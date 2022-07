Juntos por el Cambio le exige a Batakis más precisiones y la izquierda denuncia un ajuste a medida del FMI

La oposición no tardó en responder a los primeros anuncios de la ministra de Economía, Silvina Batakis, quién dio hoy las primeras señales del rumbo que tomará su gestión en una conferencia de prensa rodeada por varios ministros del Gobierno, en un intento de escenificar el apoyo político del gabinete. En Juntos por el Cambio, plantearon que los anuncios fueron “vagos” mientras que la izquierda consideró que se trata de “un ajuste” en línea con los pedidos del Fondo Monetario Internacional (FMI).

“Los anuncios fueron vagos y sin precisiones. Nada se dijo de la emisión descontrolada. Si no paran de emitir no podrán controlar la inflación ni obtendrán resultados en materia cambiaria”, indicó el senador nacional del radicalismo Alfredo Cornejo vía Twitter. En esa misma línea opinó el jefe de bloque Pro de Senadores, Humberto Schiavoni. “El no anuncio. Es inadmisible que en este escenario desolador, tengamos que escuchar a la nueva ministra dar anuncios vacíos. La inflación descontrolada y la inestabilidad cambiaria deben frenarse con medidas concretas que den previsibilidad y marquen el rumbo económico”, consideró.

“Lo mismo que Guzmán pero con un Credo en el equilibrio fiscal, un impuestazo escondido entre los anuncios y Cristina más calmada por el miedo que le da la renuncia de Alberto. ¿Para esto cambiaron de ministro?”, dijo el diputado Fernando Iglesias. De las filas de Pro también se sumó Gerardo Milman quien señaló: “La propia interna del gobierno les va a hacer estallar su idea del déficit cero. Si no la resuelven todo esto es la nada misma. Ministra Batakis, pídales que se pongan de acuerdo si quiere hacer algo por los argentinos.”

“Decir que la inflación argentina de más de 80% es por inflaciones internacionales de 6 o 7% cuando acaban de emitir un cuarto de la base monetaria, es tomar el pelo”, disparó Federico Pinedo. En esa misma línea se expresó el diputado radical Martin Tetaz, quien decidió aportar gráficos para contrastar los dichos de Batakis. “Es mentira que en el mundo se haya triplicado la inflación por la guerra, como dijo Silvina Bartakis. La inflación se aceleró antes, por el boom de estímulos monetarios. El efecto de la guerra fue marginal (alrededor de un punto porcentual)”, señaló.

Por su parte, la Coalición Cívica recordó que sus diputados habían presentado un proyecto de ley para suspender la incorporación de empleados en el Estado, haciendo énfasis en la promesa de la ministra de congelamiento de gastos y de reclutamiento de personal a todos los organismos del Estado. “Si van a congelar el ingreso de personal al Estado y a todos los organismos descentralizados, en el Congreso tenemos este proyecto”, indicó el presidente del partido, Maximiliano Ferraro. “Estaremos en el Congreso para votar este proyecto cuando quieran”, se sumó el presidente de bloque, Juan Manuel López.

Sin embargo, pese a que Batakis ya había expresado su objetivo de preservar el “equilibrio fiscal” y el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional (FMI), la semana pasada el Gobierno avanzó con la apertura de un concurso para cubrir más de 600 cargos en la planta permanente del ministerio de Desarrollo Social y otros 170 en la cartera de Turismo.

El libertario Javier Milei consideró que el discurso de Batakis “es para hacerse una fiesta ante tanta brutalidad en la pésima calidad de su análisis económico”. “El desprecio por el análisis económico por parte de Batakis es exasperante. Usa la palabra especulación como algo peyorativo. En primer lugar, se nota que ni siquiera sabe su significado. En segundo lugar, su rol fundamental en el análisis económico como guía de la acción humana”, agregó.

Gracias a la especulación (ej alimentos en el pasado), el hombre guardaba en la abundancia y vendía en la época de escasez. Eso no sólo mitigaba los efectos negativos en cantidades (hambrunas), sino también quitaba volatilidad en los precios.

La izquierda, en tanto, consideró que las medidas van en línea con los pedidos del FMI y anunció, además, que trasladarán las quejas a la calle: el jueves próximo la Unidad Piquetera irá nuevamente a la plaza de Mayo. “Hablo Silvina Batakis y anunció más ajuste, el jueves 14 vamos a la plaza de Mayo con la Unidad Piquetera. Paro y plan de lucha por el salario! Le pedimos una reunión a la Ministra para reclamar un bono de emergencia para jubilados, precarizados y desocupados”; anunció el dirignete del Polo Obrero Eduardo Belliboni.

En esa misma línea se sumó el legislador Gabriel Solano: “El ajuste fiscal anunciado por Batakis son las acciones dolorosas que reclamó el FMI. Para los bancos más tasas de interés, para los trabajadores menos salario, salud y educación”.

“Las cotizaciones de los bonos de deuda en pesos y el tipo de cambio del contado con liquidación ganaron la preocupación de la funcionaria, por encima de cualquier otro interés vinculado a los salarios, las jubilaciones y las otras formas de ingreso de los trabajadores. No sorprende entonces que la ratificación del acuerdo con el FMI haya ganado el circunscrito aplauso de los llamados inversores. Los seguidores de la vicepresidenta Cristina Kichner se han comido otro buzón”, planteó Jorge Altamira y cerró: “Los trabajadores no recibirán una respuesta a este ataque de parte de la CGT y la CTA. Es necesario que la busquen por vías propias, organizando plenarios y congresos para impulsar una huelga general.”

“Silvina Georgieva”, ironizó Myriam Bregman haciendo referencia . Fue el primero de una catarata de tweets sobre las medidas anunciadas. “Anuncia todas las medidas que ya constan en el acuerdo con el FMI. ¿Qué puede salir mal?”, señaló y agregó: “No necesita definición. Equilibrio fiscal. Sendero de equilibrio. Se mantienen las metas acordadas con el FMI. Tasas positivas. Congelamiento de la planta del estado”.

“¿Y los salarios? ¿Y las jubilaciones?”, preguntó la diputada del PTS/Frente de Izquierda y aseguró: “Guzmán está feliz”. “Los mensajes son para “los mercados” mientras las patronales están en pie de guerra contra el pueblo e incluso salen a la calle. Contra ellas, nada. Las medidas anunciadas atacan aún más las duras condiciones de vida del pueblo trabajador”, consideró. También disparó contra la Coalición Cívica: “Festejan el anuncio de Batakis. Esa medida es una crueldad, significa que no habrá más médicos ni enfermeras en el Hospital Posadas por ejemplo”.