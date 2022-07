Mendoza: el 30% de los desocupados que se sumaron a un programa de empleo dieron de baja sus planes sociales

MENDOZA.- Es un primer paso, de peso. Mientras la política se sumerge en una discusión que no encuentra un rumbo certero frente a los planes sociales, en Mendoza un programa de inserción laboral empezó a reportar indicadores positivos. De acuerdo a un informe al que accedió LA NACION, la provincia logró que el 30% de los desocupados que se sumaron al plan “Enlazados”, que les permitió ingresar al mercado laboral mediante un aporte del Estado al salario que paga el empresario, presentara la “certificación negativa” de Anses para quedar “libres” de subsidios y estar en condiciones de empleabilidad formal.

Así, de un total de 7000 personas que ingresaron al novedoso programa de empleo, más de 2000 recibían un plan social y decidieron darle la baja para acceder a un trabajo registrado en diferentes sectores productivos de la provincia.

“Es prácticamente un 30% de personas que decide dejar el plan y dar un paso gigante. Hay gente quiere trabajar, de las diferentes edades”, comentó Emilce Vega Espinoza, directora general de Capacitación y Empleo, recordando que el requisito fundamental para ser parte de “Enlazados” es ser desempleado, por lo que se necesita tener esa “certificación negativa” de Anses. Esto es, no estar recibiendo ningún plan social. “Hay que entender que tenemos que recuperar la cultura del trabajo, es el quid de la cuestión”, sumó.

En detalle, los datos reportan lo siguiente: del total de personas que forman parte del programa, 28,5% percibían algún tipo de asistencia social. Así, para ser contratados por las empresas, 14% le dio la baja a la Asignación Universal por Hijo (AUH), 9% le puso fin a un ingreso familiar de emergencia o programa como el Potenciar Trabajo, 3% terminó con el seguro por desempleo, 2% dejó atrás las Becas Progresar, 2% dejó de ser monotributista y 2% acabó con la pensión contributiva, principalmente por discapacidad o por ser madre de 7 hijos. En tanto, el 68% restantes no percibía previamente ninguna asistencia oficial para ingresar a una firma, en su mayoría personas jóvenes de hasta 35 años que no tienen cargas familiares, aunque también figuran, por ejemplo, mendocinos mayores de 55 años con hijos de 20 años, por lo que quedaban afuera de los programas de asistencia nacional.

“En un contexto macroeconómico hostil a nivel nacional, como el que vive nuestra provincia y sumado a la poca o casi nula incidencia en las políticas públicas nacionales, Mendoza, con recursos propios, sostiene una virtuosa articulación público-privada que tiene como prioridad acompañar a los sectores demandantes de mano de obra para la generación de empleo genuino como garante de los derechos de los ciudadanos”, explicaron desde el ministerio de Economía provincial, conducido por Enrique Vaquié. “Hay que intentarlo. No puede funcionar todo con planes sociales. Cuando la persona se siente respetada y ve que tiene posibilidades, se anima a dar el paso. Hay que cortar con la estigmatización; hay muchos que quieren trabajar, hay que romper con esa lógica”, comentó Vega Espinoza, también socióloga laboral.

“Es prácticamente un 30% de personas que decide dejar el plan y dar un paso gigante. Hay gente quiere trabajar, de las diferentes edades”, comentó Emilce Vega Espinoza, directora general de Capacitación y Empleo

Sin dudas, hay un largo camino por recorrer. De acuerdo con datos a los que accedió este diario, son más de 20.000 los mendocinos que actualmente perciben el plan nacional Potenciar Trabajo. “Vamos ahora por más estrategias para convertirlo. Está mal que no hagamos nada para que eso cambie. Nos da satisfacción, porque a la gente que tiene un empleo formal les cambia la vida”, señaló la profesional, quien puso en valor varios casos de mendocinos que empezaron una nueva realidad. Así, comentó la historia de un joven de la comuna de Lavalle que realizaba carpintería en el mercado informal y tras ingresar al programa, se acercó con su mujer y su hijo, para contarle la importancia de haberse capacitado. Hoy trabaja en blanco en una consultora.

“Los programas nuestros tienen gestión: hablamos con las empresas, hacemos seguimiento. Hoy el empresario tiene mil problemas. Y estos trámites no los hacen, por eso si no estás encima, no funciona. Esto que hacemos se puede exportar, pero se necesita gestión”, remató la especialista, quien aclaró que todo también depende de la macroeconomía. “No es una fórmula mágica lo que hacemos en Mendoza: es un nicho que permite mejorar la situación; puede crecer. El Estado debe garantizar las oportunidades; y el boca a boca es muy grande, con empresas que nos llaman interesadas en contratar personal”, agregó Vega Espinoza.

El programa Enlazados, que abona hasta 12 meses de salario mínimo, vital y móvil a empresas, comercios y pymes que incorporan personal en blanco y por tiempo indeterminado, sólo lleva un año de instrumentación y en ese período superó las expectativas iniciales de insertar a 3500 personas en el trabajo formal. De hecho, los últimos datos así lo demuestran: duplicó la cifra inicial. Y buscan superar los 10.000 a fin de año. Por eso, las autoridades ya trabajan en la nueva etapa, bajo el programa provincial Mendoza Activa, que va por su cuarta temporada, el cual devuelve el 40% de la inversión a los proyectos en las diferentes actividades productivas y económicas.

El programa fue creado bajo la órbita del ministerio de Economía y Energía, con el objetivo de mejorar las condiciones de empleabilidad de los ciudadanos. Así, según indicaron desde la cartera, el programa, que depende de la Dirección General de Empleo y Capacitación se implementó junto con una serie de medidas del Ejecutivo local para mantener la rueda de la producción, crear empleo y ayudar a las pymes locales.

De esta forma, con Enlazados, se hace de puente entre quienes buscan trabajo y quienes necesitan nuevos trabajadores. Por cada trabajador que se incorporó desde julio de 2021, el Estado provincial abona un monto mensual equivalente al cien por ciento del Salario Mínimo Vital y Móvil para una jornada laboral de tiempo completo. Ese monto será de $45.540 para los haberes de agosto y de $47.850 para septiembre.

“Este programa no es solo un incentivo económico a las pymes. Es también la posibilidad de que, a partir de una contraprestación, las personas puedan acceder a los beneficios que otorga el empleo en blanco, es decir aguinaldo, obra social y aportes jubilatorios”, destacan desde la cartera de Economía.

Enlazados permite que las empresas que poseen trabajadores de jornada completa puedan acceder al 100% del incentivo económico, mientras que las pymes que tengan empleados de media jornada acceden al 50% del salario mínimo vital y móvil vigente establecido en la ley nacional. Este incentivo y sus respectivos incrementos están garantizados por la ley provincial con recursos mendocinos.