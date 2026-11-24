En una jornada marcada por el debate sobre la situación económica, el Gobierno volvió a reunir a su mesa política en la Casa Rosada. El encuentro, encabezado por la secretaria de la Presidencia, Karina Milei, tuvo lugar además en la antesala del desenlace de la disputa por las PASO, que el Gobierno intenta suspender de cara a las elecciones de 2027.

Al término del encuentro, el Gobierno comunicó que a fines de esta semana llamará a sesiones extraordinarias del Congreso durante diciembre, y que incluirá el proyecto de Ley de Defensa de la Soberanía Nacional como “la primera y principal iniciativa a tratar”.

El cónclave se registró en la previa a la presentación del informe de gestión del jefe de Gabinete, Diego Santilli, ante el Senado. Los funcionarios analizaron los principales ejes que abordara “el Colo” en el Senado, donde responderá más de 1200 preguntas de los legisladores.

La exposición de Santilli estará centrada principalmente en “el ordenamiento del Estado, la baja de impuestos, la seguridad y el Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI)”, anticiparon fuentes oficiales tras el encuentro de la mesa política.

Según pudo saber LA NACION, en la Casa Rosada se habló de los distintos temas de la economía, que mostraron no solo una suba del dólar y del riesgo país, sino también la confirmación de una recesión técnica. Sin embargo, en la sede del gobierno afirmaron que “hay tranquilidad” porque el último mes evidenció un repunte de la actividad tras la contracción.

EL NIVEL DE ACTIVIDAD CRECIÓ 1,1% MENSUAL EN SEPTIEMBRE

✅ El Estimador Mensual de Actividad Económica (EMAE) registró un crecimiento de 1,1% mensual en septiembre en la serie desestacionalizada y acumuló una suba de 1% en los primeros 9 meses del año en relación a igual período… — totocaputo (@LuisCaputoAR) November 24, 2026

“El trimestre da una caída, pero cuando se va a los números de septiembre se ve que es algo momentáneo”, aseguraron en la Casa Rosada, en línea con lo publicado por el ministro de Economía, Luis Caputo, uno de los participantes de la mesa política.

Sobre la agenda legislativa, que está superpoblada esta semana, los funcionaros repasaron los temas que serán abordados en las sesiones de ambas cámaras el próximo jueves. En el Senado, el principal eje será el proyecto de Reforma Electoral, que obtuvo dictamen la semana pasada, mientras que en Diputados se tratará el Presupuesto 2027.

A nivel político, el de las PASO es el proyecto más importante para el oficialismo, que cree que le puede facilitar el camino rumbo a la reelección de Javier Milei, ante un peronismo de momento atomizado.

A su vez, la búsqueda de la aprobación del Presupuesto 2027 es una de las prioridades a nivel económico para Milei. El proyecto disparó varias polémicas, en especial alrededor del área de Discapacidad, pero tras salvar esos puntos existe un renovado optimismo en el Gobierno sobre la aprobación de la denominada ley de leyes.

El proyecto de Defensa de la Soberanía Nacional, en relación a las Malvinas y la explotación petrolera en la zona, se convirtió en la prioridad del oficialismo para las sesiones extraordinarias. Si bien perdió impulso en las últimas semanas, para algunas de las voces del campamento violeta era contradictorio no impulsarlo luego de que el propio Milei lo anunció en cadena nacional. En su letra se percibe la huella de Santiago Caputo.

El jefe de Gabinete, Diego Santilli, en el ingreso a la Casa Rosada Ricardo Pristupluk

La presentación de Santilli, por primera vez en el Congreso con su informe de gestión, fue uno de los ejes del encuentro de esta tarde en la Casa Rosada.

Además de Karina Milei, Santilli y Bullrich, del encuentro participaron el titular de la Cámara baja, Martín Menem; el secretario de Comunicación y Prensa, Fabián Fernández; el subsecretario de Gestión Institucional y armador político libertario, Eduardo “Lule” Menem; el vicejefe de Gabinete, Ignacio Devitt y el estratega presidencial Santiago Caputo.

La reunión, originalmente prevista para las 13, empezó más de media hora tarde porque algunos integrantes de la mesa acompañaron al presidente Milei en la reunión bilateral que mantuvo con su par de Polonia, Karol Nawrocki.

En tanto, Patricia Bullrich se retiró cerca de las 14:15, por una agenda ajustada y marcada, entre otras cosas por una reunión con jóvenes de la pastoral social. “Tengo una semana imposible. Mañana Santilli, pasado sesión con tema PASO y viernes jueces. Además, tenía reuniones por ludopatía”, deslizó a LA NACION.

La senadora Patricia Bullrich se fue antes de la reunión de la mesa política Ricardo Pristupluk

En los últimos días, tras semanas de tensión entre Bullrich y buena parte del oficialismo -en especial Karina Milei-, las internas públicas del oficialismo pasan por otro lado. Volvieron a reeditarse públicamente las diferencias entre los sectores que responden a Martín Menem y a Santiago Caputo.

Sucedió en dos tandas. La primera, la semana pasada, cuando por falta de quorum se cayó la sesión en la que se iban a tratar varios proyectos del oficialismo, entre ellos el de Defensa de la Soberanía Nacional, impulsado por el asesor presidencial. Poco después, en cuentas vinculadas al estratega aparecieron críticas a Menem.

El malestar entre ambos campamentos no es nuevo. A lo que sucedió en los últimos días se sumaron también cruces en redes por el encuentro del que Menem participó, junto a la diputada Sabrina Ajmechet, con el activista del islam Loay Alshareef, lo que derivó en una nueva ola de cruces en los que incluso Caputo participó interpelando directamente a la legisladora.