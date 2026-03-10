Las frases más fuertes de Javier Milei ante inversores extranjeros en el Argentina Week en Nueva York

El presidente Javier Milei participó este martes del lanzamiento de la Argentina Week en Nueva York, un evento organizado para promocionar al país ante inversores extranjeros. El mandatario abrió la jornada con una disertación en el nuevo edificio de JP Morgan Chase, en Park Avenue, ante empresarios y funcionarios de su gabinete.

Durante su exposición, que comenzó con un tono técnico y derivó en una alocución más política, Milei defendió el capitalismo, reivindicó la desregulación económica y volvió a cuestionar con dureza a empresarios y al kirchnerismo. A lo largo de su discurso dejó una serie de definiciones y frases fuertes frente al auditorio.

Críticas a empresarios

“Todos saben que tuve enfrentamientos con Paolo Rocca y con Madanes Quintanilla. Son empresarios prebendarios”.

“Fueron ellos los que atacaron a los argentinos durante años”.

“La corrupción se terminó”.

“Al margen de que ese empresario amenazó y apretó al Gobierno y nos tiró 920 trabajadores en la calle”.

El Presidente disertó frente a empresarios de todo el mundo Guillermo Idiart

Defensa del capitalismo y críticas a la regulación

“El sistema capitalista no solo es más eficiente, sino que es más justo”.

“En algún lugar, los economistas nos volvimos locos y empezó a pasar que cuando el modelo no mapea con la realidad, cualquier persona razonable le diría al analista ‘trae otro modelo que funcione’”.

“Pero no ocurre, cuando no funciona, lo llamamos fallo del mercado”.

“Es una cuestión fantasmagórica los que llaman fallo de mercado [cuando el modelo no funciona], es lo que después da lugar a las regulaciones que destruyen la economía”.

“Si la consecuencia del sistema es una barrera comercial, eso es un robo”.

“Ese robo solo puede ocurrir porque lo permite la violencia del Estado”.

El salón donde Milei brindó su discurso Guillermo Idiart

Ajuste fiscal y elogios a Caputo

“Todo el mundo fingía demencia con el déficit cuasifiscal”.

“A los seis meses habíamos hecho un ajuste de 15 puntos del PBI”.

“Le devolvimos a los argentinos de bien 90 mil millones de dólares”.

"Argentina Week" en Nueva York, con la presencia de Javier Milei y Luis Caputo Guillermo Idiart

Contra el kirchnerismo y el populismo

“Estamos haciendo lo posible por terminar con el kirchnerismo y con el populismo”.

“Cuando regulás, matás el crecimiento, no van a crecer nunca”.

“Nosotros decidimos desregular”.

El edificio en Nueva York Guillermo Idiart

Mensaje final ante inversores