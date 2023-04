Patricia Bullrich se vio con Macri y toma distancia del conflicto en la Ciudad por la jugada de Larreta

escuchar

Patricia Bullrich prefirió tomar distancia del enfrentamiento entre Horacio Rodríguez Larreta y Mauricio Macri por la forma de votación en la Ciudad de Buenos Aires, la principal base electoral de Pro. Lanzada en la carrera presidencial, la exministra rechazó la decisión de Larreta de elegir a su sucesor con boletas separadas, tal como le pedía Martín Lousteau, aspirante a jefe porteño de la UCR, pero optó por correrse del debate público sobre las “elecciones concurrentes” en el distrito porteño para evitar que su figura sufra un desgaste por la disputa interna. Atenta al nivel de hartazgo en la ciudadanía con la clase dirigente, Bullrich apostó a preservarse y enfocar su prédica en los temas que figuran en el tope de las preocupaciones de los argentinos en las encuestas, como la inflación o la seguridad. No quiere facilitarle la tarea a Javier Milei (La Libertad Avanza), que capitaliza cada traspié de Juntos por el Cambio.

Los roles se invirtieron por un instante en la dinámica de la competencia de Pro: mientras Larreta activó un plan para desafiar a Macri, con frases que enardecieron a su exmentor, Bullrich eligió no confrontar . Después de que la definición de Larreta acentuara el cisma entre las dos ramas internas de Pro, Bullrich se reunió ayer a solas con Macri en un club de Palermo. Conversaron sobre un programa de educación en el que trabaja el exministro de Cambiemos Gabriel Sánchez Zinny, uno de los hombres de confianza del fundador de Pro. “No se tocaron otros temas” , comentaron fuentes del partido. Aún disgustado con su exdiscípulo, a quien achaca no haber consultado sobre una medida que afectaba los intereses de Pro, el expresidente prevé juntarse con Larreta en los próximos días. No volvieron a hablar. Y en el búnker macrista aguardan que el jefe porteño cumpla la promesa de ungir a Jorge Macri.

En sintonía con Macri, que buscó ayer dar por cerrada la pelea con Larreta por la doble votación en la Ciudad, la titular de Pro se apartó de la discusión por la sucesión porteña. En su entorno deslizan que es un tema que deben resolver Macri y Larreta. Ella ya respaldó públicamente a Jorge, primo del expresidente, como candidato a jefe porteño y mantiene su estrategia en el distrito. Es más: si bien estrecha lazos con Ricardo López Murphy (Republicanos Unidos), mantendrá su aval al intendente de Vicente López en uso de licencia en la compulsa por la sucesión de Larreta. Hacer lo contrario implicaría incumplir con su promesa y romper con Macri, una maniobra que no contempla. Es que más allá su resquemor a quedar subsumida a los movimientos de fichas del expresidente, Bullrich sabe que puede cosechar adhesiones en la pecera del creador de Pro. Quienes la conocen dicen que recuerda el efecto que tuvo el dedo de Macri en la interna entre Larreta y Gabriela Michetti en 2015.

Bullrich viajó hoy a Tucumán junto a Ricardo López Murphy

Según los estudios que manejan sus asesores, es la dirigente de Pro con mayor capacidad de tracción de los votos de Macri. Tampoco les preocupa que, mientras Larreta se diferencia de su exjefe, ella sea percibida como el “Alberto Fernández de Macri” o un “títere” del exmandatario. En los focus group detectan que el votante destaca su “personalidad” y “carácter”: “La gente piensa que es indomable”, dicen. Macri suele decir que no la controla. Pero lo cierto es que ofició como su jefe de campaña, le envió dirigentes para fortalecer su armado y equilibrar la cancha. No le cedió el liderazgo, pero le armó el escenario para crecer. “La coordinación entre ellos es total”, señala un dirigente con llegada a todas las terminales de Pro. Ambos concuerdan en la línea argumentativa para enfrentar al Gobierno o las recetas liberales para reconfigurar la economía. Es más: en la cumbre por Zoom del lunes, en la que Macri exhibió su enojo con Larreta de una manera pocas veces vista hasta ahora por sus herederos, Bullrich alertó sobre una “campaña sucia” de dirigentes cercanos al alcalde. Esos videos que circulaban en grupo de Pro, dijo la exministra, buscaban esmerilar la figura de Macri.

Allegados al exmandatario consideran que Bullrich salió fortalecida tras el renunciamiento de Macri: vieron encuestas en las que sube dos o tres puntos con la salida del co-fundador de Cambiemos del escenario electoral. En Uspallata niegan que haya habido modificaciones en las mediciones post-retirada de Macri e insisten en que Larreta se mantiene competitivo. A su vez, creen que los votos de Macri ya estaban distribuidos entre el alcalde y Bullrich.

“Patricia dio por terminada la discusión sobre la Ciudad. Ahora que se arreglen los Macri y Larreta. No se va a meter entre el capricho de uno y la locura del otro”, confiesan cerca de la exministra. Es que el territorio porteño no la desvela tanto como a Macri. Ella mira el panorama nacional. “Es externa al mundo Pro. Ella desembarcó y conquistó”, bromea uno de sus interlocutores habituales.

ES MUY SIMPLE: la coherencia y la convicción son los valores que defendemos.



Por eso: “Está mal cambiar las reglas. Es hacer trampa”, como dijo Horacio Rodríguez Larreta.



Hoy, él manipuló las reglas electorales en la ciudad de Buenos Aires a cuatro meses de las elecciones.… pic.twitter.com/1S5N0pLGgu — Patricia Bullrich (@PatoBullrich) April 10, 2023

Apenas Larreta oficializó el lunes que las elecciones en la ciudad se realizarán en la misma fecha que las nacionales, pero mediante sistemas diferentes -para los cargos locales se utilizará el voto electrónico, y para los nacionales, las boletas y urnas tradicionales-, el equipo de Bullrich se tomó unos minutos para elaborar la respuesta. María Eugenia Vidal ya había salido con un tuit en el que criticaba en duros términos la maniobra de Larreta. Hablaba de “ambiciones personales” y de traicionar los valores de JxC y Pro. Macri se subió a ese mensaje y exhibió su concordancia con la exgobernadora con una frase fulminante: “Qué profunda desilusión”. Esa jugada fue coordinada entre Macri y Vidal.

Bullrich, en cambio, optó por fijar su posición con un tuit en el que buscó mostrar las contradicciones de Larreta. Subió un video de 2022 en el que el jefe porteño cuestionaba al Gobierno por una eventual suspensión de las PASO. Acusó a su principal contrincante de “manipular” las reglas electorales a cuatro meses de los comicios. “Cuidemos el dinero de la gente. Esta decisión es un despilfarro”, lanzó. El tono de los mensajes agravó la disputa interna.

Después de pronunciarse sobre el asunto, Bullrich designó a un par de voceros, entre ellos, Hernán Lombardi, para que expliquen el rechazo a las elecciones concurrentes. Y se corrió de la polémica. Ese día se vio con la jueza federal electoral María Servini. El encuentro estaba previsto hace semanas. “No hablaron de la elección en la Ciudad”, dicen cerca de la exministra.

Luego, Bullrich participó de recorridas por el interior de Buenos Aires y el conurbano, y planteó sus propuestas en materia agropecuaria ante representantes del campo en La Rural. Hoy viajó a Tucumán para participar de un evento de la Fundación Libertad junto a López Murphy, Lombardi y Damián Arabia, entre otros.

En la tropa de Bullrich sospechan que Larreta buscó usar el enfrentamiento con Macri para reposicionarse. Lo asocian a su intento por recuperar lugar en el esquema opositor. Consideran también que tiene una baja consideración en las encuestas. Intuyen que es un error estratégico del alcalde, porque, especulan, lesiona al electorado más duro de Pro que tendría mayor incidencia en la interna. Eso sí: están convencidos de que la jugada debilita a Jorge Macri. “Ahora va a necesitar mucho la ayuda de Patricia y Horacio”, señalan.

En la mesa chica de la exministra monitorearon los respaldos que recibió Larreta tras anunciar las elecciones concurrentes. No solo subrayan el silencio de la mayoría de los intendentes de Pro en el conurbano, sino la falta de guiños de referentes de la UCR, como Rodolfo Suárez, Gustavo Valdés, Luis Naidenoff, Carolina Losada o Alfredo Cornejo. “Esto lo pulverizó a Horacio con el votante de Pro. Solo lo apoyaron Morales y Lousteau” , dicen en el comando de campaña de Bullrich.

Cuando restan menos de tres meses para el cierre de listas, el principal foco de preocupación para Bullrich está en Buenos Aires. A mediados de mayo tiene previsto definir quién será su candidato a gobernador para enfrentar a Diego Santilli, la ficha de Larreta. También aguarda que Vidal, que se encolumnó con Macri pero hizo control de daños tras su tuit explosivo contra Larreta, revele el misterio sobre su futuro. En el bullrichismo vislumbran una negociación con la exgobernadora.