melincué al 6100, en el sur de Rosario. El móvil de la discusión no está determinado. Los familiares aseguran que los disparos se produjeron tras ese intercambio verbal, aunque no se estableció aún por qué.

El frente de la barbería donde balearon y mataron a un bebé de un año y medio Marcelo Manera

Tras ser baleado en el pecho, el bebé fue trasladado al hospital Roque Sáenz Peña, donde falleció por la grave herida. A partir del registro de las cámaras de videovigilancia, la policía identificó que los atacantes habían usado un Chevrolet Corsa gris. En ese auto llegó al lugar un joven llamado Alan, acompañado por otras personas.

El primer sospechoso quedó detenido a partir de la intervención de un gendarme. En las horas siguientes se sumaron tres personas más. Las detenciones se produjeron a partir de las declaraciones que dieron a los efectivos los familiares de la víctima.

La policía detuvo más tarde a Alan V. en Escalante al 6300. Antes, los agentes secuestraron un Chevrolet Corsa en un domicilio cercano, que se habría usado en el homicidio.

El crimen se dio luego de una discusión dentro de la barbería Marcelo Manera

El joven aprehendido tiene 21 años y está sospechado de balear la barbería , un episodio que terminó con la vida del bebé. Habría disparado contra el local y después huyó a bordo de un auto gris que tenía la luneta rota. No está determinado aún por qué el auto tenía el vidrio trasero roto ni si fue producto de un disparo. Alan escapó del lugar y, según las cámaras, se bajó en la esquina de Bacle y Patricios para esconderse dentro de una casa.

Según fuentes policiales, Alan V. huyó por los techos de las casas vecinas. Cuando la dueña del inmueble permitió el ingreso, los agentes constataron que ocupaba un departamento de la planta alta. Allí encontraron tres teléfonos celulares, una pistola calibre 11.25 sin cargador, municiones, un ladrillo de cocaína y otros trozos de la misma sustancia. También hallaron la ropa que vestía en el momento del homicidio.

Un patrullero custodiaba este viernes el frente de la barbería donde mataron a un bebé de un año y medio Marcelo Manera

Durante el operativo en este domicilio, la policía arrestó a Darío A. porque intentó escapar del lugar. María A. también quedó demorada debido a su interferencia en el procedimiento para trasladar a este último detenido.