El diputado Máximo Kirchner propuso auditar los beneficios otorgados a las empresas a través del RIGI, defendió a su madre Cristina Kirchner y desafió: “Vamos a armar todo el quilombo que haya que armar”.

El dirigente aludió a las resistencias, incluso dentro del peronismo, a revisar el Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI). “Llama la atención la reacción cuando pregunté ¿por qué no auditamos el RIGI? La reacción de algunos en el peronismo fue decir que eso pone en riesgo la Argentina”, cuestionó. Y cerró con una advertencia frente a quienes le reprochan elevar el tono de la confrontación: “Y algunos dicen ‘ahí estás otra vez armando quilombo’. Sí, vamos a armar todo el quilombo que haya que armar porque nuestra sociedad no soporta una frustración más”.

Con críticas directas al rumbo económico, cuestionamientos internos dentro del peronismo por la postura frente a los incentivos a las grandes inversiones y un fuerte respaldo a Cristina Fernández de Kirchner, el diputado llamó a conformar un espacio político opositor que ponga en el centro la “recuperación de la soberanía económica”.

Lo hizo durante la presentación de Porvenir, en el centro cultural C, donde también estuvo la camporista Daniela Vilar.

Al diagnosticar la situación del país, Máximo Kirchner consideró que el esquema vigente llegó a un límite y aseguró que depende de respaldo externo. “Nuestro país está mal, este modelo económico está agotado está muerto y solo se sostiene desde Estados Unidos como pasó el año pasado que tuvo que venir el secretario del Tesoro de Estados Unidos a ponerla”, señaló, antes de remarcar: “Hay que asumir que esto fracasó de la peor manera y lo digo con dolor”.

Uno de los ejes más duros del discurso estuvo dedicado a la situación de la exmandataria. “Es doloroso y va a costar mucho salir sino discutimos en serio los problemas que tenemos más cuando se persigue y se encarcela al que piensa diferente como es el caso de Cristina”, planteó.

Para el dirigente, el vínculo de parte de la ciudadanía con la expresidenta responde a una demanda de representación.

“Lo que está sucediendo es que hay un grito de la sociedad argentina que está buscando representación y amparo. Está buscando representación y amparo y es algo que nos debe interpelar a todos los que podemos todavía estar caminando afuera y proponiendo cosas. El desafío que tenemos por delante es entender esa sociedad que ve en la figura de ella, una de las pocas dirigentes aparte que no tiene nada que ver con esta realidad porque la tienen presa hace un año y medio. Y mientras ella está presa, la verdadera casta está fuera libre y de joda entregando el país”.