Mehdi Hasan, el periodista británico que hizo decirle a Diana Mondino más de lo que quería

El gesto de sorpresa del periodista Mehdi Hasan y su complicidad con el público subrayó la frase que había lanzado la excanciller Diana Mondino, cuando afirmó que Javier Milei era “no muy inteligente o una suerte de corrupto” al promocionar en las redes la criptomoneda $LIBRA. No la dejó pasar. Mondino estaba frente a un experto de las entrevistas.

Hasan es autor del libro “Gana todos los debates: El arte de argumentar, persuadir y hablar en público”.

Mehdi Hasan firmando uno de sus libros Alberto E. Rodriguez - Getty Images North America

A los lectores del libro se les advierte que Hasan “no es de esas personas que rehúyen las discusiones; al contrario, le apasionan y se enzarza en ellas siempre que puede”. Para el autor, “los debates racionales tienen un valor intrínseco: son la savia de la democracia y el único método infalible para encontrar la verdad”.

Una demostración explosiva de su capacidad tuvo lugar dos semanas atrás cuando se subió a las redes su participación en el programa Surrounded (Rodeado).

Allí, Mehdi Hasan se enfrentó a 20 jóvenes conservadores. Debatió con todos. Uno tras otro. Fue promocionado como “1 progresista contra 20 conservadores de extrema derecha”. El video, producido por un medio alternativo llamado Jubilee, ya fue visto más de 10 millones de veces.

Mehdi Hasan en Surrounded

Hasan entrevistó a Mondino para la cadena Al-Jazeera English, con su estilo incisivo y por momentos provocador, y logró que la excanciller dijera mucho más de lo que quería.

Diana Mondino durante la entrevista

Durante un tramo de la entrevista, Hasan le preguntó a Mondino: ¿Cree que Javier Milei debería haber tuiteado un enlace a una criptomoneda?

Mondino: No, no debería haber tuiteado eso.

Hasan: Genial, ¿por qué cree que lo hizo?

Mondino: Creo que alguien se lo contó, pensó que era una buena idea.

Hasan: Alguien ganó dinero con esto. 250 millones de dólares. Desaparecieron.

Mondino: Exactamente, exactamente. Así que hay dos posibilidades. O no es muy inteligente o es una suerte de corrupto. Elija usted. No sé.

Hasan: ¡Wow! Es la primera vez esta noche que dice Diana Mondino: es corrupto o estúpido.

Mondino: ¡No!

Hasan: ¡Eso es lo que usted dijo!

En ese momento, Mondino cayó en la cuenta de su frase e intentó redirigirla, en el sentido de que ella estaba dando opciones para elegir, no optando por una de ellas. Pero el daño estaba hecho.

Mondino y las dos opciones sobre Milei y el caso Libra: corrupto o estúpido

Hasan es un duelista conocido contra el discurso de extrema derecha en Europa y los Estados Unidos. Cuando descubrió la audiencia que había seguido su duelo con los jóvenes conservadores, se convenció de seguir experimentando nuevos formatos en los medios de comunicación. “Vi la enorme audiencia que consigue entre los jóvenes. Pensé: ‘Bueno, es un buen lugar para estar’”, le respondió el periodista a The Guardian.

Mehdi Hasan

Hasan también lanzó recientemente Zeteo, su propia plataforma de noticias alternativas.

El periodista recibió numerosos premios. Es presentador del programa UpFront, que se graba en Washington DC y de Head to Head, la serie de entrevistas que se hace en Oxford Unión y que tuvo a Diana Mondino como una de sus últimas entrevistadas.

Mehdi Hasan nació el 10 de julio de 1979 en Swindon, Wiltshire, Inglaterra. Fue elegido como uno de los 100 británicos más influyentes en Twitter y fue incluído en la lista anual de los 500 musulmanes más influyentes del mundo.