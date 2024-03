Escuchar

Máximo Kirchner cerró un encuentro de La Cámpora pocas horas después del discurso de apertura de sesiones ordinarias del Congreso y criticó al presidente Javier Milei por querer “potenciar todas las miserias” y propiciar el enfrentamiento del “pueblo”. Cuestionó que Luis Caputo sea ministro de Economía y recordó antiguas críticas del jefe del Estado a su actual funcionario, además de reprochar el despliegue de seguridad que se dispuso en el Congreso y sus adyacencias para el discurso presidencial.

El diputado y jefe de La Cámpora participó de un plenario de su organización que se realizó el sábado en el auditorio de la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad de Buenos Aires, en el barrio porteño de Constitución. La actual secretaria general de la organización que conduce Kirchner, Lucía Cámpora (sobrina nieta de Héctor J. Cámpora) proviene de la militancia estudiantil en esa universidad.

“ Tenemos un presidente que busca potenciar todas las miserias y debilitar las virtudes de nuestro pueblo. ¿Cómo cuáles? La autoestima. Insisto, buscan quebrarlo. Lo hace en un contexto que es resultado de un trabajo que empezó hace mucho tiempo, con la ayuda de algunos medios de comunicación ”, sostuvo el diputado. “Los Caputo no sienten culpa. Vemos que muchas compañeras y compañeros que tienen por ahí, lo que los medios llaman un plan, sienten culpa. Una persona que necesita ir a un comedor siente culpa de que le tengan que dar de comer o de cobrar 70.000 u 80.000 pesos del Estado. A eso me refiero con quebrar la autoestima de un pueblo”, completó.

“ Estamos en un momento en el que ‘Toto’ Caputo tiene una oportunidad más. Y la tiene después del desastre que hizo. Dicho por el propio Milei, quien lo acusó de despilfarrar 15.000 millones de dólares. Yo lo escuchaba hablar de despilfarro en su discurso y me acordaba lo que había dicho hace tres años, no es que lo dijo hace veinte. Cuando uno dice que alguien despilfarró 15.000 millones de dólares y después lo pone de ministro de Economía, bueno ¡Vamos! Entonces hay que hablar de despilfarro y casta”, reprochó el hijo de Cristina Kirchner, tras lo cual reivindicó los mandatos presidenciales de su madre y el mensaje que dejó en su última carta pública.

Máximo Kirchner, con Lucía Cámpora, secretaria general de la organización que conduce el diputado La Cámpora

El diputado opinó que Milei ganó tiempo con su discurso al plantear una agenda para el 25 de mayo (cuando pretende firmar un pacto con los gobernadores) y dijo que “otra Argentina fue diferente y se pudo construir”. Y ahondó: “Por eso, el actual presidente opera como coartada, y habla del gobierno de Alberto [Fernández]. Pero no lo nombra; la nombra a Cristina, porque el elemento a destruir no es Alberto. El elemento a destruir es otro. Es desde lo simbólico, desde lo político, desde las capacidades, porque qué mejor que cargarle a una persona que tuvo las presidencias que tuvo, que tiene la capacidad de escribir un documento de 33 hojas, de llamar a la discusión y al debate, sin agredirlo, aparte”.

“A diferencia de [Mauricio] Macri, [Milei] lee mejor, tiene objetivos de corto y mediano plazo, es un poquito más ordenado, entiende o pareciera entender un poco más algunos términos económicos que el expresidente Macri, y fue a buscar tiempo. Cayó la pelota en el área, la bartoleó [sic] y la mandó para el 25 de mayo ”, dijo el jefe de La Cámpora sobre el mensaje presidencial.

También cuestionó el despliegue de seguridad del viernes, cuando Milei dio su discurso. “ Es todo tan irracional que había adentro del Congreso tres tribunas cantando ‘La casta tiene miedo’, cuidadas por 5000 policías. Entonces ¿Quién tiene miedo? ¿Cinco mil policías y le decís al otro que tiene miedo? Es más, adentro del recinto hubo mejores comportamientos que la última vez que fue Alberto, que había diputados de la oposición que saltaban arriba de las bancas, se iban, se hacían los ofendidos. Hubo un comportamiento de respeto”, comparó.

✌🏽» Más de mil compañeras y compañeros participaron de una gran jornada de debate en el encuentro de la militancia de @LaCampora_CABA.



— Participaron del cierre Máximo Kirchner y @lucampora. pic.twitter.com/UVGRhBQ9Sv — La Cámpora (@la_campora) March 3, 2024

Para el diputado, Milei busca que “los trabajadores dentro del mundo formal se enfrenten con los informales”. Argumentó que existe un “bombardeo mediático” que cuestiona los derechos de los trabajadores.

“Aparece alguien diciendo ‘Mirá, si sacamos todos estos derechos, a vos te van a formalizar’. Y así, en ese proceso, alguno piensa que esos derechos son una valla para su acceso al mundo formal del trabajo. Al mismo tiempo, quienes tienen un recibo de sueldo están por debajo de la línea de la pobreza, y piensan que esa diferencia que lo empuja bajo la línea de la pobreza es lo que se lleva un beneficiario de una política pública sin trabajar. Entonces, cada uno esgrime razones de un lado y del otro para echarle la culpa al otro. En definitiva, nuestro pueblo peleándose entre sí. Eso es lo que promueven”, encadenó.

“Tampoco me voy a resignar a que venga una persona que es presidente de un país a decir que el déficit fiscal es un crimen de lesa humanidad. Cuando uno mira, por ejemplo, la economía norteamericana, de la que queremos tomar la moneda, parece, y desde el año 1980 a la actualidad,solo tuvo tres o cuatro años de superávit. En teoría, los presidentes de Estados Unidos, de haber existido lo que propone Milei, habrían cometido crímenes de lesa humanidad, por ejemplo”, criticó.

Kirchner también recriminó el respaldo empresarial al Presidente. “Yo puedo entender que quienes no tienen nada, aquellos a los que no hemos podido sacar de la marginalidad digan que en los últimos 70 años no ha pasado nada bueno en la Argentina, pero resulta que lo dicen los que ganaron siempre. Hasta le sacan a la gente la capacidad de ser auténticos en la queja y se quejan ellos. AEA [Asociación Empresaria Argentina] dice que en los últimos 70 años en la Argentina estuvo todo mal. ¡AEA, callate la boca que a vos te fue bien, es la gente la que puede decir eso, no vos! Ganaste siempre, no perdiste una!”, apuntó.

LA NACION