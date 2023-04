Máximo Kirchner no asiste a la marcha a Tribunales en apoyo a Cristina, en medio de las tensiones por la estrategia electoral

escuchar

Máximo Kirchner no participaba esta tarde de la marcha a los tribunales para protestar contra la Justicia por la presunta “proscripción” contra Cristina Kirchner. El hijo de la vicepresidenta estaba en una actividad en Monte Hermoso, por un encuentro de la sexta sección electoral de la provincia que, según sus colaboradores, “se había programado hace mucho tiempo”.

Hace doce días, Kirchner había reunido al PJ bonaerense y ese ámbito resolvió “realizar el 13 de abril acciones en apoyo a la vicepresidenta de la Nación” , ya que hoy se cumplen siete años de la marcha a Comodoro Py, el día que ella fue indagada por primera vez tras dejar la presidencia.

El diputado y fundador de La Cámpora no está subido al operativo clamor para que Cristina sea candidata a presidenta este año, como sí piden otros dirigentes políticos y un sector del sindicalismo K. Ya dijo en público y en privado que la vicepresidenta difícilmente dé marcha atrás y se suba a la boleta. Además, cree que “no se le puede pedir más”.

Desde hace un puñado de semanas, Kirchner avanza con otra estrategia, que implica trabajar con una hipótesis de PASO entre el kirchnerismo y el sector que responde a Alberto Fernández. Las cláusulas y condiciones de esa posible interna las conversa con un puñado de representantes del Presidente el ministro del Eduardo “Wado” de Pedro, él único integrante del círculo chico de la vicepresidenta que camina con traje de candidato.

El ministro del Interior hasta ayer tampoco había confirmado su presencia en la movilización a los tribunales. Hoy tenía previsto viajar a Catamarca para inaugurar una fábrica textil y parecía que no le daban los tiempos. Pero finalmente ajustó su cronograma y su vuelo para llegar sobre la hora a la movilización K. Así, el ministro del Interior siguió caminando por el país para posicionarse, pero también cumplió con la convocatoria K de respaldo a su jefa política.

La Democracia se defiende en la calle, con un pueblo movilizado.



Hace 7 años fuimos a acompañar a Cristina a Comodoro Py. Hoy todos y todas a Tribunales. pic.twitter.com/fnldoOGr9s — Wado de Pedro 🇦🇷 (@wadodecorrido) April 13, 2023

Oradores y consignas

El acto de cierre de la marcha a Tribunales tenía hoy, como orador principal, a Axel Kicillof, que siempre dice a viva voz que espera que Cristina sea la candidata del espacio.

Hace un mes, cuando el kirchnerismo desplegó el primer acto masivo en Avellaneda -con la consigna “Cristina 2023″ como escenografía- quienes ofrecieron los discursos finales fueron el gobernador bonaerense y Máximo Kirchner. Ese día, en las dos carpas que oficiaron de “camarín”, varios referentes palparon la rispidez entre los dos oradores designados. El fundador de La Cámpora -que desde el día uno tensionó por el manejo del poder en la provincia- siempre le reprochó a Kicillof que se subiera rápido a su carrera por su reelección cuando debía estar a disposición de la estrategia electoral del kirchnerismo. La tensión entre los dos después se percibió arriba del escenario, frente a miles de personas, cuando Kirchner le dedicó una chicana al gobernador.

Después de Avellaneda, llegó el 24 de marzo. Allí Máximo Kirchner habló por primera vez de ir a una PASO con el sector de Alberto Fernández cuando lanzó: “Si alguien se enoja, la sociedad define”. El hijo de la vicepresidenta venía en una sintonía distinta porque pujaba para que Cristina Kirchner fuera la gran electora del peronismo. Pero luego comenzó a trabajar junto con De Pedro en un escenario de PASO de la mano de otra jugada: desafiar al Presidente a que arme “su propia lista”, con su gente.

Ayer, en un acto en Trelew, Máximo Kirchner dijo, en una chicana al Presidente, que el peronismo no puede conformarse “bajo el paraguas de que Macri no tiene que volver”.

Plenario de la militancia "Luche y Vuelve" en Avellaneda Captura

Estrategias

La movilización al Palacio de Tribunales de hoy, así, llega cuando en el kirchnerismo convive el operativo clamor por Cristina Kirchner con el mensaje de Kirchner y De Pedro de que habrá una PASO en el Frente de Todos. Son dos líneas que no empalman, porque si la vicepresidenta fuera la candidata, no habría internas en el peronismo.

El secretario general de la CTA, Hugo Yasky, uno de los ilusionados con tener a la vicepresidenta en la boleta, en las últimas horas reveló, en El Destape Radio, que en una reunión con la exmandataria ayer en el Senado, Cristina sorprendió a los dirigentes sindicales y “abrió la puerta” a una candidatura porque les dijo: “Ojo, los que están pensando que me voy a dedicar a cuidar a los nietos, mejor que se olviden”.

Pese a los matices que conviven en el kirchnerismo sobre el futuro de Cristina Kirchner, la consigna de la marcha de hoy, “Democracia o mafia judicial”, parecía más aglutinante porque, más allá de las candidaturas, apuntaba la presunta “proscripción” de la vicepresidenta, aunque sobre ella solo pesa un fallo de primera instancia.

“La consigna de hoy no es Cristina Presidenta”, subrayó a LA NACION un colaborador del kirchnerismo que considera que la vicepresidenta finalmente no se postulará este año. Y agregó: “Que ella no sea candidata ahora no implica que no esté proscripta”.