Miguel Ángel Pichetto advirtió que “se viene un impuestazo” y dijo que quiere que Alberto Fernández “termine” su mandato

Juntos por el Cambio tomó distancia de los anuncios que hizo ayer la ministra de Economía, Silvina Batakis. Lejos de una postura común, la principal coalición opositora reclamó por la “falta de precisiones” de las medidas y exigió un plan económico para afrontar la crisis. Pero quien amplió su rechazo, y también su preocupación, fue el exsenador y miembro de la Auditoría General de la Nación (AGN) Miguel Ángel Pichetto, que advirtió que “se viene un impuestazo” y dio su opinión sobre la crisis institucional del Frente de Todos.

“Hubo un intento por reconfigurar el gobierno con el ingreso de Massa, Álvarez Agis y demás. Fue una idea. Se redujo al cambio de ministro, que es lo que estamos viendo. Estamos viendo estas medidas que tienen poca consistencia. Hay algo de precariedad. Hay un dejavú de su paso por la provincia. Algunas de las medidas son provincialistas”, dijo hoy Pichetto en CNN Radio. De esta manera, cuestionó el merco cambio de piezas de Batakis por Martín Guzmán. El exsenador peronista, que fue compañero de fórmula de Mauricio Macri en 2019, pretendía más modificaciones en el gabinete.

Luego, Pichetto se refirió puntualmente a las medidas económicas. “ Se viene un impuestazo. Viene por el lado de Bienes Personales. Este impuesto que en Argentina se cobra tres veces . Se cobra con ABL. Ahora quieren revaluar. En Buenos Aires, Batakis lo subió casi 2000 por ciento. La señora Vidal [por María Eugenia] tampoco se quedó corta, hizo lo mismo en 2016. Si vivís en la provincia de Buenos Aires, el incremento fue del 30, 40%. Se dio cuenta el sector agroindustrial de que esta intención es hacer caja por el lado de Bienes Personales. Es un impuesto muy elemental”, señaló el dirigente de Juntos por el Cambio, uno de los integrantes del grupo de los denominados “halcones”.

Y agregó: “Hay una buena intención, pero no se sabe cómo van a ahorrar $600 millones. Y esto es lo que tenemos. Van a tener que cumplir con la meta porque sino se cae el acuerdo. No me parece consistente con la salida de la crisis. El mercado no está respondiendo bien. Hay problemas de confianza”.

Los anuncios fueron vagos y sin precisiones. Nada se dijo de la emisión descontrolada. Si no paran de emitir no podrán controlar la inflación ni obtendrán resultados en materia cambiaria. — Alfredo Cornejo (@alfredocornejo) July 11, 2022

Pichetto también se refirió a la crisis política que surca al Frente de Todos. “Todos queremos que el Presidente termine [su mandato], pero tienen que hacer algo para que eso ocurra. Y dar señales políticas. La pérdida de la figura presidencial genera pérdida de confianza en la economía”, dijo el exsenador.

Y agregó, con una crítica directa a Cristina Kirchner: “La señora Kirchner no puede separarse del proceso de desgaste del Gobierno. El tema es cómo continúa este Gobierno. En términos de debilidad institucional, la falta de liderazgo, el proceso de volatilización del dólar. Vamos a ver. No quiero anunciar situaciones más complejas para los argentinos. "