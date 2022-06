Máximo Kirchner se mostró con Katopodis, uno de los ministros más cercanos al Presidente

En medio de la feroz interna oficialista, el diputado Máximo Kirchner y el ministro de Obras Públicas, Gabriel Katopodis, hombre cercano al presidente Alberto Fernández, se encontraron en un acto de conmemoración de los fusilamientos de José León Suárez. La invitación surgió de Katopodis al santacruceño, el último lunes, y Kirchner asistió hoy a la conmemoración a 66 años de los crímenes. Cerca de ambos destacaron el buen vínculo que los une. “Estamos muy orgullos de que Máximo nos acompañe y sea parte de esta pelea acá en San Martín”, dijo Katopodis, exintendente de ese municipio.

Por su parte, el legislador también dio un discurso en el que no nombró en ninguna ocasión al presidente Fernández. En tanto que también se refirió a la herencia que dejó el exmandatario Mauricio Macri y a Vaca Muerta, la obra que esta semana quedó sumida en un fuerte conflicto.

Katopodis y Kirchner tienen una excelente relación, según reflejaron desde los entornos de ambos. En ese sentido, hay quienes para ejemplificar el vínculo que los une cuentan que en enero pasado, cuando Kirchner presentó su renuncia a la presidencia del bloque de diputados del Frente de Todos, tras el acuerdo con el FMI, Katopodis la respetó, lo llamó, le compartió su postura y ese mismo día se fue a tomar un café con él. “Charlaron lo que tenían que charlar y esa relación no dejó nunca de fluir”, aseguraron.

Máximo Kirchner junto a Gabriel Katopodis en San Martín por el homenaje a los Fusilados de José León Suárez

“Gabriel tiene una relación de primera con Máximo, él entiende el posicionamiento de todos. Trata de lograr acuerdos y buena onda en general con todos, a veces sale a veces no”, deslizaron desde su entorno. “Cree que el FdT funciona trabajando todos juntos. Lo intenta todo el tiempo. Es político y cree en el peronismo, no cree en las diferentes facciones”, aseguraron.

En su discurso Katopodis aseguró: “Con Máximo estamos muy convencidos de que la unidad del peronismo no se da en los abrazos, ni en las formas, ni en los elogios. La unidad del peronismo se juega en las convicciones, la unidad se juega en el modelo, la unidad del peronismo se juega todos los días en saber, en sentir, en militar que esta argentina tiene que ser justa, más libre, más solidaria y que tiene que tener a cada militante como protagonista de este proyecto de transformación que Alberto y Cristina están llevando adelante”, dijo el titular de Obras Públicas en otro de los tramos de su exposición.

Tras lo que aseguró que “en un gobierno peronista la recuperación de la economía y la distribución del salario van de la mano y suceden juntas y ese es el principal objetivo y principal tarea que tenemos hoy en la Argentina”.

Por su parte, Kirchner apuntó críticas a la oposición, al sector empresarial y se refirió también a la boleta única, que ayer obtuvo medio dictamen. “Yo más que elegir el formato de Boleta con el que se va a votar lo que me interesa es que tenga la mayor información posible para que no nos vuelva a pasar lo que pasó en el 2015 cuando los medios de comunicación nos vendieron a Mauricio Macri como si fuera un osito cariñoso”, apuntó.

Lanzó críticas al exmandatario por la toma de deuda con el FMI, en 2018, y habló de Vaca Muerta, el yacimiento cuya obra quedó en el centro de la polémica esta semana, tras la estruendosa salida del ministro Matías Kulfas. “Teniendo a Vaca Muerta que recuperamos con YPF, recuperamos con YPF, allá por el 2012, como podían escuchar, en el acto que compartieron el Presidente y la Vicepresidenta (en referencia al encuentro de este último viernes), no hicimos, por ejemplo, y aunque nos parezca lejano a muchos, una planta de gas natural licuado para poder poner en valor lo que en nuestro suelo anida”, agregó.

“Si miran lo que pasa en el mundo y el valor que ha tomado eso. Una planta de ese tipo puede valer el 10% del préstamo que tomo Macri”, aseguró. “Entonces ya tenemos con ese préstamo que no se terminaron los hospitales que estaban casi terminados, no se hizo la planta de gas natural licuado, no se generó a través del gas más fertilizante para que el campo pueda pedir insumos en pesos, para que disponga de más divisas nuestra patria. Esto fue lo que hicieron”, disparó en referencia a la oposición.