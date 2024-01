escuchar

La Cámara de Diputados empezará esta tarde la discusión formal del proyecto de “Ley de Bases” enviado por el Poder Ejecutivo al Congreso y el foco estará puesto en cómo se perfila la discusión entre los bloques, así como en el nivel de plasticidad del oficialismo para aceptar cambios en el texto de la norma. La bancada de 38 legisladores de La Libertad Avanza (LLA) es minoría en un escenario de alta fragmentación parlamentaria, lo que obliga al presidente del cuerpo, Martín Menem, a apelar a la negociación política en función de sumar los apoyos necesarios para que la iniciativa logre ser dictaminada, obtenga la media sanción y esté en condiciones de convertirse en ley. Los bloques “de centro” que podrían acompañar ya advirtieron que lo harán sólo si se consideran sus propuestas de modificaciones.

Por eso, en el Gobierno ya hay algunos indicios que dan cuenta de que se dejó atrás la intransigencia de las primeras semanas, cuando tanto el Presidente como algunos de sus funcionarios se negaban a aceptar cualquier cambio en el texto de la iniciativa de 664 artículos. “Ganó la racionalidad. Hay cosas que se van a aceptar para mejorar las propuestas” , confiaron cerca de Menem, quien indicó esta mañana que “se ve un buen clima” en el Congreso.

“Hay números suficientes. El Gobierno tiene un bloque de 38 diputados más aliados, estaríamos cerca de los 43, después están los bloques de Pro, del radicalismo y otros partidos. Unión por la Patria seguro no apoya ninguna ley porque no les interesa que la Argentina cambie, siguen arrastrando más de 100 años de las mismas ideas políticas”, señaló el presidente de la Cámara baja en una entrevista para Radio Continental.

José Luis Espert, de Avanza Libertad, preside la comisión de Presupuesto y Hacienda de la Cámara de Diputados

Con el foco puesto en ser una “oposición responsable”, las bancadas Pro, UCR y Hacemos Coalición Federal apuestan a discutir el contenido del proyecto de “Ley de Bases”. No quieren mostrarse como obstruccionistas frente a un Gobierno que todavía goza de altos niveles de aprobación en la opinión pública. El aumento de las retenciones, la suspensión de la fórmula de movilidad jubilatoria, la delegación de facultades al Ejecutivo y la privatización de empresas públicas son los puntos que les resultan controversiales y en los que pretenden introducir modificaciones. Si logran llegar a consensos con el oficialismo, este mosaico de 97 legisladores “dialoguistas” será la llave del quorum para los libertarios.

Esta mañana, el vocero presidencial, Manuel Adorni, hizo referencia a la discusión que se dará en el plenario de las comisiones de Legislación General, Asuntos Constitucionales y de Presupuesto y Hacienda. Al igual que Milei, subrayó que la ley “no se negocia”, aunque aclaró que eso no significa que en LLA no estén “abiertos al diálogo” o que no acepten sugerencias ni se sienten a charlar con los “bienintencionados” que pretendan modificaciones “en materia de libertad”, ya que eso sería “soberbio”.

Margarita Stolbizer y Miguel Pichetto, parte del bloque Hacemos Cambio Federal, de 23 legisladores Eliana Obregón - Télam

“Nuestro deber es ayudar y darle elementos y herramientas al Presidente” , resumió esta mañana el diputado nacional Diego Santilli (Pro), quien destacó que “lo que ha presentado el Gobierno en líneas generales está en el camino correcto”.

Por su parte, tanto el bloque de Unión por la Patria (UxP), de 102 diputados, como el del Frente de Izquierda y los Trabajadores (FIT), de cinco, se encaminan a su rechazo en pleno.

En línea con la solicitud realizada ayer por la bancada liderada por el santafecino Germán Martínez, el diputado Eduardo Valdés (UxP) consideró hoy que pareciera haber “un capricho” por parte del oficialismo de que sean nada más de tres comisiones las que analizarán en la Cámara baja el proyecto de ley de “Bases y Puntos de Partida para la Libertad de los Argentinos”, y reiteró que “todos los ministros” del Ejecutivo “deberían asistir” al cuerpo a exponer sobre esta iniciativa.

La "Ley Ómnibus" tiene más de 880 artículos, con más de 25 campos de análisis.



Arbitrariamente, en @DiputadosAR le dieron giro a 3 comisiones.



Pedimos que todos los ministros asistan presencialmente a las comisiones. No hay excusas.



📎 Adjuntamos nota con ministros y temas. pic.twitter.com/MgAMxrqxoW — Diputados UP (@Diputados_UxP) January 8, 2024

Expondrán en la reunión plenaria el secretario de Energía, Eduardo Rodríguez Chirillo (sobre su área y sobre la reforma del Estado), entre las 14 y las 17, y el ministro de Justicia, Mariano Cuneo Libarona, entre las 17 y las 20. Este mediodía se anunció que también concurriría el procurador del Tesoro, Rodolfo Barra.

Mañana, en tanto, los diputados continuarán en el plenario de esas comisiones de 9 a 20, en un cronograma acordado por los titulares de esos tres cuerpos parlamentarios: los representantes de LLA Gabriel Bornoroni y Nicolás Mayoraz, y el de Avanza Libertad, José Luis Espert. Contará con la presencia de la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich; el ministro del Interior, Guillermo Francos. Se evalúa, en tanto, una tercera reunión plenaria para el jueves donde podrían dar detalles el ministro de Infraestructura, Guillermo Ferraro, y la ministra de Capital Humano, Sandra Pettovello.

