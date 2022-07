Mendoza: una protesta de docentes y personal de salud desafía a la gestión del radical Suarez

MENDOZA.- Los grupos de WhatsApp de las escuelas y de las familias explotan. Como no ocurrió antes, al menos en la gestión de Rodolfo Suarez, cada vez más docentes de colegios públicos y privados avisan a los padres que se sumarán al paro de 48 horas que arranca mañana, en reclamo de una mejora salarial, justo cuando los chicos mendocinos deben volver a las aulas tras el receso invernal, después del lunes feriado, por el día de Santo Patrono Santiago. Pero, los educadores no están solos: también se pliegan a la medida de fuerza el sector de la Salud y otros gremios, que participarán de la marcha por las calles de la capital provincial, este martes desde las 10. Por eso, el Gobierno se prepara para lo que será la primera y masiva protesta de trabajadores contra el Ejecutivo que comanda el mandatario radical.

Las distintas fuentes consultadas por LA NACION del oficialismo y de la oposición, y de los diversos sectores y actores del sistema educativo y sanitario, así lo entienden: será la medida de fuerza más grande que deberá enfrentar el gobernador desde que ocupa el sillón de San Martín, más allá de lo que fueron sus primeros meses con los fuertes reclamos en las calles contra la minería, que dejaron a la actividad extractiva herida de muerte.

Así las cosas, el escenario con los docentes y los médicos es complejo, en medio de la apertura de la mesa paritaria, que días atrás se adelantó y sigue su curso esta semana pero que no encuentra eco entre los manifestantes, quienes ya rechazaron la primera oferta oficial, que consiste en aumentos del 5% en julio, 12% en agosto, 5% en septiembre, 5% en octubre y 5% en noviembre. El salario inicial hoy de un docente mendocino es de $48.000 .

El gobernador de Mendoza, Rodolfo Suarez, afronta el mayor reclamo de gremios docentes y de la salud desde que comenzó su gestión

Asimismo, en esta oportunidad, los educadores dejaron de lado el temor y el peso a perder el “ítem aula”, el adicional salarial para quienes no se ausentan de las aulas, que representa el 10% del sueldo. Esta vez, la decisión de buena parte de los docentes es “salir con fuerza a las calles aun con ese golpe en el bolsillo”, indicaron a este diario. “No se puede más; los sueldos no alcanzan para nada”, apuntaron.

“Este martes nos movilizamos docentes, celadores, directivos, supervisores, todos los trabajadores y trabajadoras de la educación. Debemos encontrarnos nuevamente en las calles para recuperar el espacio que es de todos; debemos juntarnos nuevamente para manifestar que necesitamos un aumento salarial que acompañe la inflación”, señaló Carina Sedano, secretaria general del Sindicato Unido de Trabajadores de la Educación (SUTE), hoy en manos kirchneristas. “Será una medida contundente para el Gobierno de Suarez, con apoyo de otros gremios. Esperamos más de 70% de acatamiento, cuando en anteriores oportunidades no llegó al 10%. Es muchísimo para Mendoza teniendo en cuenta la medida extorsiva del ítem aula”, agregaron desde el sindicato a LA NACION.

En tanto, la Dirección General de Escuelas (DGE) se muestra expectante de lo que ocurra durante las protestas, y llama a los padres a llevar a los chicos a los colegios. “La actividad será normal, dentro del contexto que implica un llamado a paro por parte del sindicato. Se comprende esa situación, pero con la atención puesta en las escuelas abiertas para recibir a los estudiantes y la importancia en la presencialidad”, indicaron desde el Gobierno escolar. En tanto, funcionarios de la mesa chica del gobernador consultados por este diario se mostraron preocupados frente a la huelga y movilización, por lo que esperan sentarse a analizar con Suarez cómo se manejará el asunto en las próximas horas, para dar algún tipo de respuestas. También, aparecen en escena voces del oficialismo mendocino con experiencia en la materia, preocupadas por el impacto que supondrá la medida y por la reacción del Gobierno provincial. “El clima es malo, a nivel local y nacional y eso juega en contra. Va a ser más fuerte y grande la protesta. Se desconoce cuál respuesta dará la gestión, hasta el momento no se ve nada y preocupa. Hay poco deseo de confrontar, de salirles al paso y eso puede ser muy malo porque se envalentonan; y van a aprovechar el mal clima, sin hacerse cargo, como kirchneristas, de lo que se maneja desde Nación, como tipo de cambio, inflación e impuestos”, señalaron.

Unidad de gremios docentes

En medio de este escenario, cada vez se suman más personas a la protesta. “Habrá un gran nivel de acatamiento al paro. Hace años no se veía tanta unidad entre los docentes”, indicaron a LA NACION desde una reciente agrupación de Autoconvocados, que viene impulsando reclamos incluso desde el sur provincial, con caravanas por las rutas. “Cada vez se suman más docentes; acompañaremos al Sute. No estamos en contra del gremio, pero nos aseguramos que respete a las bases”, añadieron.

Así, junto con el paro habrá una importante movilización en la capital local, que comenzará a las 10, en la intersección de las calles Godoy Cruz y Patricias Mendocinas, de Ciudad, para luego trasladarse en bloque hasta la explanada de la Casa de Gobierno. No sólo estará el SUTE, el Sindicato Argentino de Docentes Privados (SADOP) y la Asociación Mendocina de Profesionales de la Salud (Ampros), sino que participarán los gremios nucleados en casinos, judiciales y CTA.

“Esperamos una gran adherencia al paro y movilización, creemos que estamos en un momento en que no podemos ser tibios, el resultado de las paritarias depende en gran parte de expresar nuestro descontento y malas remuneraciones”, contó Ricardo Daniel Jiménez, secretario adjunto de Ampros, quien confirmó que se prestarán los servicios esenciales en los hospitales.

Como ocurre en estas instancias que preocupan e inquietan, la dirigencia política en general empieza a hacerse interrogantes, tratando de encontrar explicaciones y esperando encontrar salidas, frente a un escenario cada vez más adverso. “Ha habido varias protestas, algunas grandes; pero hay expectativa en lo de mañana porque hay mucho enojo. Se verá la cantidad de gente. Es una marcha en la que Suarez no puede culpar a la Nación o nadie más”, expresó el senador kirchnerista Lucas Ilardo, presidente del bloque del Frente de Todos, quien hizo hincapié también en la crisis que vive el sector sanitario. “Hace cinco meses que no se opera en el hospital Noti y la Osep (Obra Social de Empleados Públicos) no entrega los medicamentos oncológicos. Suarez culpó a la Nación hasta de la inseguridad cuando el 911 no había derivado la llamada con Florencia Romano (víctima de femicidio): creo que mañana va a hacer silencio; no tiene excusa”, agregó el legislador. “Los sueldos están atrasados por una decisión de él, que fue en el 2020 congelar salarios”, completó Ilardo, quien reconoció que la situación económica y política nacional es compleja. “Parece que entramos en círculos que no podemos salir, y de todos lados hay que poner voluntad”, indicó.