Miguel Pichetto: "Claro que me gustaría ser presidente"

Pichetto analizó las medidas del gobierno en frente de la pandemia del coronavirus Covid-19

El exsenador y excandidato a vicepresidente de Juntos por el Cambio, Miguel Pichetto habló sobre su presente, el lanzamiento de un partido propio y reconoció que le gustaría ser presidente , aunque cree que también llegó muy lejos en su carrera política.

Durante una entrevista con FM105.1 y La 100 de Carlos Casares, el influyente exparlamentario de origen peronista contó: "No soy expolítico, no extraño la función pública, fui intendente, senador, me tocó estar en contacto con la gente, me gusta discutir ideas y pensar la Argentina".

Pichetto opinó sobre las medidas adoptadas durante el Aislamiento Social, Preventivo y Obligatorio ( ASPO ) : "Las nuevas medidas van camino a la flexibilización, la Argentina necesita recuperar la economía, el estrago que hace el parate. Me parece muy bien que las zonas como Carlos Casares puedan ir abriendo", dijo, y añadió: "Hay que tener una visión en la salida y no en la lógica de la cuarentena, si el Gobierno hace eso, vamos a tener pocos fallecidos y una reactivación de los sectores productivos".

Para el exsenador, la cuarentena aplicada por el gobierno nacional tuvo un "relativo éxito" y aseguró: "La OMS dice que tenemos que generar anticuerpos, en castellano que vivamos con el virus. Vamos a darle el Gobierno la derecha. El hecho novedoso es que las camas de terapia aumentaron en un 30%. Si hacemos un testeo a nivel nacional se verá un bajo nivel de infección y de muertes. Cómo evoluciona se verá, y tendremos que aprender a convivir con este virus. La acción del Gobierno está enfocada en lo sanitario, desde Juntos por el Cambio con Macri planteamos un punto de equilibrio más de lo sanitario y económico".

Sobre las acciones del Gobierno post cuarentena, Pichetto analizó: "No hay un plan económico, no lo tuvo nunca, ojalá podamos llegar a un acuerdo y no caer en default. Si no hay una mejora en la oferta esto no va a ocurrir. Si no llegás a un acuerdo con los acreedores con puntos de equilibrio te van a ir a juicio".

Ante la consulta de su futuro político, Pichetto contó: "Se viene un partido propio, estoy tratando de ampliar la base de sustentación de Juntos por el Cambio, Unir, y otros sectores del peronismo. En el 2021 y 2023 vamos a buscar ser parte del gobierno".

Para cerrar y, ante la consulta de si le gustaría ser presidente, respondió: "Claro que me gustaría ser presidente. A todos los políticos nos gustaría serlo. También creo que llegué lejos luego de haber comenzado en un pueblo chico de la Patagonia".