“Me retiro tranquilo y sereno”: las diez frases más relevantes de la renuncia de Manuel Adorni

El jefe de Gabinete, Manuel Adorni, oficializó su salida del Gobierno este sábado tras una serie de jornadas marcadas por las especulaciones políticas. La dimisión ocurrió en un contexto de tensión, agravado por la investigación judicial que pesa sobre el funcionario por presunto enriquecimiento ilícito. Según trascendió, el presidente Javier Milei tomó conocimiento de la decisión tras conversaciones previas sobre el desgaste que sufrió el ahora exministro.

Esta salida altera el mapa del Poder Ejecutivo y abre la danza de sucesores en la Casa Rosada, donde suenan nombres como Diego Santilli, Pablo Quirno y Sandra Pettovello.

Javier Milei y Manuel Adorni Ricardo Pristupluk

La renuncia de Manuel Adorni dejó definiciones contundentes sobre su mirada respecto a la gestión y el hostigamiento que denunció sentir, ya que remarcó que “el ensañamiento tiene un límite” y que él descubrió el suyo, a su vez que destacó que no puede “seguir exponiendo” a la gente que quiere. En su carta pública, el exjefe de Gabinete seleccionó diez conceptos que resumen su visión sobre el ciclo que cerró:

Gracias por su confianza Presidente. Ha sido un verdadero honor.



Fin. pic.twitter.com/AJyuy6nDOY — Manuel Adorni (@madorni) June 27, 2026

Las diez frases clave de la carta de renuncia

1. “Por primera vez desde aquel 10 de diciembre de 2023 estoy yendo en contra de sus deseos” . Con esta frase, Adorni inició su descargo hacia el primer mandatario. El exministro remarcó el quiebre temporal y la dificultad de tomar un camino opuesto a las intenciones de Javier Milei, quien respaldó su figura hasta el último momento.

. Con esta frase, Adorni inició su descargo hacia el primer mandatario. El exministro remarcó el quiebre temporal y la dificultad de tomar un camino opuesto a las intenciones de Javier Milei, quien respaldó su figura hasta el último momento. 2. “Los interminables ataques mediáticos que soporté me llevaron a tener que pedirle que esta vez me acompañe, para poder cerrar este ciclo en pos de protegerme a mí y a mi familia” . El exvocero ubicó el origen de su dimisión en la presión de la prensa. Según sus palabras, el cuidado de sus seres queridos motivó la solicitud de salida, ante un escenario político que volvió insostenible su continuidad y afectó de forma directa su entorno seguro.

. El exvocero ubicó el origen de su dimisión en la presión de la prensa. Según sus palabras, el cuidado de sus seres queridos motivó la solicitud de salida, ante un escenario político que volvió insostenible su continuidad y afectó de forma directa su entorno seguro. 3. “Las mentiras que se dijeron fueron de lo más variadas: viajes que nunca existieron, gastos astronómicos, contratos inexistentes y falsos de mi mujer con el Estado” . Adorni arremetió contra las versiones de la opinión pública. De esta manera, enumeró de forma taxativa las acusaciones sobre vuelos oficiales, gastos suntuosos y supuestos vínculos laborales de su esposa, Bettina Angeletti, con las estructuras estatales.

. Adorni arremetió contra las versiones de la opinión pública. De esta manera, enumeró de forma taxativa las acusaciones sobre vuelos oficiales, gastos suntuosos y supuestos vínculos laborales de su esposa, Bettina Angeletti, con las estructuras estatales. 4. “Me han tratado de delincuente y corrupto sin un solo hecho de corrupción sobre mis espaldas” . Frente a las acusaciones sobre su patrimonio, el exfuncionario adoptó una postura sumamente rígida. Defendió su inocencia y criticó el trato de distintos sectores, a pesar del avance de la causa judicial en su contra.

. Frente a las acusaciones sobre su patrimonio, el exfuncionario adoptó una postura sumamente rígida. Defendió su inocencia y criticó el trato de distintos sectores, a pesar del avance de la causa judicial en su contra. 5. “Confundieron lo público con lo privado e íntimo” . Esta breve definición sintetizó el impacto de las denuncias en su vida cotidiana. El dirigente lamentó la pérdida de límites entre sus responsabilidades institucionales y la esfera familiar de sus afectos.

. Esta breve definición sintetizó el impacto de las denuncias en su vida cotidiana. El dirigente lamentó la pérdida de límites entre sus responsabilidades institucionales y la esfera familiar de sus afectos. 6. “Dijeron que mi permanencia en el cargo respondía a que los tenía extorsionados a usted y a la Secretaria General de la Presidencia” . Manuel Adorni aprovechó la misiva para desmentir los rumores de conflicto interno. Rechazó de manera categórica que su permanencia en el cargo tuviera relación con supuestas presiones hacia el Presidente o hacia Karina Milei.

. Manuel Adorni aprovechó la misiva para desmentir los rumores de conflicto interno. Rechazó de manera categórica que su permanencia en el cargo tuviera relación con supuestas presiones hacia el Presidente o hacia Karina Milei. 7. “Usted es la única esperanza para la Argentina” . A pesar de su alejamiento, ratificó su fe en el proyecto oficial y le dedicó estas palabras de fuerte apoyo político a Javier Milei para blindar la figura presidencial en un momento de debilidad del armado oficialista.

. A pesar de su alejamiento, ratificó su fe en el proyecto oficial y le dedicó estas palabras de fuerte apoyo político a Javier Milei para blindar la figura presidencial en un momento de debilidad del armado oficialista. 8. “Soy un simple ciudadano que un día quiso colaborar con un proyecto que pone a la Argentina en la cima del mundo” . Resignificó su rol dentro de la estructura de La Libertad Avanza y se posicionó como un ciudadano común alejado de la ambición corporativa de la política tradicional, con la única intención de aportar al rumbo del país.

. Resignificó su rol dentro de la estructura de La Libertad Avanza y se posicionó como un ciudadano común alejado de la ambición corporativa de la política tradicional, con la única intención de aportar al rumbo del país. 9. “Cumplí a rajatabla y hasta el último día aquel pedido especial que hizo usted en la Quinta Presidencial de Olivos” . El texto guardó espacio para un secreto sobre los acuerdos internos. De esta manera, destacó su lealtad absoluta y el cumplimiento estricto de las directivas presidenciales impartidas en la residencia oficial desde el inicio del mandato.

. El texto guardó espacio para un secreto sobre los acuerdos internos. De esta manera, destacó su lealtad absoluta y el cumplimiento estricto de las directivas presidenciales impartidas en la residencia oficial desde el inicio del mandato. 10. “Cierro esta etapa; me retiro tranquilo y sereno, pero por sobre todo, con la conciencia tranquila y firme en mis convicciones”. Con este cierre reflexivo, el exjefe de Gabinete sentenció su partida definitiva y manifestó paz interior de cara al futuro, a pesar del ruido político y las sospechas judiciales que precipitaron su renuncia.