Mientras en el recinto de la Cámara de Diputados se suceden los discursos en medio del debate por la ley ómnibus, en las inmediaciones del Congreso volvía a registrarse esta tarde un clima de tensión entre manifestantes de izquierda y las fuerzas policiales, que durante esta jornada son las que responden al gobierno de la ciudad de Buenos Aires.

La situación parecía empeorar y fue entonces cuando Gendarmería armó un cordón para impedir el avance de los manifestantes. Cuando la situación llegó al recinto la diputada de la Izquierda Romina del Pla pidió pasar a un cuarto intermedio y se expresó en contra de la actuación de las fuerzas de seguridad y del gobierno de la Ciudad.

Fue entonces cuando Miguel Ángel Pichetto, el jefe del bloque de Hacemos Coalición Federal, tomó la palabra y aseguró que no permitirá que la labor del poder legislativo sea interrumpida por los incidentes que suceden afuera del Parlamento, donde miles de manifestantes protagonizaban la protesta en rechazo a la ley.

Al inicio de su alocución, el experonista de amplia experiencia legislativa dijo: “El bloque Hacemos no va a permitir que se interrumpa la labor de un poder del Estado. Lamentamos profundamente...”, pero no pudo terminar su idea tras ser interrumpido por los aplausos de los presentes.

Fue entonces cuando, furioso, estalló: “No, no aplaudan nada viejo. Dejen de aplaudir, no sean pelotudos, parece que están en una fiesta”. Y luego retomó: “No lo vamos a permitir porque sería violentar a un poder del estado que es el poder legislativo”.

“Lamentamos los hechos de violencia, indudablemente debe investigarse ese tema”, dijo sobre los incidentes en la manifestación. Y destacó: “La gente tiene derecho a manifestarse, lo que no tiene derecho es a provocar actos violentos así que busquemos el equilibrio y vamos a seguir sesionando aquí, en el recinto”.

Luego, pidió al presidente de la Cámara de Diputados de la Nación, Martín Menem, que dejé hablar únicamente a los presidentes del bloque: “Que no hable cualquiera”, exigió.

Tras esto, el diputado de Unión por la Patria Germán Martínez presentó una moción para establecer un cuarto intermedio, pero fue rechaza por la mayoría de la Cámara. Tras ello, los diputados del Frente de Izquierda y algunos kirchneristas se retiraron del recinto en denuncia por la represión a las afueras del Congreso.

