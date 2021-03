Migraciones. “¿A quién se le ocurre que queremos dejar delincuentes en el país?”

Luego de las repercusiones por la derogación del decreto 70/2017, firmado por el entonces presidente Mauricio Macri, que tenía como objetivo acortar los tiempos para definir la expulsión de un extranjero con antecedentes penales, la directora nacional de Migraciones, Florencia Carignano aseguró que lo que busca el Gobierno es que los que cometan un delito tengan la posibilidad de defenderse, que las penas se cumplan y que los extranjeros regularicen su situación.

Según la directora, con la derogación del decreto no se afecta ni modifica el ingreso de los extranjeros al país. “Los extranjeros que hoy quieren ingresar al país no tienen que tener antecedentes ni antes ni ahora”, explicó. Carignano dijo que el artículo 29 de la ley 25.871 de Migraciones establece ese impedimento y pidió que “no mientan” porque “eso nunca fue modificado”.

En cambio, lo que sí modifica la derogación del decreto 70/2019, según la funcionaria son “los tiempos procesales” ya que cuando una persona extranjera delinquía en el país tenía 3 días para defenderse. “El abogado no llegaba ni siquiera a ver la causa, es inconstitucional, porque va en contra de los tratados internacionales que firmó Argentina y del debido proceso”, afirmó en declaraciones radiales.

“Nosotros no estamos a favor de que los extranjeros que delincan se queden en el país, queremos que cumpla la pena. Ellos armaron una estructura dentro de migraciones para ofrecerles a los extranjeros que hayan cumplido la mitad de la pena se vayan a su país y en su país no cumplen la pena”, dijo y explicó que la voluntad del Gobierno es que los extranjeros que comentan delitos cumplan la pena.

“Nosotros queremos que no exista la inseguridad ¿A quién se le ocurre que queremos dejar delincuentes en el país?”, cuestionó la funcionaria y pidió leer el artículo 29 de la ley de Migraciones.

A su vez, la funcionaria explicó que lo que busca el Gobierno es que los extranjeros regularicen su situación. “Nosotros no queremos que haya personas irregulares en la Argentina, porque son mano de obra barata y fomenta la trata de personas. Queremos que vengan y trabajen. ¿Mira si a nuestros abuelos los hubiesen deportado en el próximo barco porque no sabían hacer el barco porque no sabían como hacer el trámite para regularizar su situación?”, dijo.

Ayer, el ministro de Seguridad de la provincia de Buenos Aires, Sergio Berni, en el programa televisivo Intratables, se mostró en desacuerdo con la derogación del decreto y dijo: “No hace falta expresarse mucho para saber qué es lo que opino. Yo fui de aquellos que dijo que los delincuentes extranjeros que delinquían fueran expulsados, que rápidamente se acortaran los tiempos procesales y que se prohibiera el ingreso a aquellos que tenían antecedentes penales. Esto no tiene nada que ver con una cuestión de racismo. No me corran con el discurso del racismo o de inmigrantes porque esas son realidades de otros países”.

“Acá estamos hablando pura y exclusivamente de delincuentes. Siento que todos los días se nos hace mucho más difícil generarle mejor seguridad a los bonaerenses”, sentenció Berni.

También la exministra de Seguridad, Patricia Bullrich se expresó sobre el asunto y en Twitter cuestionó: “El presidente le manda un mensaje a los delincuentes y a los narcos. Al gobierno no le alcanzó con liberar presos propios. Ahora, pretende que personas con antecedentes puedan entrar libremente a delinquir en nuestro país. Nosotros lo impedimos con un decreto. Ellos lo derogaron”.

El presidente le manda un mensaje a los delincuentes y a los narcos. Al gobierno no le alcanzó con liberar presos propios. Ahora, pretende que personas con antecedentes puedan entrar libremente a delinquir en nuestro país. Nosotros lo impedimos con un decreto. Ellos lo derogaron. pic.twitter.com/HlgWGfYiHD — Patricia Bullrich (@PatoBullrich) March 5, 2021

El decreto 70/2017, establecía una regulación de condiciones más estrictas respecto de las causas impedientes del ingreso y permanencia de extranjeros en el país cuando se encuentren alcanzados por condenas penales, cuenten con antecedentes relacionados con ilícitos, o hayan incurrido o participado en actividades ilícitas.

