Mayra Mendoza, sobre Alberto Fernández: “Tiene todas las características de poder haber ejercido violencia de género”

La intendenta de Quilmes, Mayra Mendoza, cargó este lunes contra el expresidente Alberto Fernández luego de que la Justicia encontrara mensajes de la ex primera dama, Fabiola Yañez, en los que ella daría cuenta de supuestos hechos de violencia física que sufrió cuando vivían en la Quinta de Olivos y de los que él sería responsable.

En la primera reacción de un dirigente del kirchnerismo, la jefa comunal consideró que el excompañero de fórmula de Cristina Kirchner “siempre se preocupó por saber si iba a estar herido en su masculinidad”. “Tiene todas las características de poder haber ejercido violencia de género”, dijo en diálogo con Página/12.

Mendoza reclamó “que se sepa la verdad de lo que pasó” y pidió “que no se use este tema para tapar el desastre económico de Milei”. “La violencia de género es lamentablemente transversal a todos los sectores, grupos, partidos políticos”, añadió. Y cerró: “Del mismo modo que irresponsablemente festejó el cumpleaños de su esposa y después la culpó de eso, lo creo posible. Son características típicas de círculos de violencia; esto está estudiado y quienes trabajamos con redes de atención a las violencias de género sabemos que es así”.

El caso

En el marco de la causa que investiga el manejo de los seguros de dependencias públicas durante el gobierno de Fernández, la Justicia encontró en el celular de María Cantero -la secretaria privada del expresidente- mensajes de Fabiola Yañez que hablarían de supuestos hechos de violencia de género perpetrados por el entonces mandatario. La noticia fue ratificada a LA NACION por fuentes vinculadas con el caso.

En los textos, la exprimera dama le cuenta sobre supuestos golpes que habría sufrido de Alberto Fernández.

Fabiola Yañez

Este fin de semana, el juez del caso de los seguros es Julián Ercolini, que abrió un expediente reservado, contactó a la Oficina de Violencia Doméstica de la Corte y se comunicó con el abogado Juan Pablo Fioribello, que es defensor de Yañez en otras causas (además de haber asesorado jurídicamente a Fernández), para contactarla a ella y ponerla en conocimiento de los chats encontrados y preguntarle si quería hacer la denuncia. Fioribello relató a LA NACION que Yañez ratificó la existencia de los chats y aludió a una discusión de pareja, pero contó que le dijo al juez que no quería hacer una denuncia. Como se trataría de un delito de instancia privada, si la víctima no lo denuncia, la Justicia no puede intervenir.

Fioribello dijo que Yañez le contó que los chats fueron un “desahogo”, pero que los golpes físicos “no sucedieron”; que lo que sí hubo fue una fuerte discusión de pareja.

Si bien Fernández no se pronunció sobre el hallazgo de la Justicia, el expresidente pidió apartar a Erocolini porque entiende que hay enemistad entre ellos.

